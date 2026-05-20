The Witcher 3 wird 11 – CD Projekt gratuliert, DLC-Gerüchte bleiben offen

Am 19. Mai hat CD Projekt den elften Geburtstag von The Witcher 3: Wild Hunt gefeiert und dabei noch einmal in Erinnerung gerufen, wie groß dieses Rollenspiel inzwischen geworden ist. Der Titel erschien ursprünglich 2015 für PC, PS4 und Xbox One und bekam später Umsetzungen für Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series. Unterm Strich steht ein Meilenstein für das Studio, der laut CD Projekt inzwischen bei mehr als 60 Millionen verkauften Einheiten liegt.

Zum Jubiläum teilten die Entwickler auf X einen stimmungsvollen Schnappschuss aus dem Spiel und würdigten Geralts Reise durch Monsterjagden und Schlachtfelder. Inhaltlich blieb es aber bei Glückwünschen, neue Ankündigungen gab es nicht.

Jubiläumsgruß statt DLC-Ankündigung

Was hat CD Projekt zum Jubiläum von The Witcher 3 veröffentlicht? Zum Jahrestag gab es einen Social-Media-Post, der den langen Weg des Hexers in den Mittelpunkt stellt, aber keine konkreten Neuigkeiten rund um neue Inhalte liefert.

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Wer gehofft hatte, dass CD Projekt ausgerechnet den Geburtstag für eine große Enthüllung nutzt, wurde damit ausgebremst. In den Kommentaren fragten viele Fans gezielt nach einem möglichen dritten Story-DLC, doch das Studio reagierte darauf nicht.

11 years of fighting monsters, traversing battlefields, pressing on with grit – a witcher’s path is never easy.



Happy anniversary to The Witcher 3: Wild Hunt ⚔️



Virtual photography by Troy Nolan (@KeenEyeVP) pic.twitter.com/8zBRPS8J5C — The Witcher (@thewitcher) May 19, 2026

Damit bleibt offen, wann es nach Hearts of Stone und Blood and Wine tatsächlich noch einmal neuen Story-Nachschub geben könnte. Offiziell bestätigt ist weiterhin nichts, auch kein konkreter Zeitraum für eine mögliche Vorstellung.

Die Gerüchte um den dritten Story-DLC

Was ist über einen möglichen dritten DLC zu The Witcher 3 bekannt? In den vergangenen Monaten meldeten sich mehrere Insider zu Wort, die übereinstimmend davon sprechen, dass an einem weiteren DLC gearbeitet wird. Als ein Name fällt dabei unter anderem Nate the Hate, der in der Vergangenheit wiederholt mit frühen Hinweisen auf bevorstehende Ankündigungen richtig lag.

Parallel dazu sorgt auch ein Hinweis aus dem aktuellen Geschäftsbericht von CD Projekt für Spekulationen: Dort ist von einem noch nicht angekündigten Gaming-Projekt die Rede, das in den kommenden Quartalen erscheinen soll. Da es sich dabei aus Sicht vieler Beobachter eher nicht um ein komplett neues Spiel handeln dürfte, landet ein The Witcher 3-DLC schnell wieder ganz oben auf der Liste möglicher Kandidaten.

Interessant ist außerdem die Marketing-Frage: Ein spontaner Überraschungs-Release gilt derzeit als unwahrscheinlich. CD Projekts Co-CEO Michal Nowakowski hatte im März 2026 betont, dass das Studio bei Neuveröffentlichungen weiterhin auf eine Vorlaufzeit und eine passende Marketing-Kampagne setzt.

Möglicher Release und Verbindung zu The Witcher 4

Wann könnte der dritte DLC erscheinen? Unbestätigten Berichten zufolge soll ein Release im September im Raum stehen. Ebenso ist die Rede davon, dass die Geschichte inhaltlich eine Brücke zu The Witcher 4 schlagen könnte, was einen zusätzlichen Reiz hätte: Ein neues Abenteuer als Übergang zwischen Geralts letztem großen Kapitel und dem nächsten Hauptteil wäre ein ziemlich eleganter Aufschlag.

Bis CD Projekt selbst Klartext spricht, bleibt es jedoch bei Indizien, Insider-Aussagen und Interpretationen offizieller Formulierungen. Das elfte Jubiläum hat jedenfalls gezeigt, dass das Studio die Marke weiterhin aktiv feiert, auch wenn es noch keine konkreten DLC-News liefert.

Wie würdet ihr zu einem dritten Story-DLC stehen: lieber ein kompaktes Abenteuer als Bonus oder ein richtig großer Brocken auf Blood and Wine-Niveau? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.