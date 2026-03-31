Crimson Desert Update 1.01.02 – Fixes für Flimmern und Bildklarheit

Pearl Abyss hat am 30. März das Update 1.01.02 für Crimson Desert veröffentlicht. Der Patch steht ab sofort zum Download bereit und fällt erwartungsgemäß kleiner aus als die großen Inhaltsupdates der letzten Tage. Im Fokus stehen diesmal vor allem Korrekturen bei der Darstellung, die in bestimmten Szenen für sichtbares Flimmern oder eine zu weiche Bilddarstellung sorgen konnten.

Die Versionsnummer 1.01.02 macht bereits deutlich, dass es sich nicht um einen Content-Drop handelt, sondern um einen gezielten Feinschliff für die technische Präsentation. Wer zuletzt häufiger in den Himmel geschaut hat oder in Arealen mit vielen Partikeleffekten unterwegs war, dürfte einige der behobenen Probleme direkt wiedererkennen.

Die wichtigsten Änderungen in Update 1.01.02

Welche Probleme behebt Update 1.01.02 in Crimson Desert? Laut offiziellem Changelog nimmt sich Pearl Abyss in dieser Version in erster Linie Grafik- und Darstellungsfehler vor. Neben Verbesserungen für moderne NVIDIA-Features wurden auch konkrete Flimmer-Probleme in bestimmten Effektsituationen korrigiert.

Die Patchnotes nennen dabei sowohl allgemeine Grafikverbesserungen als auch sehr spezifische visuelle Fixes. Gerade die klar benannten Szenarien deuten darauf hin, dass das Team hier gezielt häufig gemeldete Auffälligkeiten adressiert.

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Verbesserte Grafikqualität bei Nutzung von NVIDIA Ray Reconstruction und DLSS.

Verbesserte Bildklarheit in bestimmten Umgebungen, in denen zuvor Unschärfe auftreten konnte.

Flimmern am Übergang zwischen Himmel und Wolken behoben.

Flimmern durch Überlappung von Schornsteinrauch-Effekten mit umliegenden Objekten behoben.

Einordnung nach dem großen Patch 1.01

Wie passt Update 1.01.02 in den bisherigen Patch-Plan? Das neue Update folgt direkt auf Patch 1.01, der Ende der vergangenen Woche deutlich umfangreicher ausfiel. Damals ging es nicht nur um Fehlerbehebungen und technische Optimierungen, sondern auch um frische Inhalte, die den Spielfortschritt langfristig erweitern sollten.

Zu den Neuerungen von Update 1.01 zählten unter anderem fünf zusätzliche Reittiere, die ihr mit wachsendem Fortschritt freischalten könnt. Außerdem wurden in der Spielwelt neue Truhen mit unterschiedlichen Materialien verteilt und es kamen Großhändler-NPCs auf regionalen Bauernhöfen hinzu. Ergänzt wurde das Paket durch weitere Bugfixes und technische Verbesserungen.

Plattformen und aktueller Stand

Für welche Systeme ist Crimson Desert erhältlich? Crimson Desert ist für PC, PS5 und Xbox Series verfügbar. Pearl Abyss spricht nach den ersten Tagen nach Veröffentlichung von mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren und peilt als nächstes die Marke von fünf Millionen an.

Parallel zur laufenden Update-Versorgung für Crimson Desert arbeitet laut Pearl Abyss ein großer Teil des Studios bereits am nächsten großen Projekt DokeV, während ein Teil der Belegschaft weiterhin Patches und Verbesserungen für das Open-World-Abenteuer betreut.

Habt ihr Update 1.01.02 schon installiert und merkt ihr die Änderungen bei Bildklarheit und Flimmern bei euch deutlich, oder hattet ihr die Probleme vorher kaum? Schreibt eure Eindrücke gerne in die Kommentare.