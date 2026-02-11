Pokémon Pokopia Demo nur in London spielbar – Termin und Details

Pokémon Pokopia wirkt schon jetzt wie der perfekte Wohlfühl-Ableger für alle, die lieber kreativ bauen als stur Arena-Orden abklappern. Offiziell erscheint das Spin-off am 5. März 2026, doch ein Teil der Fans darf deutlich früher loslegen. Denn eine Demo ist bereits für Mitte Februar angekündigt, allerdings mit einer ziemlich klaren Einschränkung.

Statt als Trainer unterwegs zu sein, schlüpfst du in Pokémon Pokopia in die Rolle von Ditto. Das Ziel klingt herrlich entspannt: Ressourcen sammeln, eine kleine Welt mitgestalten und Behausungen für Pokémon errichten, die du triffst. Cozy-Vibes, Charme und viel Bastelpotenzial stehen klar im Mittelpunkt.

Demo-Termin und Zugang

Wann kann man die Pokémon-Pokopia-Demo spielen? Die Demo ist als kostenloser Anspielzeitraum vom 13. Februar 2026 bis 15. Februar 2026 geplant. Das ist mehrere Wochen vor dem eigentlichen Release und damit ein frühes Hands-on für alle, die ohnehin auf den Titel schielen.

Wer bekommt Zugriff auf die Demo? Der Haken: Diese Demo ist nicht einfach so im Nintendo eShop verfügbar, sondern an ein Event gekoppelt. Nintendo UK hat angekündigt, dass Pokémon Pokopia auf den Pokémon Europe International Championships 2026 in London spielbar sein wird. Bedeutet unterm Strich: Nur wer vor Ort ist, kann in diesem Zeitraum auch wirklich testen.

Für alle Daheimgebliebenen bleibt es damit erst einmal beim Zuschauen und Warten, bis das Spiel regulär erscheint. Eine öffentliche Online-Demo für alle ist in den bisher bekannten Infos nicht angekündigt.

So spielt sich Pokémon Pokopia grundsätzlich

Worum geht es in Pokémon Pokopia? Das Spiel setzt auf Erkundung und ein Sammel-und-Bau-Loop: Du streifst als Ditto durch die Gegend, sammelst Beeren, Steine und Holz und nutzt diese Materialien, um die Welt für andere Pokémon wohnlicher zu machen. Das klingt bewusst nach einem Mix aus Crafting, Dekoration und sanftem Ressourcenmanagement.

Welche Systeme stehen im Mittelpunkt? Besonders spannend ist das Bausystem, das laut den bisher bekannten Details gleich mehrere Bereiche abdeckt:

Möbel herstellen

Häuser bauen

Gärten entwickeln

Landschaften verändern

Dazu kommt ein klarer Fokus auf Anpassung: verschiedene Materialien und Stile sollen es ermöglichen, den eigenen Ort deutlich zu personalisieren, statt nur vorgefertigte Deko-Sets zu platzieren.

Bauen, Screenshots und Koop-Hoffnungen

Welche Hinweise gibt es auf eigene Gebäude? Rund um Pokémon Pokopia sind neue Screenshots aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass das Errichten eigener Gebäude ein zentrales Feature wird. Bestätigt ist, dass man Gebäude bauen kann und das auch gemeinsam mit Freunden im Koop möglich ist.

Wie flexibel ist das im Solo-Spiel? Genau hier liegt die große Hoffnung vieler Cozy-Fans: Dass die kreative Freiheit nicht nur im Koop glänzt, sondern auch im Einzelmodus genauso umfangreich ausfällt. Wenn das System wirklich so offen ist, wie es der erste Eindruck vermittelt, könnten daraus ziemlich wilde und sehr persönliche Städte entstehen, von gemütlicher Naturidylle bis hin zu bewusst überdrehten Themen-Siedlungen.

Release, Plattform und Ausblick

Wann erscheint Pokémon Pokopia und auf welcher Konsole? Der Launch ist für den 5. März 2026 angesetzt, und das Spiel erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2. Wer also nicht nach London zu den Championships fährt, bekommt den ersten eigenen Eindruck erst zum Release oder sobald es später eventuell weitere Anspielmöglichkeiten gibt.

Wie sieht es bei euch aus: Wärt ihr für eine öffentliche Demo im Nintendo eShop sofort dabei, oder reicht euch der Release im März? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.