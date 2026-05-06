Forza Horizon 6 – LEGO-Technic-Lackierungen nur per Code aus Sets erhältlich

Forza Horizon 6 bekommt kurz vor Release ein Crossover, das perfekt zum Sammeltrieb vieler Racing-Fans passt: LEGO hat eine offizielle Zusammenarbeit mit Playground Games bestätigt. Statt einer großen Erweiterung geht es diesmal zunächst um zwei exklusive Ingame-Designs, die klar auf LEGO Technic zugeschnitten sind und nur über einen Umweg ins Spiel kommen.

Der Deal trifft einen Nerv, denn Forza Horizon steht seit jeher für auffällige Lackierungen und Community-Kreativität. Mit LEGO als Partner wird daraus jetzt eine Sammelaktion, die nicht nur digital stattfindet, sondern an echte Sets gekoppelt ist.

Release, Setting und Editions im Überblick

Wann erscheint Forza Horizon 6? Der Open-World-Racer erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series und PC. Wer zur Deluxe Edition greift und vorbestellt hat, darf schon ab dem 15. Mai 2026 loslegen und damit drei Tage früher über die Straßen jagen.

Welche Region steht im Mittelpunkt? Dieses Mal verschlägt es die Festival-Action nach Japan: Die offene Welt orientiert sich an Tokio und der umliegenden Region. Wie gewohnt setzt das Spiel auf einen großen Mix aus Rennen, Aktivitäten und freiem Erkunden, nur eben mit deutlich urbanerem Flair als in vielen Vorgängern.

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LEGO-Technic-Inhalte und wie ihr sie freischaltet

Was steckt im LEGO-Crossover für Forza Horizon 6? Bestätigt sind zwei LEGO-Designs für Fahrzeuge, die als Ingame-Lackierungen umgesetzt werden. Der Haken: Diese kosmetischen Inhalte sind an den Kauf von zwei kommenden LEGO-Technic-Sets gebunden.

Nach aktuellem Stand funktioniert die Freischaltung über einen Code, der in den jeweiligen Anleitungsheften der Sets enthalten ist. Ob die Designs später auch auf anderem Weg im Spiel verfügbar sein werden, ist derzeit offen. Gleichzeitig deutet alles darauf hin, dass die zugrunde liegenden Fahrzeuge auch ohne LEGO-Kauf im Spiel erspielt werden können, nur eben ohne die speziellen LEGO-Lackierungen.

LEGO Technic Ferrari 488 Pista: 882 Teile, rotes Modell, Set-Release am 1. August 2026

LEGO Technic Dodge Viper GTS-R: 805 Teile, Set-Release am 1. August 2026

Inhalt Typ Freischaltung Termin LEGO-Lackierung inspiriert vom Ferrari 488 Pista Technic-Set Kosmetik Code im Set-Anleitungsheft ab 1. August 2026 LEGO-Lackierung inspiriert vom Dodge Viper GTS-R Technic-Set Kosmetik Code im Set-Anleitungsheft ab 1. August 2026

Ein bekanntes Duo und ein großer LEGO-Sommer

Gab es schon einmal LEGO in Forza Horizon? Ja, und das hat damals viele Fans positiv überrascht: Forza Horizon 4 bekam im Juni 2019 eine LEGO-Speed-Champions-Erweiterung. Die kostenpflichtige Erweiterung brachte mit LEGO Valley ein komplett eigenes Gebiet ins Spiel, inklusive Brickchester, der Falcon Speedway-Rennstrecke und einem Stunt-Park mit allerlei Rampen und Zerstörungs-Challenges. Dazu kamen fünf Fahrzeuge, die den typischen Brick-Look voll ausgespielt haben.

Das neue Crossover für Forza Horizon 6 fällt im Vergleich deutlich kleiner aus, setzt aber auf ein anderes Prinzip: Sammlerwert durch physische Sets und exklusive digitale Extras. Gleichzeitig passt das Timing in LEGOs großen Sommer 2026, der laut Ankündigungen aus einer riesigen Welle mit über 100 Sets aus mehr als 20 Themenwelten besteht, darunter unter anderem Star Wars, MCU, Sonic the Hedgehog, Animal Crossing, Minecraft, Harry Potter, Jurassic World, Fortnite und Bluey.

Wie findet ihr den Ansatz mit codesperrten Ingame-Lackierungen: cooler Bonus für Fans oder unnötige Hürde? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.