Battlefield 6 Season 2 verschoben – neue Inhalte ab Januar 2026!

Battlefield Studios hat die zweite Season von Battlefield 6 offiziell verschoben. Statt wie ursprünglich erwartet Ende Januar 2026 zu erscheinen, wird Season 2 nun am 17. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

Um die Wartezeit zu überbrücken, wird am 20. Januar 2026 ein neues Update veröffentlicht, das Season 1 verlängert und neue Inhalte bereitstellt. Damit reagiert das Studio direkt auf das Feedback der Community und nutzt die zusätzliche Zeit, um die Qualität der kommenden Inhalte zu verbessern.

Neuer Inhalt zur Verlängerung von Season 1

Was erwartet dich im Januar-Update? Das Zwischen-Update bringt neue wöchentliche Herausforderungen, eine Fortsetzung des aktuellen Battle Pass und einen neuen Bonuspfad namens Frostfire, der ab dem 27. Januar 2026 verfügbar sein wird.

Der Frostfire Bonuspfad ergänzt den Battle Pass der ersten Season und bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen. Dazu zählen unter anderem ein exklusives Waffenpaket, ein neuer Soldatenskin und XP-Booster. Anders als bei früheren Bonuspfaden können alle Punkte diesmal ausschließlich über die wöchentlichen Herausforderungen verdient werden – es gibt keine separaten Bonus-Challenges mehr.

Season 2 verschoben – aber warum?

Weshalb wurde Season 2 von Battlefield 6 verschoben? Laut Battlefield Studios ist der Hauptgrund für die Verzögerung der Wunsch, auf das umfangreiche Community-Feedback einzugehen und die zweite Season weiter zu optimieren. Damit verfolgt das Team das Ziel, eine durchdachtere und qualitativ hochwertigere Spielerfahrung zu liefern.

Ursprünglich sollte Season 1 am 20. Januar 2026 enden. Mit dem neuen Update wird sie nun bis zur Veröffentlichung von Season 2 am 17. Februar 2026 verlängert. Diese Entscheidung soll auch sicherstellen, dass Spieler weiterhin regelmäßig neue Inhalte und Fortschrittsmöglichkeiten erhalten.

Battlefield REDSEC bleibt Teil des Pakets

Wie steht es um den Battle Royale-Modus REDSEC? Auch REDSEC, der kostenlose Battle Royale-Modus von Battlefield 6, wird Teil der verlängerten Season-1-Inhalte sein. Die zweite Season von REDSEC erscheint ebenfalls am 17. Februar 2026. Bis dahin bleibt REDSEC weiterhin spielbar und profitiert von denselben Erweiterungen wie der Hauptmodus.

Battlefield Studios plant zudem, in naher Zukunft weitere Informationen zur Zukunft des REDSEC-Modus zu teilen. Auch eine Roadmap für das gesamte Jahr 2026 soll im Februar veröffentlicht werden.

Community-Features & Live-Service-Optimierung

Wie wird die Community in die Entwicklung eingebunden? Mit dem System Battlefield Labs möchte Battlefield Studios künftig noch transparenter neue Funktionen testen. In diesem Modus sollen ausgewählte Inhalte bereits vor dem offiziellen Release ausprobiert werden können – ideal für Feedback und Feinschliff in der Spätphase der Entwicklung.

Zusätzlich verspricht das Studio regelmäßige Events und Belohnungen zur Überbrückung der Wartezeit. Dazu gehören:

Valentinstag-Events mit täglichen Login-Boni

Mehrere Double-XP-Wochenenden ab Ende Januar

Neue kosmetische Items im Rahmen des Frostfire-Pfads

Spielerverluste und Konkurrenz durch ARC Raiders

Wie steht Battlefield 6 aktuell da? Trotz erfolgreichem Start im Oktober 2025 hat Battlefield 6 in den letzten Monaten stark an aktiven Nutzern verloren. Laut aktuellen Zahlen verzeichnete das Spiel auf Steam einen Rückgang von 85 % der aktiven Spielerschaft.

Ein möglicher Grund dafür ist der enorme Erfolg des ebenfalls 2025 erschienenen Extraction-Shooters ARC Raiders, der Battlefield 6 in den letzten Monaten deutlich den Rang abgelaufen hat. Dennoch zeigt sich Battlefield Studios weiterhin engagiert, den eigenen Titel langfristig zu unterstützen und weiterzuentwickeln.

Wie kannst du dich vorbereiten?

Was solltest du bis zum Start von Season 2 tun? Wenn du Battlefield 6 derzeit aktiv spielst oder wieder einsteigen willst, lohnt sich der Blick auf die neuen Inhalte ab dem 20. Januar 2026. Nutze die wöchentlichen Challenges und das Frostfire-System, um dir wertvolle Belohnungen zu sichern.

Die Bonuspfade lassen sich parallel zum regulären Battle Pass spielen, sodass du maximalen Fortschritt erzielen kannst. Mit den kommenden Double-XP-Events ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um dein Loadout zu optimieren und neue Skins freizuschalten.

Welche Inhalte erwartest du dir von Season 2? Wirst du während der verlängerten Season 1 wieder in Battlefield 6 einsteigen oder überzeugt dich ARC Raiders aktuell mehr? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!