Mit 007 First Light steht das nächste große Action-Highlight in den Startlöchern. Entwickelt von IO Interactive, den Machern der erfolgreichen Hitman-Reihe, erwartet dich eine komplett neue Origin-Story rund um James Bond, inklusive Entscheidungsfreiheit, Gadgets und cineastischer Inszenierung.

Wenn du dir das Spiel zum Release sichern willst, erfährst du hier alles zu Editionen, Vorbestellerboni und den besten Kaufoptionen bei Amazon und MediaMarkt.

Alle Editionen von 007 First Light im Überblick

Neben der Standard- und Deluxe-Version sind mittlerweile mehrere Editionen bekannt, darunter auch exklusive Varianten bei Amazon. Hier findest du alle Versionen im Detail. Zudem gibt es eine spezielle Version des DualSense-Controllers im Design des Spiels:

Standard Edition

Die Basisversion enthält das Hauptspiel und ist die günstigste Möglichkeit, in das neue Bond-Abenteuer einzusteigen.

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Wichtig: Auch hier profitierst du aktuell vom kostenlosen Deluxe-Upgrade bei Vorbestellung.

Specialist Edition (Amazon exklusiv)

Diese Edition ist aktuell exklusiv bei Amazon erhältlich und richtet sich an Spieler, die eine besondere Version ohne gleich zur Collector’s Edition greifen wollen.

Inhalte:

Grundspiel

Deluxe Edition Inhalte (bei Vorbestellung kostenlos enthalten)

Der Fokus liegt hier klar auf der exklusiven Verfügbarkeit und weniger auf physischen Extras.

© IO Interactive

Deluxe Edition

Die Deluxe Edition ist aktuell der zentrale Bonus für Vorbesteller und bietet zusätzliche Inhalte für deinen Agenten.

Das bekommst du:

✔ 24 Stunden Vorabzugriff

✔ Exklusive Outfits

Tag der Toten

Wüstenforscher

Stummer Anker

Gentleman-Agent

✔ Waffen-Skin

Zeichen des Agenten

✔ Gadget-Skins

Glänzendes Feuerzeug

Glänzende Kopfhörer

Glänzendes Telefon

Glänzender Stift

Besonders attraktiv: Diese Inhalte erhältst du derzeit kostenlos als Upgrade, wenn du vorbestellst.

Legacy Edition

Die Legacy Edition richtet sich klar an Fans, die neben digitalen Boni auch physische Extras wollen.

Inhalte:

Grundspiel

Inhalte der Deluxe Edition

Figur „Goldene Pistole“

Echtheitszertifikat

Metallhülle mit Magnet

„Golden Gun“ Weapon Skin (DLC)

„Obsidian-Gold-Anzug“ (DLC)

Diese Edition kombiniert erstmals Sammlerobjekte mit zusätzlichen Ingame-Inhalten.

© IO Interactive

Collector’s Edition

Die umfangreichste Version für echte Bond-Fans und Sammler.

Inhalte:

Grundspiel

Inhalte der Deluxe Edition

Lebensgroße Maskennachbildung

Echtheitszertifikat

Metallhülle mit Magnet

Obsidian-Gold-Anzug

Diese Edition dürfte stark limitiert sein und schnell vergriffen. Hier könnt ihr sie vorbestellen:

© IO Interactive

Welche Edition solltest du wählen?

Die Auswahl ist größer als erwartet, deshalb hier eine klare Einordnung:

Collector’s Edition: Für Hardcore-Sammler

Für Hardcore-Sammler Standard Edition: Für alle, die einfach nur spielen wollen

Für alle, die einfach nur spielen wollen Specialist Edition: Gute Wahl, wenn du bei Amazon kaufen willst

Gute Wahl, wenn du bei Amazon kaufen willst Deluxe Edition: Aktuell durch kostenloses Upgrade fast Pflicht

Aktuell durch kostenloses Upgrade fast Pflicht Legacy Edition: Perfekt für Fans mit Fokus auf Extras + Sammlerstücke

Vorbestellerbonus: Warum sich frühes Kaufen lohnt

Aktuell ist der größte Vorteil klar:

Kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition

Das bedeutet:

Du zahlst nur den Standardpreis

bekommst aber alle Deluxe-Inhalte oben drauf

Wichtig: Solche Aktionen sind meist zeitlich begrenzt und verschwinden kurz vor Release.

© IO Interactive

Story und Gameplay: Das erwartet dich

007 First Light erzählt eine komplett neue Geschichte im Bond-Universum. Im Mittelpunkt steht ein junger James Bond, der als Marineluftwaffensoldat rekrutiert wird und in das wiederbelebte Doppelnull-Programm eintritt. Nach einer gescheiterten Mission muss er gemeinsam mit seinem Mentor Greenway eine Verschwörung aufdecken und einen drohenden Putsch verhindern.

Spielerisch setzt das Game stark auf Freiheit: Du entscheidest selbst, ob du laut oder leise vorgehst, Gegner ausschaltest oder täuschst und welche Gadgets du einsetzt. Genau dieser Ansatz erinnert stark an die offenen Missionen der Hitman-Reihe.

Lohnt sich die Vorbestellung?

Die Antwort ist hier ziemlich eindeutig:

Ja, wenn:

du Day-One spielen willst

dich die Deluxe-Inhalte interessieren

du das kostenlose Upgrade mitnehmen willst

Eher nein, wenn:

du auf Reviews warten möchtest

dir kosmetische Inhalte egal sind

Lohnt sich der Einstieg als Agent?

Mit 007 First Light könnte IO Interactive einen echten Volltreffer landen. Die Mischung aus Stealth, Story und Entscheidungsfreiheit passt perfekt zur Marke James Bond.

Durch das aktuelle Vorbesteller-Angebot mit kostenlosem Deluxe-Upgrade gibt es zudem einen starken Anreiz, schon jetzt zuzuschlagen.

Wirst du direkt vorbestellen oder wartest du erstmal die ersten Tests ab?