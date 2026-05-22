Nur noch wenige Tage bis zum Release: 007 First Light hat seinen offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht und bringt die Stimmung rund um das neue James-Bond-Abenteuer endgültig auf Betriebstemperatur.

Der neue Trailer liefert genau das, was Fans von einem modernen Bond-Spiel erwarten: luxuriöse Schauplätze, explosive Action, Hightech-Gadgets, Verfolgungsjagden und einen jungen James Bond, der sich seinen legendären 00-Status erst verdienen muss.

Bond kehrt nach 14 Jahren auf Konsolen zurück

Mit 007 First Light erscheint erstmals seit 2012 wieder ein großes Konsolen-Spiel rund um James Bond. Entwickelt wird das Projekt von IO Interactive – dem Studio hinter der erfolgreichen Hitman-Reihe. Genau deshalb sind die Erwartungen aktuell enorm hoch.

Das Spiel erscheint am 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll später im Sommer folgen.

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Origin-Story statt klassischer Film-Adaption

Statt einer direkten Umsetzung eines Films setzt IO Interactive auf eine komplett eigenständige Geschichte. Spieler erleben einen erst 26-jährigen Bond, lange bevor er zum erfahrenen Geheimagenten aus den Filmen wird.

Dabei soll die Story deutlich persönlicher und moderner ausfallen. Laut den Entwicklern orientiert sich das Spiel zwar am klassischen Bond-Gefühl, möchte aber gleichzeitig einen zeitgemäßeren Charakter zeigen.

Bekannte Figuren wie M, Q und Moneypenny sind trotzdem mit dabei – allerdings in jüngeren Neuinterpretationen. Außerdem erwarten Spieler neue Charaktere wie Bonds Mentor Greenway oder den Antagonisten Bawma, der von Musiker Lenny Kravitz gespielt wird.

Mischung aus Hitman, Uncharted und klassischem Bond

Besonders spannend klingt die Gameplay-Ausrichtung. Erste Previews vergleichen das Spiel immer wieder mit einer Mischung aus Hitman, Uncharted 4: A Thief’s End und klassischen Agentenfilmen.

Spieler können Missionen offenbar sowohl stealth-orientiert als auch actionreich angehen. Dazu kommen Gadgets, Nahkampf, Schusswechsel und erstmals in einem IO-Interactive-Spiel auch frei steuerbare Fahrzeuge.

Vor allem die sogenannten Sandbox-Missionen erinnern stark an Hitman: große Areale, mehrere Wege zum Ziel und viel Freiheit bei der Vorgehensweise.

Technisch eines der ambitioniertesten IOI-Spiele

IO Interactive beschreibt 007 First Light selbst als das „ambitionierteste Spiel der Studiogeschichte“. Das Spiel erscheint ausschließlich für aktuelle Hardware und verzichtet komplett auf PS4 und Xbox One.

Dadurch soll vor allem das Performance-Capturing deutlich realistischer wirken. Laut den Entwicklern nutzt das Spiel moderne SSD-Technologien und aufwendige Gesichtsanimationen, um Bond und andere Figuren glaubwürdiger darzustellen.

Auch musikalisch fährt das Spiel groß auf: Der Titelsong „First Light“ stammt von Lana Del Rey und erinnert bewusst an klassische Bond-Themes.

Kann First Light das neue GoldenEye werden?

Seit Jahren warten Fans auf ein Bond-Spiel, das an den Kultstatus von GoldenEye 007 anknüpfen kann. Genau diesen Vergleich hört 007 First Light aktuell immer häufiger.

Die bisherigen Vorschauen fallen überwiegend positiv aus. Besonders die Kensington-Mission wurde mehrfach hervorgehoben, weil sie klassische Spionage, offene Levelstruktur und cineastische Action kombiniert.

Ob IO Interactive am Ende wirklich den großen Neustart für James Bond in Videospielen liefert, zeigt sich ab dem 27. Mai. Das Potenzial für einen der spannendsten Actiontitel des Jahres scheint aber definitiv vorhanden zu sein.