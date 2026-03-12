Steam 2025 – Nur 5.863 Spiele knacken 100.000 Euro Umsatz, Valve zeigt Zahlen

Steam gilt seit Jahren als das große Schaufenster für PC-Games, und trotzdem hält sich hartnäckig eine Sorge: Gehen kleine Releases in der Masse unter, während nur die Blockbuster wirklich profitieren? Valve hat auf der Game Developers Conference am 10. März 2026 neue Zahlen präsentiert, die diese Diskussion wieder anheizen, aber auch ein ziemlich klares Signal senden: Auf Steam wird von immer mehr Teams richtig Geld verdient.

Laut Valve haben im Jahr 2025 insgesamt 5.863 Spiele die Marke von umgerechnet über 100.000 Euro Umsatz geknackt. Das ist kein Einzelschlag, sondern Teil eines Trends: Die Folie zeigte für die letzten fünf Jahre einen stetigen Anstieg, denn 2020 lagen vergleichbare Titel noch bei etwas über 3.000 Spielen. Sprich: Es werden nicht nur mehr Games veröffentlicht, es gibt auch mehr Games, die in relevante Umsatzregionen kommen.

Einordnung der 100.000-Marke

Was sagt die Zahl von 5.863 erfolgreichen Steam-Spielen wirklich aus? 100.000 Euro Umsatz sind nicht automatisch ein komfortables Studio-Jahresgehalt, erst recht nicht nach Steuern, Abgaben, Plattformanteil, möglichen Publisher-Deals und Marketingkosten. Aber als Messlatte ist die Marke trotzdem spannend, weil sie zeigt, wie viele Projekte überhaupt in eine Größenordnung kommen, die Weiterentwicklung, Updates oder das nächste Spiel realistischer macht.

Natürlich stecken in dieser Gruppe auch große Publisher-Releases, die das Ergebnis verzerren können. Valve stellt die Zahl aber explizit in den Kontext der Übersättigungsdebatte: Trotz immer vollerem Storefront schaffen es mehr Spiele als früher, sichtbar zu werden und Verkäufe anzuschieben.

Kennzahl (Steam, 2025) Wert Spiele mit über 100.000 Euro Umsatz 5.863 Daily-Deal-Features 1.500 Spiele Anteil Daily-Deals, die zuvor nie dabei waren 69 Prozent Nutzer mit mindestens einem Daily-Deal-Kauf 8,2 Millionen Wachstum bei Daily-Deal-Käufen gegenüber 2024 plus 125 Prozent

Discovery, Daily Deals und die Sichtbarkeit kleinerer Releases

Wie will Valve bei der Masse an Veröffentlichungen trotzdem passende Games an die richtigen Leute bringen? Tom Giardino, der bei Valve auf der Business-Seite arbeitet, beschreibt den Ansatz bei der Auffindbarkeit recht klar: Es gehe darum, die richtigen Spiele den richtigen Kunden zu zeigen. Das klingt nach Standard-Phrase, wird aber greifbarer, wenn man sich die Zahlen zu den Daily Deals anschaut.

Valve zufolge wurden 2025 rund 1.500 Spiele als Daily Deal hervorgehoben. Interessant ist dabei vor allem, dass 69 Prozent dieser Games vorher noch nie in diesem Slot waren. Das deutet darauf hin, dass die prominente Rabattfläche nicht nur im Kreis der üblichen Verdächtigen rotiert, sondern regelmäßig neue Kandidaten in den Fokus rückt.

Auch die Reichweite ist nicht ohne: 8,2 Millionen Steam-Nutzer haben 2025 mindestens einen Daily Deal gekauft. Valve spricht hier von einem Plus von 125 Prozent im Vergleich zu 2024. Für viele kleinere Teams kann genau so ein Schaufenster-Moment entscheidend sein, weil er Wishlist-Wellen, Rezensionen und Sichtbarkeit in weiteren Empfehlungsflächen nach sich zieht.

Steam als Infrastruktur und Valves Hardware-Seitenhieb

Warum sind die Zahlen zur Plattformnutzung für Entwickler genauso wichtig wie Umsatzstatistiken? Neben dem Business-Aspekt hat Valve auch wieder den Blick auf die schiere Größe des Ökosystems gelenkt. Schon an anderer Stelle hatte das Unternehmen betont, wie extrem die Plattform in Bewegung ist: 2025 wurden demnach 100 Exabyte an Spieldaten heruntergeladen, im Schnitt laufen täglich 274 Petabyte an Installationen und Updates über die Systeme.

Das ist nicht nur eine technische Anekdote, sondern auch ein Hinweis darauf, wie schnell Sichtbarkeit in echte Downloads umschlagen kann, wenn ein Spiel einmal in die Empfehlungsmaschinerie rutscht. Valve zeigte zudem eine Weltkarte mit globaler Steam-Verteilung, die die enorme Reichweite unterstreichen sollte, selbst in Regionen mit geringer Dichte.

Am Rand gab es außerdem einen ironischen Verweis auf die aktuelle RAM-Knappheit, passend zu Valves Hardware-Plänen, die weiterhin auf 2026 datiert sind. Aus dem Publikum wurde ein direkter Spruch zitiert, den Valve auf der Bühne aufgriff:

Wenn ihr eine Quelle für eine Menge RAM habt, wir sind am Markt und würden es gern kaufen.

Wie seht ihr das: Sind diese Zahlen für euch ein Zeichen, dass Steam trotz Release-Flut für neue Games weiter eine echte Chance ist, oder braucht es dringend noch stärkere Discovery-Tools? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.