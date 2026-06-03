Drei Steam-Spiele gerade gratis – diese Titel kannst du bis Juli 2026 sichern

Steam-Nutzer können sich aktuell gleich drei PC-Spiele komplett kostenlos sichern und dauerhaft der Bibliothek hinzufügen. Die Aktionen laufen nur für kurze Zeit und sind, wie bei Steam üblich, nicht an einen festen wöchentlichen Rhythmus gebunden.

Wer regelmäßig reinschaut, kann sich damit über das Jahr hinweg eine beachtliche Sammlung aufbauen, ohne auch nur einen Euro auszugeben. Diesmal ist die Auswahl außerdem angenehm abwechslungsreich, von Kugel-Rolling über Retro-Action bis hin zu einem storylastigen Adventure.

Diese drei Gratis-Spiele sind gerade auf Steam verfügbar

Welche Spiele sind aktuell gratis auf Steam? Derzeit kannst du drei Titel kostenlos beanspruchen, jeweils nur bis zu einem klaren Ablaufdatum. Sobald du sie in Steam zu deinem Account hinzugefügt hast, bleiben sie in der Regel dauerhaft in deiner Bibliothek.

Hier ist die aktuelle Liste mit den jeweiligen Endzeiten:

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Winexy gratis bis 5. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

gratis bis 5. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit) Gravity Circuit gratis bis 14. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

gratis bis 14. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit) Tell Me Why gratis bis 1. Juli 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

Wichtig: Die Genres könnten kaum unterschiedlicher sein. Gerade deshalb lohnt es sich, alle drei mitzunehmen, selbst wenn dich ein Titel auf den ersten Blick nicht anspricht.

Winexy setzt auf Kugel-Action und Geschick

Für wen lohnt sich Winexy? Winexy ist ein 3D-Kugel-Rolling-Spiel, also ein eher spezielles Subgenre, das stark von Timing, sauberer Steuerung und Geduld lebt. Genau deshalb hat es eine klar definierte Zielgruppe, kann aber auch als kurzer Ausflug in ein ungewohntes Gameplay gut funktionieren.

Wenn du solche Spiele bisher links liegen gelassen hast, ist die Gratis-Aktion ein idealer Anlass, einfach mal reinzuschauen. Da der Preis bei 0,00 Euro liegt, riskierst du im Grunde nur ein paar Minuten Download-Zeit.

Gravity Circuit ist Retro-Action für Genre-Fans

Warum ist Gravity Circuit gerade jetzt interessant? Gravity Circuit ist ein 2D-Action-Platformer mit Retro-Optik, der sich spielerisch stark an klassischer, flotter Pixel-Action orientiert. Wer auf präzises Movement, knackige Kämpfe und Level-Tempo steht, bekommt hier einen Titel, der deutlich mehr ist als nur ein Nostalgie-Gag.

Das Spiel gilt außerdem als besonders gut bewertet und ist damit vermutlich der auffälligste Deal in dieser Runde. Wenn du auch nur ansatzweise etwas mit 2D-Action anfangen kannst, solltest du dir das Zeitfenster bis zum 14. Juni 2026 nicht entgehen lassen.

Tell Me Why ist ein storylastiges Adventure mit ernstem Ton

Was macht Tell Me Why besonders? Tell Me Why ist ein episodisches, erzählgetriebenes Adventure und richtet sich an alle, die starke Figuren, Dialoge und Entscheidungen wichtiger finden als Highscores. Inhaltlich geht es um ernste Themen, entsprechend ist der Ton deutlich ruhiger und schwerer als bei den beiden anderen Gratis-Spielen.

Der Titel ist zudem dafür bekannt, regelmäßig im Pride Month kostenlos angeboten zu werden. Wer narrative Spiele im Stil moderner, dialoglastiger Adventures mag, sollte spätestens bis zum 1. Juli 2026 zugreifen und es einfach der Bibliothek hinzufügen.

Noch mehr Gratis-Spiele auf anderen Stores

Wo gibt es diese Woche noch mehr kostenlose Spiele? Neben Steam laufen auch auf anderen PC-Plattformen Gratis-Aktionen. Im Epic Games Store sind aktuell Calico und Lonestar kostenlos verfügbar, allerdings nur bis zum 4. Juni 2026, 17:00 Uhr (deutsche Zeit).

Anschließend sollen dort neue Mystery Games freigeschaltet werden, die ebenfalls am 4. Juni 2026 zur gleichen Uhrzeit enthüllt werden. Unterm Strich ist diese Woche also ideal, um die eigene Bibliothek auf mehreren Stores ohne Zusatzkosten zu füllen.

Welche der drei Steam-Gratisaktionen nimmst du mit, und welches Genre reizt dich am meisten: Kugel-Rolling, Retro-Action oder Story-Adventure? Schreib es gern in die Kommentare.