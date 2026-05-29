Xbox Game Pass Juni 2026 – 9 Spiele bestätigt, neu Solarpunk und Shift at Midnight

Microsoft hat für den Xbox Game Pass zwei weitere Neuzugänge für Juni 2026 bestätigt. Mit Solarpunk und Shift at Midnight wächst die bisher bekannte Liste der Game-Pass-Titel für den kommenden Monat auf insgesamt neun Spiele an. Beide Releases sind als Day-one-Starts vorgesehen und erscheinen nur rund 24 Stunden auseinander.

Damit zeichnet sich schon jetzt ein ziemlich vollgepackter Juni ab, der von Rollenspiel-Klassikern über kooperative Horror-Ermittlungen bis hin zu Crafting und ungewöhnlichen Genre-Mischungen reicht. Besonders spannend: Nicht nur die Anzahl steigt, auch die Bandbreite der Projekte wirkt dieses Mal auffällig divers.

Zwei neue Day-one-Releases im Juni

Welche zwei Spiele kommen neu in den Xbox Game Pass im Juni 2026? Neu bestätigt sind Solarpunk und Shift at Midnight. Solarpunk erscheint am 8. Juni 2026 und wurde bereits seit Mitte April mit genau diesem Release-Termin geführt, nun aber zusätzlich als Day-one-Start im Xbox Game Pass eingeplant.

Bei Solarpunk handelt es sich um ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel. Das Setting setzt auf eine helle Solarpunk-Ästhetik, während spielerisch Aufbau, Sammeln und Überleben im Vordergrund stehen. Bestätigt sind die Plattformen Cloud, Handheld, PC und Xbox Series innerhalb der passenden Game-Pass-Stufen.

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Wann erscheint Shift at Midnight und warum war der Termin zuletzt in Bewegung? Shift at Midnight kommt am 17. Juni 2026 und ist ein kooperatives Horror-Detektivspiel mit deutlich düsterem Ton. Der Release-Termin wurde zuletzt mehrfach angepasst, letztlich aber so gelegt, dass das Spiel rechtzeitig für den Start auf Xbox Series und im Game Pass bereitsteht. Auch hier ist ein Day-one-Release bestätigt, inklusive Cloud, PC und Xbox Series in den entsprechenden Stufen.

Alle bisher bestätigten Xbox-Game-Pass-Spiele für Juni 2026

Welche Spiele sind im Juni 2026 bisher offiziell für den Game Pass eingeplant? Stand jetzt sind es neun Titel, darunter mehrere Day-one-Releases. Zwei Spiele sollen bereits am 2. Juni 2026 den Anfang machen, bevor die weiteren Updates über den Monat verteilt folgen.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe(n) Plattform(en) Hinweise 02.06.2026 Final Fantasy VI Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series 02.06.2026 Jurassic World Evolution 3 Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series 08.06.2026 Solarpunk Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-one-Release 11.06.2026 Beastro Ultimate Cloud, PC, Series Day-one-Release 11.06.2026 Frog Sqwad Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 17.06.2026 Shift at Midnight Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 17.06.2026 Denshattack! Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release Juni 2026 (Termin offen) Vapor World: Over The Mind Ultimate, PC Cloud, PC, Series Game Preview, Day-one-Release Juni 2026 (Termin offen) RV There Yet? Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release

Welche Highlights stechen aus dem Line-up heraus? Inhaltlich ist der Monat auffällig zweigeteilt: Am Anfang stehen mit Final Fantasy VI und Jurassic World Evolution 3 direkt zwei große Namen, während die Mitte des Monats vor allem von Day-one-Indies und kreativen Hybriden geprägt ist. Mit Beastro kommt am 11. Juni 2026 ein Cooking-Roguelite, während Frog Sqwad am gleichen Tag als Extraction-Puzzle-Plattformer für bis zu acht Personen in Richtung Party-Koop zielt. Am 17. Juni 2026 wird es dann gleich doppelt ungewöhnlich, denn Shift at Midnight trifft auf den farbenfrohen Racer-Plattformer-Mix Denshattack!.

Was der volle Juni für Game-Pass-Abonnenten bedeutet

Warum ist die Juni-Welle 2026 schon jetzt interessant? Neun bestätigte Titel vor dem eigentlichen Monatsstart sind ein deutliches Signal, dass Microsoft den Sommerauftakt mit viel Nachschub absichern will. Gerade die Häufung von Day-one-Releases ist für viele Abonnenten der eigentliche Mehrwert, weil du neue Spiele ohne Zusatzkauf direkt zum Release antesten kannst.

Worauf solltest du jetzt achten? Da für Vapor World: Over The Mind und RV There Yet? zwar der Juni 2026, aber noch kein konkretes Datum genannt ist, lohnt sich in den nächsten Tagen vor allem ein Blick auf die weiteren offiziellen Game-Pass-Ankündigungen. Außerdem dürfte sich damit entscheiden, welche Titel letztlich im frühen Monats-Update landen und welche eher Richtung Monatsmitte oder Monatsende rutschen.

Welche der neuen Bestätigungen reizt dich mehr, Solarpunk mit Crafting und Open World oder Shift at Midnight als Koop-Horror-Detektivspiel? Schreib es gern in die Kommentare.