Crimson Desert auf Disc im Umlauf, aber ohne Online-Download nicht spielbar

Eine Woche vor dem geplanten Release sind erste Disc-Exemplare von Crimson Desert bereits in Umlauf. In sozialen Netzwerken kursieren Fotos, die Verpackung und Datenträger des Action-Abenteuers von Pearl Abyss zeigen. Wer jetzt aber hofft, früher durch die Welt Pywel zu ziehen, bekommt schnell einen Dämpfer.

Denn auch wenn die Box schon im Regal steht, ist das eigentliche Spiel noch nicht wirklich freigeschaltet. Der physische Datenträger wirkt aktuell eher wie ein früher Türöffner, nur eben ohne den passenden Schlüssel für das Schloss.

Der dicke Haken der frühen Disc-Exemplare

Warum lässt sich Crimson Desert trotz Disc nicht starten? Laut den Berichten der Besitzer lassen sich die Daten zwar von der Disc auf der SSD der PS5 installieren, ein Start ist danach jedoch nicht möglich. Auf der Rückseite der Verpackung findet sich ein klarer Hinweis, der die Situation erklärt.

Internet erforderlich. Content-Download erforderlich.

Welche Rolle spielt die Dateigröße? Der Knackpunkt ist die Datenmenge: Auf der PS5 sollen bei der Installation von der Disc rund 90 Gigabyte auf die SSD wandern. Das reicht aber offenbar nicht aus, um das Spiel lauffähig zu machen. Eine herkömmliche Blu-ray kommt kapazitätsbedingt an Grenzen, während Crimson Desert auf dem PC bereits etwa 150 Gigabyte belegt. Bedeutet unterm Strich: Wichtige Datenpakete fehlen und müssen erst online nachgeladen werden.

Warum hilft das Internet aktuell trotzdem nicht? Selbst mit Verbindung ist der Zugriff derzeit nutzlos, weil die relevanten Downloads beziehungsweise Server-Freischaltungen offenbar bis kurz vor dem offiziellen Launch verriegelt bleiben. Die Disc-Besitzer sitzen damit zwar auf dem Datenträger, kommen aber noch nicht ins Spiel.

Preload, Embargo und Technikdetails bis zum Launch

Wann startet der Preload für Crimson Desert? Der offizielle Preload soll voraussichtlich am 17. März 2026 beginnen. Damit können Vorbesteller der digitalen Version das Spiel rechtzeitig herunterladen, um zum Start direkt loszulegen. Ob am selben Tag auch das notwendige Update für die Disc-Version freigeschaltet wird, bleibt abzuwarten.

Wann erscheinen die ersten Tests? Wer auf Reviews wartet, muss sich ebenfalls noch gedulden: Das Test-Embargo fällt erst 24 Stunden vor Release, also am 18. März 2026 um 23 Uhr (deutscher Zeit).

Welche Grafikmodi gibt es auf PS5 und PS5 Pro? Pearl Abyss hat außerdem konkrete Details zur Konsolen-Performance genannt. Auf PS5 und PS5 Pro soll es jeweils drei Grafikmodi geben:

Leistungsmodus

Qualitätsmodus

Balanced-Modus

Wann erscheint Crimson Desert? Der Release ist für den 19. März 2026 angesetzt. Erscheinen soll das Action-Abenteuer für PS5, Xbox Series und PC.

Wie steht ihr zu Disc-Versionen, die ohne Online-Download praktisch nicht spielbar sind, und holt ihr euch Crimson Desert lieber digital oder physisch? Schreibt es gern in die Kommentare.