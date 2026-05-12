GTA 6 ohne Crunch? Take-Two-CEO widerspricht Berichten über harte Überstunden bei Rockstar

Rund um Grand Theft Auto VI wurde in den vergangenen Wochen erneut über möglichen Crunch bei Rockstar Games diskutiert. Mehrere Berichte behaupteten, dass die Entwickler aktuell unter hohem Druck stehen würden, um den geplanten Release im November einzuhalten.

Jetzt hat sich jedoch Strauss Zelnick persönlich zu den Spekulationen geäußert und den Vorwürfen klar widersprochen.

„Wir machen keine All-Nighter“

Im Gespräch mit Business Insider erklärte der CEO von Take-Two Interactive, dass Crunch nicht Teil der Firmenphilosophie sei. Statt Mitarbeiter mit extremen Überstunden an ihre Grenzen zu bringen, setze man lieber auf Verschiebungen, wenn zusätzliche Entwicklungszeit nötig werde.

Dabei verglich Zelnick die Entwicklung eines Spiels mit Hausaufgaben:

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Du machst deine Hausaufgaben rechtzeitig. Du ziehst keine Nachtschicht durch.

Laut Zelnick sei genau das der Grund, weshalb Spiele bei Bedarf verschoben werden. Wenn ein Projekt noch nicht den gewünschten Qualitätsstandard erreicht, nehme man sich zusätzliche Zeit, anstatt mit Dauer-Überstunden zu arbeiten.

GTA 6 wurde bereits mehrfach verschoben

Gerade bei Grand Theft Auto VI passt diese Aussage durchaus ins Bild. Intern soll sich der Release-Zeitraum bereits mehrfach verändert haben, bevor Rockstar zuletzt den November-Termin offiziell bestätigte.

Die Entwicklung des Spiels läuft mittlerweile seit vielen Jahren und gilt als eines der ambitioniertesten Projekte der gesamten Branche. Entsprechend groß ist auch der Druck rund um den Release.

Immer wieder gab es deshalb Sorgen, dass Rockstar kurz vor dem Launch erneut auf harte Crunch-Phasen setzen könnte. Das Studio stand bereits in der Vergangenheit wegen problematischer Arbeitsbedingungen in der Kritik, insbesondere rund um Red Dead Redemption 2.

Take-Two zeigt sich ungewöhnlich entspannt

Interessant ist vor allem, wie selbstbewusst sich Take-Two aktuell zum Veröffentlichungszeitraum äußert.

Während Publisher bei großen Spielen oft bewusst vorsichtig formulieren, klingt Zelnick inzwischen deutlich optimistischer. Auch die Marketing-Maschinerie rund um GTA 6 soll laut mehreren Insidern bald richtig anlaufen.

Für viele Fans ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass sich das Spiel tatsächlich auf der Zielgeraden befindet und größere Probleme aktuell offenbar nicht mehr zu erwarten sind.

Entwicklung offenbar in finaler Phase

Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass bei Rockstar gar keine Überstunden stattfinden. Gerade in den letzten Monaten vor einem Release gehören intensivere Arbeitsphasen in der Spielebranche oft trotzdem dazu.

Zelnicks Aussagen deuten aber zumindest darauf hin, dass Rockstar derzeit keinen chaotischen Endspurt mit massiven All-Nightern oder extremem Dauer-Crunch fährt.

Stattdessen scheint das Studio inzwischen einen Punkt erreicht zu haben, an dem vor allem Feinschliff, Optimierungen und finale QA-Arbeiten im Fokus stehen dürften.

GTA 6 bleibt das größte Gaming-Thema 2026

Kaum ein anderes Spiel erzeugt aktuell so viel Aufmerksamkeit wie Grand Theft Auto VI. Allein die Aussicht auf neue Trailer, Gameplay-Szenen oder erste große Marketingkampagnen sorgt regelmäßig für riesige Diskussionen in der Community.

Sollte Rockstar den geplanten November-Release tatsächlich halten, könnte GTA 6 problemlos zum größten Entertainment-Launch aller Zeiten werden.