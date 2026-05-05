GTA 6: Insider reagiert auf Crunch-Gerüchte um 3-Uhr-Nachtschichten bei Rockstar

Rund um GTA 6 kocht die Stimmung wieder hoch, und diesmal geht es weniger um Trailer-Analysen als um Arbeitsbedingungen. Auslöser ist eine anonyme Bewertung, die einem Rockstar-QA-Tester aus dem Bengaluru-Studio zugeschrieben wird und in der von Schichten bis tief in die Nacht die Rede ist. Während Fans dem Release am 19. November 2026 entgegenfiebern, wirft das Ganze erneut die Frage auf, wie hart die heiße Phase der Entwicklung wirklich ausfällt.

Dass GTA 6 nach zwei Verschiebungen jetzt mit voller Kraft auf den angepeilten Termin zuläuft, passt zur öffentlichen Linie von Take-Two: CEO Strauss Zelnick bekräftigte zuletzt sein Vertrauen in den Release und witzelte, dass an dem Tag wohl Millionen Menschen krank feiern. Gleichzeitig soll das Marketing bald richtig anlaufen, was den Druck rund um den Endspurt eher erhöht als senkt.

Vorwürfe aus einer anonymen QA-Bewertung

Was wird den GTA-6-Teams konkret vorgeworfen? In der Bewertung wird beschrieben, dass Überstunden ohne Bezahlung erwartet würden und der Zeitplan seit dem Vormonat besonders hektisch sei. Außerdem heißt es, einige Kolleginnen und Kollegen hätten nach einer regulären Schicht am Morgen bis 3 Uhr nachts weiterarbeiten müssen, um offene Punkte auszubügeln.

A new Rockstar Games review on Glassdoor from an employee working on GTA 6 says:



– They’re expected to complete tasks that usually take 5-6 months in 2-3 months

– Work schedule has been hectic since last month and they’re working overtime

– The last few weeks have been a toll on… pic.twitter.com/liukhVLimH Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop May 3, 2026

Besonders brisant klingt eine weitere Passage: Aufgaben, die normalerweise fünf bis sechs Monate dauern würden, müssten demnach in nur zwei bis drei Monaten abgeschlossen werden. Der Ton der Bewertung legt nahe, dass das Team die Belastung zunehmend als zermürbend empfindet, gerade weil es um das wohl meistbeachtete Entertainment-Projekt der Branche geht.

Parallel dazu ist in der Community auch Skepsis zu spüren, denn anonyme Plattform-Einträge sorgen schnell für Diskussionen, ohne dass klar ist, wie repräsentativ sie sind. Unabhängig davon trifft der Vorwurf einen wunden Punkt, weil Rockstar in der Vergangenheit bereits mit harten Crunch-Phasen in Verbindung gebracht wurde.

KiwiTalkz ordnet die Diskussion ein

Wer ist KiwiTalkz und wie reagiert er auf die Crunch-Gerüchte? Der Insider und YouTuber Reece KiwiTalkz Reilly wurde von Fans direkt auf die Aussage aus Bengaluru angesprochen und reagierte mit einem Kommentar, der sofort für Debatte sorgte. Er stellte sinngemäß in den Raum, dass das, was viele als Crunch bezeichnen, in Indien für manche eher als normaler Arbeitsalltag wahrgenommen werde.

Was ihr Crunch nennt, ist in Indien einfach normaler Alltag. Indien ist nicht gerade für Work-Life-Balance bekannt. Ich bin wegen Familie und Freunden oft dort und weiß, wie extrem dort gearbeitet wird.

Zusätzlich erklärte er, dass er Entwickler bei Rockstar India kenne und im Juni 2026 selbst dorthin reisen wolle, um sich mit ihnen zu treffen. Damit verschob sich die Diskussion weg von der einzelnen Bewertung hin zu einem größeren Thema: unterschiedliche Arbeitskulturen, Erwartungen und die Realität global verteilter Studios.

Warum der Zeitpunkt besonders heikel ist

Warum wird Crunch bei GTA 6 gerade jetzt wieder so laut diskutiert? Viele Fans wundern sich, wie eine Crunch-Phase nach bereits zwei Verzögerungen so akut sein kann. Gleichzeitig ist die Zielgerade bis zum 19. November 2026 kurz genug, dass jedes Problem in QA, Bugfixing, Performance-Optimierung und Zertifizierungsprozessen sofort eskaliert, wenn die Planung eng getaktet ist.

Hinzu kommt die Vorgeschichte: Im Umfeld von Red Dead Redemption 2 gab es bereits Berichte über extrem lange Wochen mit sehr hohen Stundenumfängen während der heißen Phase. Solche Erinnerungen sorgen dafür, dass neue Aussagen zur Arbeitsbelastung bei Rockstar besonders schnell zünden.

Außerdem steht Take-Two kurz vor einem wichtigen Termin: Bei der nächsten Earnings-Call-Runde Ende Mai 2026 dürfte das Thema Entwicklungstempo, Produktionsdruck und Terminrisiko zwangsläufig mitschwingen, weil GTA 6 als größter Release des Publishers die Erwartungen an Umsatz und öffentliche Wahrnehmung stark bündelt.

Interner Druck, Entlassungen und Erwartungshaltung

Welche weiteren Faktoren erhöhen den Druck auf GTA 6? Rockstar-Mitarbeitende hatten bereits im letzten Jahr Sorgen geäußert, dass es nach Entlassungen von mehr als 30 Beschäftigten im November zu weiteren Verzögerungen in der Entwicklung kommen könnte. Solche Einschnitte wirken sich oft auf Planung, Wissensweitergabe und Teamstabilität aus, gerade wenn Projekte in der Endphase sind.

Auch Zelnick selbst machte öffentlich, dass ihn der Release von GTA 6 nervös macht, allerdings weniger aus Produktionsgründen, sondern wegen der Bewertung durch Fans und Öffentlichkeit. Genau dieser Erwartungsdruck ist ein zusätzlicher Verstärker: Wenn jedes Detail als potenzieller Benchmark für die gesamte Branche gilt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Teams bis zuletzt nachpolieren, optimieren und absichern.

Unterm Strich bleibt die Lage angespannt: GTA 6 steuert auf einen fixen Termin zu, die Community schaut auf jeden Hinweis zur Produktionsrealität, und jede neue Aussage zu Crunch wird sofort zum Diskussionsstoff.

Wie blickt ihr auf das Thema Crunch bei GTA 6: Gehört so ein Endspurt für euch leider dazu, oder sollte ein Spiel dieser Größe gerade wegen seiner Ressourcen ohne solche Nächte bis 3 Uhr auskommen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.