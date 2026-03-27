Just Die Already gratis auf Steam – So läuft das Key-Giveaway am 1. April 2026

Wer am 1. April 2026 Lust auf eine Portion Chaos hat, kann auf Steam ein Sandbox-Spiel mit sehr positiven Bewertungen gratis abstauben. Im Rahmen eines zeitlich begrenzten Key-Giveaways werden insgesamt 10.000 Steam-Keys für Just Die Already verteilt. Da es sich um ein Kontingent mit begrenzter Stückzahl handelt, gilt wie so oft: schnell sein lohnt sich.

Die Aktion läuft über die Legion Gaming Community von Lenovo und nutzt zusätzlich Gamesplanet für die Key-Ausgabe. Unterm Strich bedeutet das zwar ein paar Klicks mehr als bei klassischen Free-to-Keep-Aktionen, dafür winkt ein kompletter Steam-Key, solange der Vorrat reicht.

Gratis-Deal am 1. April

Wann startet das kostenlose Steam-Key-Giveaway? Der Giveaway-Start ist am 1. April 2026 um 14:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt, also umgerechnet von 8:00 Uhr ET. Ab diesem Zeitpunkt können sich Interessierte in eine Warteschlange einreihen, um einen der 10.000 Keys zu ergattern.

Just Die Already kostet regulär rund 15 Euro und ist damit ein netter Freebie-Happen für alle, die Sandbox-Action mit schrägem Humor mögen. Wichtig: Die Keys sind limitiert und werden nach dem Prinzip zuerst kommen, zuerst bekommen vergeben. Wenn sie weg sind, sind sie weg.

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Spannend für alle, die solche Aktionen bislang übersehen haben: Lenovo setzt bei diesen Giveaways regelmäßig auf begrenzte Steam-Key-Kontingente, statt das Spiel direkt auf Steam freizuschalten. Entsprechend kann es zu Andrang kommen, gerade am 1. April, an dem das Thema Chaos ja ohnehin ziemlich gut passt.

Das steckt in Just Die Already

Was ist Just Die Already für ein Spiel? Der Titel beschreibt sich als Old-People-Mayhem-Sandbox und stammt von den Machern von Goat Simulator. Statt Ziegen-Quatsch gibt es hier Rentner-Randale: Du spielst eine ältere Person, die aus dem Altersheim geworfen wird und sich in einer Welt behaupten muss, die gefühlt an jeder Ecke möchte, dass du endlich abtrittst.

Das Kernprinzip ist ein überdrehtes Sandbox-System, in dem praktisch alles kaputtgehen kann, inklusive deiner Spielfigur. Um wieder an kostenlose Pflege zu kommen, musst du gefährliche Herausforderungen meistern und dich für den Ruhestand qualifizieren. Das führt zu absurden Aufgaben und Situationen, die klar auf Slapstick, Physik-Spielereien und Eskalation setzen.

Inhaltlich dreht sich viel um verrückte Aktionen und Items, etwa Katapulte, mit denen du dich auf andere schleuderst, oder komplett bekloppte Werkzeuge, bei denen sogar der eigene Kopf zur Waffe werden kann. Dazu kommen typische Sandbox-Spielzeuge wie riesige Fische, Trampoline, Jetpacks und Drucklufthörner. Wer nicht allein losziehen will: Kooperativ sind bis zu vier Personen möglich, zusätzlich gibt es einen PvP-Modus mit anpassbaren Matches, vier Arenen und Old-vs-Old-Krawall.

So sicherst du dir den Steam-Key

Wie bekommst du Just Die Already kostenlos auf Steam? Damit du am 1. April nicht erst mit Registrierungen Zeit verlierst, empfiehlt es sich, die nötigen Accounts vorab einzurichten. Der Ablauf ist nicht kompliziert, besteht aber aus mehreren Schritten, weil der Key erst als Voucher und anschließend über Gamesplanet als Steam-Key ausgegeben wird.

Bei der Legion Gaming Community einloggen oder dort ein Konto anlegen. Die Event-Seite für das Just Die Already-Giveaway aufrufen. Sicherstellen, dass dein Steam-Konto mit deinem Legion-Gaming-Community-Konto verknüpft ist. Die genauen Hinweise dazu stehen auf der Event-Seite. Zum Startzeitpunkt am 1. April 2026 um 14:00 Uhr deutscher Zeit möglichst früh der Warteschlange beitreten. Sobald du an der Reihe bist, hast du 10 Minuten Zeit, um den Key zu claimen. Auf claim klicken, um den Voucher freizuschalten. Gegebenenfalls musst du die Seite einmal neu laden. Den Voucher anschließend bei Gamesplanet einlösen, um daraus den Steam-Key zu erhalten. Darauf achten, dass dein Steam-Konto nicht eingeschränkt ist. Erforderlich ist ein unbegrenztes Steam-Konto, also eines, auf dem bereits mindestens 5 Euro ausgegeben wurden. In Steam den Key über Spiele und dann Ein Produkt bei Steam aktivieren einlösen. Herunterladen und loslegen.

Kleiner Hinweis am Rande: Es handelt sich um eine Neuauflage einer früheren Aktion mit zusätzlichen Steam-Keys. Auf der Event-Seite tauchen stellenweise noch Hinweise auf ein älteres Giveaway aus Februar auf, am Ablauf für den 1. April 2026 ändert das aber nichts.

Hast du Just Die Already schon gespielt oder willst du am 1. April zuschlagen? Schreib uns in den Kommentaren, ob du auf solche Key-Giveaways setzt oder lieber auf klassische Gratisaktionen direkt in den Stores wartest.