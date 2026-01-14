Neun neue PS Plus-Spiele ab Januar 2026 – Ridge Racer für Premium exklusiv

Sony hat das Line-up der neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium im Januar 2026 offiziell bestätigt. Ab dem 20. Januar 2026 dürfen sich Abonnenten auf insgesamt neun neue Spiele freuen, die in die jeweiligen Bibliotheken aufgenommen werden. Acht Titel wandern in den Extra-Katalog, ein Klassiker ergänzt exklusiv die Premium-Stufe.

Die vollständige Liste der Neuzugänge ist bereits bekannt, denn ein Leak hatte die Titel vorab enthüllt – und dieser stellte sich nun als korrekt heraus. Besonders auffällig: Die Auswahl im Januar bietet eine Mischung aus Indie-Perlen, Retro-Nostalgie und AAA-Blockbustern.

Alle neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Januar 2026

Welche Spiele kommen neu in PS Plus Extra und Premium? Insgesamt neun Titel erweitern am 20. Januar 2026 das Angebot für PS Plus-Nutzer. Dabei ist ein Spiel exklusiv für Premium-Abonnenten verfügbar, während die anderen acht in beiden höheren Stufen enthalten sind.

A Little to the Left

A Quiet Place: The Road Ahead

Art of Rally

Darkest Dungeon

Expeditions: A Mudrunner Game

Like a Dragon: Infinite Wealth

Resident Evil Village

The Exit 8

Ridge Racer (nur für PS Plus Premium)

Was macht die einzelnen Titel besonders? Einige der Neuzugänge stechen besonders hervor: Mit Like a Dragon: Infinite Wealth bekommen Rollenspielfans ein noch recht aktuelles Spiel, das mit rundenbasiertem Kampfsystem und emotionaler Story punktet. Resident Evil Village ist der jüngste Hauptteil der bekannten Horrorreihe von Capcom und gilt als einer der stärksten Titel der letzten Jahre.

Ridge Racer als Retro-Zugpferd für PS Plus Premium

Was bietet Ridge Racer als Premium-exklusiver Titel? Der legendäre Rennspielklassiker von der ersten PlayStation-Generation wird als einziger Retro-Titel neu ins Premium-Angebot aufgenommen. Die Umsetzung kommt mit den üblichen technischen Upgrades: Dazu gehören hochskalierte Grafik, Rewind-Funktion, Quick Save und optionale Video-Filter. Unklar ist derzeit, ob das Spiel Trophäen unterstützen wird – Sony hat dazu noch keine Angaben gemacht.

Warum ist Ridge Racer für Fans interessant? Für Nostalgiker ist Ridge Racer ein echtes Highlight. Es gehört zu den ikonischsten Racing-Titeln der 90er und brachte damals frischen Wind in das Genre. Die PS Plus-Version spricht vor allem Retro-Fans an, die das Originalgefühl mit modernen Komfortfunktionen erleben möchten.

Zusätzliche Titel im Januar 2026 für alle PS Plus-Abonnenten

Welche Spiele gibt es im PS Plus Essential-Tier? Auch die Essential-Stufe geht im Januar 2026 nicht leer aus. Bereits jetzt verfügbar sind drei neue Spiele, die du im Laufe des Monats ohne Zusatzkosten deiner Bibliothek hinzufügen kannst:

Need for Speed Unbound

Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

Was erwartet dich in diesen Spielen? Need for Speed Unbound bringt Arcade-Racing mit urbanem Stil und Cell-Shading-Optik. Epic Mickey: Rebrushed ist ein Remake des beliebten Wii-Titels mit verbessertem Gameplay und Grafik für moderne Konsolen. Core Keeper hingegen ist ein charmantes Sandbox-Abenteuer mit Crafting- und Survival-Elementen – ideal für Koop-Fans.

Abgänge aus PS Plus im Januar 2026

Welche Spiele verlassen den Dienst? Neben Neuzugängen heißt es auch Abschied nehmen. Im Januar 2026 verschwinden vier Spiele aus den PS Plus-Katalogen. Besonders erwähnenswert ist dabei ein emotional starkes Spiel, dessen Titel jedoch aktuell noch nicht offiziell benannt wurde. Neben diesem Titel verlassen drei weitere Spiele den Service. Wer sie noch spielen möchte, sollte sich beeilen.

Ein starker Start ins neue Jahr für PS Plus

Wie fällt die Bilanz für Januar 2026 aus? Mit Blockbustern wie Resident Evil Village und Like a Dragon: Infinite Wealth, charmanten Indies und einem Retro-Klassiker gelingt Sony ein abwechslungsreicher Start ins neue Jahr. Die Mischung aus modernen AAA-Hits und nostalgischen Highlights dürfte viele Geschmäcker bedienen.

Wie findest du die Auswahl der neuen PS Plus-Spiele im Januar 2026? Freust du dich auf eines der Spiele besonders oder fehlt dir ein bestimmter Titel? Lass es uns in den Kommentaren wissen!