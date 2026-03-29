Charlie Day will Luigi’s Mansion als Film-So könnte der Grusel aussehen

Luigi könnte bald wieder in den Mittelpunkt rücken: Charlie Day, der dem grünen Klempner in den aktuellen Super-Mario-Filmen seine Stimme leiht, hat Lust auf einen eigenen Kinofilm rund um Luigi’s Mansion. Der Schauspieler zeigte sich im Rahmen von Promo-Terminen für den nächsten Mario-Streifen offen dafür, Luigi erneut zu sprechen, falls Nintendo und Illumination tatsächlich ein Spuk-Spin-off planen.

Schon länger gilt Luigi’s Mansion unter Fans als einer der naheliegendsten Kandidaten für einen Ableger, weil die Reihe ihren eigenen Tonfall mitbringt: kindgerechter Grusel, viel Slapstick und ein klarer Fokus auf Luigi als ängstlichen, aber am Ende mutigen Helden. Dass ausgerechnet Day dafür sofort Feuer fängt, dürfte die Diskussion um einen Film weiter anheizen.

Charlie Day stellt sich für Luigi’s Mansion sofort bereit

Wie deutlich ist Charlie Days Interesse an einem Spin-off? Sehr deutlich: Day sagte, er wäre begeistert, wenn er für einen Luigi’s-Mansion-Film wieder ans Mikro dürfte. Gleichzeitig machte er klar, dass so ein Projekt für ihn auch Druck bedeuten würde, weil die Spiele bei vielen Nintendo-Fans einen besonderen Platz haben.

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Day betonte zudem, dass er die Spukspiele mit Luigi mag und die Idee grundsätzlich für filmreif hält. Eine offizielle Bestätigung, dass ein Luigi’s-Mansion-Film tatsächlich in Arbeit ist, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht.

Mehr Grusel, aber bitte familienfreundlich

Welche Tonalität könnte ein Luigi’s-Mansion-Film haben? Day hat eine klare Vorstellung: kein knallharter Horror, aber ruhig ein bisschen mehr Spuk als im klassischen Mario-Abenteuer. Konkret brachte er die Idee ins Spiel, mit mehr Jump-Scares zu arbeiten, natürlich so, dass es zur familienfreundlichen Ausrichtung der bisherigen Filme passt.

Auch Keegan-Michael Key, die Stimme von Toad, soll dem Gedanken etwas abgewinnen können. Anya Taylor-Joy, die erneut Prinzessin Peach spricht, konterte den Jump-Scare-Vorschlag in der Runde humorvoll mit einem Seitenhieb darauf, wie sehr gerade sehr junge Kids auf Schreckmomente stehen. Unterm Strich klingt das nach einem Ansatz, der den Games gerecht werden könnte: spooky, aber nicht verstörend, eher Geisterbahn als Albtraum.

Interessant ist außerdem, dass Luigi im ersten animierten Mario-Film ohnehin oft für die unheimlicheren Momente herhalten musste. Viele erinnern sich an Szenen, in denen er in besonders bedrohlicher Umgebung auf der Flucht ist. Für manche war das schon damals ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie gut Luigi als Hauptfigur in einem gruseligen Setting funktionieren kann.

Nintendos Filmfahrplan und ein möglicher Rückenwind durch neue Games

Welche Mario-Premiere steht als Nächstes an? Am 1. April 2026 soll der neue Animationsfilm Super Mario Galaxy Movie in die Kinos kommen. Mehrere Stimmen aus dem ersten Film sind wieder dabei, darunter auch Charlie Day als Luigi. Der Streifen folgt auf den Kinohit aus dem Jahr 2023, der sich dauerhaft in den Top-Rängen der erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt festgesetzt hat.

Ein Luigi’s-Mansion-Film würde in dieses Erfolgsmodell passen: bekannte Figuren, ein klar abgestecktes Thema und genug Eigenständigkeit, um nicht nur als Mario-Anhang zu wirken. Zusätzlich kursieren bereits seit dem Sommer 2025 Gerüchte über ein Luigi’s Mansion 4 für die Nintendo Switch 2. Sollte Nintendo hier tatsächlich nachlegen, wäre ein Film als Begleitung zumindest naheliegend, um das Franchise noch breiter aufzustellen.

Was wünscht ihr euch von einem Luigi’s-Mansion-Kinofilm: eher mehr Comedy im Geisterhaus oder spürbar mehr Grusel mit cleveren Jump-Scares? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.