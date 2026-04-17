Leak zu Nintendo Switch 2 – Neues Luigi’s Mansion soll in Entwicklung sein

Rund um Nintendo Switch 2 mehren sich aktuell die Gerüchte und diesmal trifft es eine Reihe, die lange als sicherer Kandidat für ein neues Kapitel galt: Luigi’s Mansion. Ein aktueller Leak behauptet, dass Nintendo an einem brandneuen Teil der Geisterjäger-Serie arbeitet, während parallel sogar noch mehr rund um das Franchise in Bewegung sein soll.

Konkret stammt die Behauptung aus dem Umfeld des bekannten Leakers Shpeshal Nick. Laut dessen Aussagen soll sich ein neues Luigi’s Mansion für Nintendo Switch 2 in Entwicklung befinden, auch wenn bislang weder Gameplay noch ein Release-Zeitfenster genannt wurden.

Gerüchte um ein neues Luigi’s Mansion auf Nintendo Switch 2

Was ist zum möglichen neuen Luigi’s Mansion bekannt? Der Leak bleibt bei den harten Details noch auffällig vage, setzt aber gleich mehrere Marker: Ein neuer Serienteil sei in Arbeit, dazu komme offenbar begleitendes Merchandise. Entscheidende Informationen wie ein offizieller Titel, ein Entwicklerstudio, ein erstes Key Art oder konkrete Features wurden bislang nicht genannt.

Interessant ist dabei die Einordnung über den aktuellen Rückenwind durch Nintendos Filmgeschäft. In dem Zusammenhang deutete Shpeshal Nick an, dass der Erfolg der Mario-Filme intern weitere Projekte anschiebt, und nannte als Beispiel gleich mehrere Aktivitäten rund um Luigi’s Mansion.

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Für Fans bedeutet das vor allem: Augen auf bei kommenden Nintendo-Präsentationen. Wenn tatsächlich ein neuer Teil für Nintendo Switch 2 existiert, würde eine Ankündigung typischerweise im Rahmen eines Nintendo Direct oder eines dedizierten Switch-2-Showcases erfolgen.

Luigi’s Mansion als Filmprojekt und neues Amiibo im Gespräch

Welche weiteren Projekte stehen laut Leak im Raum? Neben dem angeblichen neuen Spiel wurde auch ein Luigi’s Mansion Film thematisiert. Ausgangspunkt war eine Diskussion rund um die Kinoentwicklung eines Mario-Ablegers, in deren Umfeld der Leaker davon sprach, dass ein Luigi’s Mansion Film bei Nintendo gepitcht werde.

Der Erfolg der Mario-Filme dürfte bei Nintendo einiges in Bewegung setzen. Es ist wohl eine Menge in Arbeit, über vieles kann ich noch nicht sprechen, aber als Beispiel wird ein Luigi’s Mansion Film gepitcht.

Dazu kommt ein weiterer Baustein, der nach klassischem Nintendo-Playbook klingt: Ein neues Luigi’s Mansion Amiibo soll ebenfalls in Arbeit sein. Ob es sich dabei um Luigi mit Schreckweg 08, um einen Boo oder um ein völlig neues Design handelt, ist bislang offen.

Ein kurzer Blick auf die bisherige Seriengeschichte

Welche Luigi’s Mansion Spiele sind bisher erschienen? Die Reihe ist längst ein fester Bestandteil des Mario-Universums und hat sich über mehrere Nintendo-Generationen entwickelt. Zuletzt bekam die Serie mit Luigi’s Mansion 2 HD nochmal neuen Schwung, was den Zeitpunkt eines möglichen Switch-2-Nachfolgers umso plausibler wirken lässt.

Luigi’s Mansion, GameCube, 2001

Luigi’s Mansion 2: Dark Moon, Nintendo 3DS, 2013

Luigi’s Mansion Arcade, japanische Arcade-Automaten, 2015

Luigi’s Mansion, Remake, Nintendo 3DS, 2018

Luigi’s Mansion 3, Nintendo Switch, 2019

Luigi’s Mansion 2 HD, Nintendo Switch, 2024

Gerade Luigi’s Mansion 3 gilt als großer Erfolg für Nintendo. Der Titel kam bei Kritikern stark an und soll sich bis März 2024 auf über 14 Millionen Verkäufe summiert haben. Sollte ein neuer Teil tatsächlich erscheinen, dürfte Nintendo versuchen, genau an diese Mischung aus Charme, Puzzle-Flair und Koop-Potenzial anzuknüpfen.

Switch 2 soll laut Leak insgesamt ein starkes Jahr haben

Welche weiteren Switch-2-Gerüchte kursieren aktuell? Der Luigi’s Mansion Leak steht nicht allein, denn rund um Nintendos nächste Hardware tauchen derzeit auffällig viele Berichte auf. In der Gerüchteküche ist unter anderem von einem neuen Star Fox die Rede, das bereits im Sommer 2026 erscheinen könnte.

Ebenfalls im Raum stehen Switch-2-Editionen bestehender Spiele wie Nintendo Switch Sports sowie möglicherweise Pikmin 4. Darüber hinaus wird ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Ende 2026 genannt. Und auch ein neues 3D-Super-Mario soll sich in Arbeit befinden, könnte aber erst 2027 auftauchen.

Was wünscht ihr euch von einem neuen Luigi’s Mansion auf Nintendo Switch 2: mehr Horror-Atmosphäre, mehr Koop-Fokus oder eine komplett neue Location jenseits der klassischen Villa? Schreibt es gerne in die Kommentare.