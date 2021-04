LEGO Super Mario: neues Starter-Set mit Luigi vorbestellbar!

Jahrelang stand Luigi, der Bruder von Mario, in dessen Schatten, den er sich dann für die Geisterjagd zunutze machte. Nun hat LEGO die beliebte Kollektion zu Super Mario erweitert und das Set „Abenteuer mit Luigi“ veröffentlicht! Damit erfüllt das Unternehmen einen großen Fanwunsch und bietet euch die Möglichkeit, eure Sammlung zu ergänzen.

LEGO-Starterset: Abenteuer mit Luigi

Der Mittelpunkt des neuen Sets ist der interaktive Luigi selbst, der durch zwei Batterien zum Leben erwacht. Die Bausteinvariante des Klempners hat neben einem Farbsensor und LCD-Bildschirm auch einen integrierten Lautsprecher.

Dadurch kann er nicht nur auf Bewegungen reagieren, sondern auch bekannte Melodien und Sounds aus den „Super Mario“-Spielen zum Besten geben.

© LEGO/Nintendo

Das Produkt zeichnet also vor allem die Interaktivität aus: Bewältigt Luigi die Herausforderungen des Levels, beispielsweise durch Fliegen und Wippen, sammelt er digitale Münzen. Selbst auf die braunen Steine, aus denen das Turm-Biom besteht, kann der Videospielheld reagieren.

Das Set besteht aus 280 Teilen und enthält außerdem einen rosafarbenen Yoshi, Bumm Bumm und Knochen-Gumba. Zusätzlich gibt es mit einem Fragezeichen-Block, einer Zielfahne und einer Röhre alle bekannten Elemente, die ihr zum Aufbauen eines Levels braucht.

Die hauseigene App, in der sich auch eine Anleitung befindet, kann euch bei der individuellen Gestaltung helfen.

Bausteine anstelle von Blöcken

Wie viel kostet LEGO Super Mario: Lugi Starterset? Wer Interesse an Luigis Abenteuer hat, kann es ab sofort im offiziellen Shop vorbestellen. Dort ist es für einen Preis von 59,99 Euro erhältlich und wird voraussichtlich im August 2021 lieferbar sein.

Durch das neue Set schließt Luigi sich nun auch seinem Bruder Mario an, der gemeinsam mit bekannten Orten und Charakteren aus den Videospielen bereits im LEGO-Universum vertreten ist. So könnt ihr eure Sammlung also stilecht erweitern und die beiden Helden wieder vereinen.