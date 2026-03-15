Neue Gratis-Spiele auf Steam finden – so filtert ihr Free-to-play richtig

Steam baut sein Gratis-Angebot weiter aus und sorgt damit für frischen Nachschub in der Bibliothek, ohne dass ihr dafür auch nur einen Euro ausgeben müsst. Neben den bekannten Free-to-play-Dauerbrennern tauchen regelmäßig neue Spiele auf, die entweder komplett kostenlos spielbar sind oder zeitweise als Gratis-Download angeboten werden.

Für euch bedeutet das vor allem eines: Es lohnt sich, die Steam-Startseite und die Gratis-Rubriken im Blick zu behalten, denn gerade kleinere Projekte, Multiplayer-Neulinge oder frische Early-Access-Experimente werden oft still und leise veröffentlicht und sind dann direkt kostenlos verfügbar.

Mehr kostenlose Spiele auf Steam

Welche kostenlosen Spiele stehen auf Steam besonders im Fokus? Wenn Steam von komplett kostenlos spielbaren Titeln spricht, geht es meist um Free-to-play-Spiele, die dauerhaft ohne Kauf spielbar sind und sich optional über Cosmetics, Battle-Pässe oder Komfortfunktionen finanzieren. Der Klassiker in diesem Segment ist Team Fortress 2, das schon seit Jahren gratis verfügbar ist und bis heute eine große Community hat.

Team Fortress 2 setzt auf teambasierten Multiplayer-Shooter-Action mit neun Klassen und Modi wie Capture the Flag oder King of the Hill. Wer Lust auf schnelle Runden, humorvolle Optik und ein extrem eingespieltes Ökosystem aus Servern, Workshop-Inhalten und Events hat, bekommt hier nach wie vor ein rundes Gesamtpaket, ohne einen Einstiegspreis zahlen zu müssen.

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Gerade diese Art von Dauerbrennern wird auf Steam immer wieder durch neue, kleinere Free-to-play-Releases ergänzt. Das Spektrum reicht dabei von kompetitiven Multiplayer-Titeln über Koop-Projekte bis hin zu experimentellen Indie-Games, die als kostenlose Version starten, um schnell Feedback und Reichweite aufzubauen.

So findet ihr die neuen Gratis-Titel schneller

Wie entdeckt man neue kostenlose Spiele auf Steam am schnellsten? Am effektivsten ist es, die Steam-Suche gezielt zu filtern und dabei nach kostenlosen Spielen zu sortieren. Zusätzlich helfen euch Wunschliste und Follow-Funktion, denn viele neue Gratis-Releases werden wie normale Veröffentlichungen behandelt und landen dann auch in euren personalisierten Empfehlungen.

Praktisch ist außerdem, die Kategorien für Free-to-play und Neuerscheinungen kombiniert zu checken. Viele der frisch hinzugefügten Spiele sind anfangs noch nicht riesig beworben, können aber genau deshalb echte Geheimtipps sein, bevor sie sich in Streams oder in der Community herumsprechen.

Ein letzter Tipp für den Alltag: Achtet bei kostenlosen Spielen besonders auf die Monetarisierung. Manche Titel sind komplett fair und verkaufen nur kosmetische Items, andere bauen stärker auf Fortschrittsbeschleuniger oder grindige Systeme. Ein kurzer Blick in die Steam-Reviews hilft oft, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie angenehm sich ein Spiel ohne Geldeinsatz wirklich spielen lässt.

Welche kostenlosen Spiele auf Steam habt ihr zuletzt entdeckt, und welche Free-to-play-Titel gehören für euch dauerhaft auf die Festplatte? Schreibt es gern in die Kommentare.