Shadow-Raikou kehrt zurück – Exklusive Raid-Chance im Januar 2026

Der erste große Raid-Tag des neuen Jahres in Pokémon GO steht bevor und bringt am 24. Januar 2026 ein echtes Highlight für alle Fans legendärer Pokémon: Shadow-Raikou kehrt zurück. Zwischen 14 und 17 Uhr (Ortszeit) kannst du dich mit anderen Trainern zusammenschließen, um das mächtige Elektro-Pokémon in speziellen Raid-Kämpfen zu besiegen und mit etwas Glück sogar als Schillerndes Exemplar zu fangen.

Der Shadow-Raid-Tag ist ein zeitlich begrenztes Event, das sich vollständig auf Team GO Rocket konzentriert. Dabei rücken besonders starke Schatten-Pokémon in den Fokus, die nur in speziellen Raid-Kämpfen auftauchen. Im Januar 2026 übernimmt dabei Raikou die Hauptrolle.

Details zum Shadow-Raikou-Event

Was erwartet dich beim Raid-Tag am 24. Januar? Shadow-Raikou zählt zu den stärksten Elektro-Pokémon im Spiel und ist sowohl für PvE- als auch PvP-Kämpfe äußerst relevant. Mit dem empfohlenen Moveset aus Donnerschock und Stromstoß kann es enormen Schaden austeilen.

Um Raikou zu besiegen, ist Teamwork gefragt. Die Raids sind anspruchsvoll und erfordern koordinierte Gruppen. Besonders hilfreich sind dabei Pokémon mit Boden-Attacken, etwa Rihornior oder Demeteros (Inkarnationsform).

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Event-Boni und Raid-Pässe

Welche Belohnungen und Boni gibt es? Während des Events erhältst du insgesamt bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen. Zusätzlich wird das Limit für Fern-Raids vom 23. Januar um 16 Uhr bis 24. Januar um 19 Uhr auf 20 Fern-Raids pro Tag erhöht.

Optional kannst du ein Premium-Ticket für 4,99 € erwerben. Dieses gewährt dir:

8 zusätzliche Raid-Pässe aus Arenen (gesamt: 14)

50 % mehr EP für Raid-Kämpfe

Doppelten Sternenstaub aus Raids

Erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL

Besondere Fangmöglichkeiten

Wie hoch ist die Chance auf ein schillerndes Raikou? Während Shadow-Raikou nur begrenzt verfügbar ist, erhöht Niantic während des Raid-Zeitraums die Chance auf ein Shiny Shadow Raikou. Diese Variante ist optisch besonders und bei Sammlern heiß begehrt.

Beachte: Sobald du Shadow-Raikou gefangen hast, musst du dich entscheiden, ob du es reinigen willst oder es in seiner Schattenform behältst. Letztere bietet zwar mehr Angriffskraft, lässt sich aber nicht so leicht verbessern.

Weitere Events im Blick

Was passiert nach dem Shadow-Raid-Tag? Niantic hält sich mit Ankündigungen für Ende Januar noch zurück. Leaks deuten jedoch auf einen Community Day im Februar 2026 hin, bei dem Vulpix und seine Alola-Variante im Mittelpunkt stehen könnten. Details dazu stehen bislang noch aus.

Der Shadow-Raid-Tag ist also nicht nur ein spannendes Einzelereignis, sondern auch Teil eines größeren Event-Plans, der dich in den kommenden Wochen begleiten wird.

Lohnt sich die Teilnahme?

Solltest du dabei sein? Wenn du ein Fan starker Raid-Gegner bist oder ein seltenes Schillerndes Pokémon suchst, ist der 24. Januar 2026 ein Pflichttermin. Die Boni, die erhöhte Raid-Frequenz und das exklusive Shadow-Raikou machen dieses Event zu einem der Highlights des Monats.

Wie sieht es bei dir aus – wirst du dich dem Kampf gegen Shadow-Raikou stellen? Teile deine Pläne und Erwartungen gerne in den Kommentaren!