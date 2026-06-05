Am Sonntagabend richtet sich der Blick der Gaming-Welt auf Microsoft. Mit dem Xbox Games Showcase 2026 steht nicht einfach nur die nächste große Präsentation an. Für Xbox könnte die Show zu einem echten Stimmungstest werden. Laut einem bekannten Insider hat Microsoft offenbar einiges vorbereitet.

Wann startet der Xbox Games Showcase?

Der Xbox Games Showcase 2026 findet am Sonntag, dem 7. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Direkt im Anschluss folgt eine eigene Direct zu Gears of War: E-Day, in der Microsoft und The Coalition ausführlicher auf den kommenden Shooter eingehen werden.

Schon diese Kombination macht deutlich: Microsoft will den Abend nicht klein spielen. Der Showcase soll die kommenden Xbox-Spiele ins Rampenlicht rücken, während „Gears of War: E-Day“ anschließend als einer der wichtigsten First-Party-Titel eine eigene Bühne bekommt.

Für Microsoft kommt der Termin zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die Xbox-Sparte befindet sich seit Monaten in einer Phase der Neuordnung. Multiplattform-Strategie, steigende Preise, Diskussionen über exklusive Spiele, neue Hardware-Pläne und die Frage nach der langfristigen Identität der Marke sorgen immer wieder für Debatten.

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Am Sonntag geht es deshalb nicht nur darum, ein paar neue Trailer zu zeigen. Xbox muss beweisen, dass hinter der riesigen Studio-Struktur auch wirklich greifbare Spiele stehen.

Nach Sonys State of Play steht Microsoft unter Druck

Besonders spannend wird der Xbox Games Showcase auch deshalb, weil Sony erst vor wenigen Tagen mit einer neuen State of Play vorgelegt hat. Dort gab es unter anderem neue Eindrücke zu kommenden PlayStation-Titeln und mehrere Überraschungen.

Damit liegt der Ball nun bei Microsoft. Xbox verfügt durch die eigenen Studios, Bethesda und Activision Blizzard über ein gewaltiges Portfolio. Auf dem Papier müsste Microsoft also problemlos in der Lage sein, eine starke Show auf die Beine zu stellen.

Genau daran wird die Präsentation am Sonntag gemessen werden. Fans wollen nicht nur wissen, welche Marken irgendwann einmal zurückkehren könnten. Sie wollen konkrete Spiele sehen, am besten mit Gameplay, Release-Zeiträumen und klaren Aussagen dazu, was sie in den nächsten Monaten erwartet.

Insider erwartet ungewöhnlich viele Inhalte

Jez Corden, der in der Vergangenheit häufig über Microsofts Gaming-Pläne berichtete, spricht in seiner Vorschau von einem besonders umfangreichen Showcase. Ihm zufolge soll Xbox einen regelrechten „Berg“ an neuen Inhalten vorbereitet haben.

Dabei geht es offenbar nicht nur um bereits bekannte Spiele, die noch einmal kurz gezeigt werden. Laut Corden sollen auch neue Einblicke, Debüts und möglicherweise mehrere Überraschungen auf dem Programm stehen.

Seine Einschätzung fällt auffallend optimistisch aus. Der Journalist hält es für möglich, dass der Xbox Games Showcase 2026 rückblickend als eine der besten Xbox-Präsentationen der vergangenen Jahre wahrgenommen wird.

Natürlich bleibt das zunächst eine Insider-Einschätzung und keine offizielle Ankündigung. Trotzdem ist die Erwartungshaltung dadurch noch einmal gestiegen. Denn gerade Xbox braucht aktuell eine Show, die Vertrauen zurückbringt.

Microsoft will offenbar stärker auf die nächsten zwölf Monate schauen

Ein wichtiger Hinweis kam bereits von Xbox-CCO Matt Booty. Demnach soll der Showcase vor allem Spiele in den Mittelpunkt stellen, die innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen sollen.

Das wäre eine bewusste Kurskorrektur. Microsoft wurde in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert, Projekte viel zu früh anzukündigen. Das prominenteste Beispiel ist The Elder Scrolls 6, das bereits 2018 enthüllt wurde und bis heute weit entfernt wirkt.

Auch andere Projekte verschwanden nach ihrer Ankündigung lange von der Bildfläche. Für Fans ist das frustrierend, weil Trailer zwar kurzfristig Hype erzeugen, aber wenig bringen, wenn danach jahrelang Funkstille herrscht.

Ein stärkerer Fokus auf das kommende Jahr könnte dem Showcase gut tun. Microsoft würde damit weniger Versprechen für eine ferne Zukunft machen und stattdessen zeigen, was tatsächlich bald spielbar sein soll.

Für einige heiß erwartete Spiele bedeutet das allerdings auch: Man sollte nicht mit allem rechnen.

The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 dürften keine Rolle spielen

Wer auf „The Elder Scrolls 6“ hofft, sollte seine Erwartungen dämpfen. Corden rechnet nicht damit, dass das Rollenspiel beim Xbox Games Showcase 2026 auftaucht. Das Gleiche gilt für Fallout 5.

Beide Projekte dürften nicht in das von Microsoft angepeilte Zwölf-Monats-Fenster passen. Gerade bei „The Elder Scrolls 6“ wäre ein neuer Trailer zwar eine enorme Schlagzeile, würde aber wahrscheinlich wieder nur Erwartungen anheizen, die Bethesda kurzfristig nicht erfüllen kann.

Anders sieht es bei einem möglichen „Fallout 3“-Remake aus. Ein solches Projekt wird schon länger immer wieder in der Gerüchteküche genannt. Nach dem Erfolg der „Fallout“-Serie wäre der Zeitpunkt für eine Rückkehr nach Washington D.C. durchaus passend.

Bestätigt ist ein Remake allerdings nicht. Sollte Microsoft hier tatsächlich etwas zeigen, wäre es eine der größeren Überraschungen des Abends.

Fable könnte endlich konkreter werden

Ein sehr viel wahrscheinlicherer Kandidat ist Fable. Das Rollenspiel von Playground Games gehört seit Jahren zu den wichtigsten kommenden Xbox-Projekten. Nach der Verschiebung auf Februar 2027 wäre der Showcase ein guter Ort, um ausführlicher zu zeigen, was Spielerinnen und Spieler erwartet.

Bislang präsentierte Microsoft vor allem die Atmosphäre, den Humor und einzelne Eindrücke der Spielwelt. Was viele Fans noch sehen wollen, sind konkrete Gameplay-Systeme: Wie funktionieren Kämpfe? Wie offen ist die Welt? Wie stark ist der Rollenspiel-Anteil? Und wie sehr orientiert sich das neue „Fable“ an den alten Teilen?

Gerade weil „Fable“ eine so traditionsreiche Xbox-Marke ist, könnte ein starker Auftritt viel bewirken. Microsoft braucht Spiele, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch klar nach Xbox aussehen. „Fable“ hätte das Potenzial, genau so ein Titel zu werden.

Clockwork Revolution gilt als heißer Kandidat

Ebenfalls hoch gehandelt wird Clockwork Revolution von inXile Entertainment. Der Steampunk-Shooter wurde bereits 2023 angekündigt und erinnerte mit seiner Mischung aus alternativer Zeitlinie, Retro-Futurismus und Rollenspiel-Elementen optisch an eine Art „BioShock“ im Uhrwerk-Zeitalter.

Seit der Enthüllung wurde es allerdings eher ruhig um das Projekt. Zuletzt sorgte ein Hinweis im Umfeld des Xbox Game Pass für neue Spekulationen, da „Clockwork Revolution“ kurzzeitig in einem „Coming soon“-Bereich auftauchte.

Sollte Microsoft das Spiel am Sonntag ausführlicher zeigen, wäre das einer der spannendsten Momente der Show. inXile ist vor allem für Rollenspiele bekannt. Mit „Clockwork Revolution“ könnte das Studio aber einen deutlich größeren, auffälligeren und zugänglicheren Titel abliefern.

Wichtig wäre auch hier: Ein reiner Cinematic-Trailer reicht kaum noch. Viele Fans wollen endlich sehen, wie sich das Spiel tatsächlich spielt.

State of Decay 3 könnte die große Überraschung werden

Besonders interessant ist die Lage bei State of Decay 3. Das Zombie-Survival-Spiel wurde schon vor Jahren angekündigt, verschwand danach aber lange in der Versenkung.

Laut Jez Corden könnte sich die Wartezeit gelohnt haben. Er deutet an, dass Undead Labs bei „State of Decay 3“ offenbar den Sprung zu einem hochwertigeren AAA-Gefühl geschafft hat.

Das wäre für die Reihe ein wichtiger Schritt. „State of Decay 2“ hatte eine starke Grundidee, lebte von seiner Community und bot ein spannendes Survival-Konzept. Gleichzeitig merkte man dem Spiel aber an einigen Stellen an, dass es nicht auf dem Produktionsniveau der ganz großen Xbox-Marken spielte.

„State of Decay 3“ könnte genau hier ansetzen. Mehr Inszenierung, bessere Animationen, dichtere Atmosphäre, größere Bedrohung und ein stärkeres Gefühl für eine zusammenbrechende Welt würden der Reihe enorm guttun.

Sollte Microsoft längeres Gameplay zeigen, könnte „State of Decay 3“ einer der heimlichen Gewinner des Abends werden.

Halo: Campaign Evolved bleibt ein sensibles Thema

Auch Halo: Campaign Evolved wird als möglicher Kandidat für die kommenden Tage gehandelt. Dabei soll es sich um ein neues Projekt rund um die Kampagne von „Halo: Combat Evolved“ handeln.

Spannend ist weniger die Frage, ob ein moderner Blick auf das erste „Halo“ grundsätzlich Interesse weckt. Das tut er zweifellos. Viel brisanter ist die Plattformfrage.

Microsoft verfolgt inzwischen eine deutlich offenere Multiplattform-Strategie. Sollte ein neues „Halo“-Projekt auch für PlayStation erscheinen, wäre das für viele langjährige Xbox-Fans ein symbolischer Einschnitt.

Corden deutet an, dass Microsoft das Projekt möglicherweise stärker als Multiplattform-Titel positionieren möchte. Deshalb sei nicht sicher, ob „Halo: Campaign Evolved“ beim Xbox Games Showcase oder vielleicht schon beim Summer Game Fest auftaucht.

Für Xbox wäre das ein Balanceakt. Einerseits kann Microsoft mit Multiplattform-Veröffentlichungen mehr Spieler erreichen. Andererseits muss das Unternehmen aufpassen, die eigene Konsolenbasis nicht weiter zu verunsichern.

Gears of War: E-Day bekommt die große Bühne

Einer der wenigen wirklich sicheren Bestandteile des Abends ist Gears of War: E-Day. Direkt nach dem Xbox Games Showcase bekommt der Shooter eine eigene Direct.

Das spricht für umfangreiches Material. Denkbar sind neue Gameplay-Szenen, ein genauerer Blick auf die Story, technische Details und möglicherweise ein konkreter Release-Termin.

„Gears of War: E-Day“ führt die Reihe zurück zu ihren Wurzeln. Erzählt wird die Zeit rund um den Emergence Day, also den Moment, in dem die Locust die Menschheit erstmals mit voller Wucht angreifen. Im Mittelpunkt stehen jüngere Versionen von Marcus Fenix und Dom Santiago.

Für Microsoft ist „Gears“ weiterhin eine enorm wichtige Marke. Auch wenn die Reihe nicht mehr ganz die kulturelle Wucht der Xbox-360-Ära hat, gehört sie noch immer zu den bekanntesten Xbox-Franchises.

Mit „E-Day“ könnte Microsoft versuchen, genau dieses alte Gewicht zurückzuholen: düsterer, brachialer, emotionaler und näher an dem Gefühl, das die ersten Teile so besonders gemacht hat.

Marvel’s Blade: Zu früh für Gameplay?

Ein weiterer großer Name ist Marvel’s Blade. Das Actionspiel entsteht bei Arkane Lyon, dem Studio hinter „Dishonored“ und „Deathloop“. Seit der Ankündigung gab es allerdings kaum konkrete Details.

Das Projekt ist für Microsoft besonders spannend, weil Marvel-Spiele auf Konsolen zuletzt stark mit PlayStation verbunden wurden. Insomniacs „Spider-Man“ und das kommende „Marvel’s Wolverine“ gelten als wichtige Prestige-Titel für Sony.

Ein starkes „Blade“ könnte Xbox auf diesem Feld ein eigenes Schwergewicht geben. Die Figur passt gut zu Arkane: stylisch, düster, urban, brutal und mit viel Potenzial für kreative Fähigkeiten.

Ob das Spiel beim Showcase aber schon reif für einen großen Gameplay-Auftritt ist, bleibt fraglich. Corden hält einen Auftritt für möglich, merkt aber an, dass ein tieferer Einblick vielleicht noch zu früh kommen könnte.

Ein kurzer Teaser oder ein Entwickler-Update wäre trotzdem denkbar.

Doom, Activision und mögliche Nostalgie-Überraschungen

Auch Bethesda könnte abseits von „Fallout“ vertreten sein. Corden nennt unter anderem mögliche neue Inhalte zu „Doom: The Dark Ages“. Die Erweiterung soll dem Vernehmen nach besonders umfangreich ausfallen und könnte daher gut in eine Showcase-Präsentation passen.

Darüber hinaus verfügt Microsoft durch Activision Blizzard über einen riesigen Katalog an Marken. „Spyro“, „Skylanders“, „Guitar Hero“, „Hexen“ oder andere bekannte Namen liegen theoretisch im Zugriff des Konzerns.

Ob Microsoft schon beim Showcase 2026 größere Activision-Überraschungen zeigt, ist offen. Gerade zum 25-jährigen Xbox-Jubiläum wären Nostalgie-Momente aber naheliegend. Ein kurzer Teaser zu einer wiederbelebten Marke könnte reichen, um die sozialen Netzwerke explodieren zu lassen.

Keine neue Xbox-Konsole, aber vielleicht ein neuer Elite Controller

Wer auf Neuigkeiten zur nächsten Xbox-Generation hofft, dürfte am Sonntag enttäuscht werden. Microsoft hat bereits klargestellt, dass sogenannte Project-Helix-Neuigkeiten nicht Teil des Showcase sein sollen.

Bei Project Helix wird über Microsofts nächsten großen Hardware-Schritt spekuliert. Dabei könnte es langfristig um eine engere Verbindung von Xbox, Windows, PC-Gaming und Konsole gehen.

Für den Showcase steht aber offenbar Software im Vordergrund. Das passt zur aktuellen Lage: Microsoft muss zunächst zeigen, welche Spiele erscheinen, bevor die nächste Hardware-Debatte eröffnet wird.

Ganz ohne Hardware könnte der Abend trotzdem nicht bleiben. Corden hält einen Auftritt des Xbox Elite Controller 3 für möglich. Ein solches Gerät tauchte zuletzt bereits in regulatorischen Zusammenhängen auf.

Sollte Microsoft den neuen Premium-Controller zeigen, wären Verbesserungen bei Sticks, Haltbarkeit, Akkulaufzeit, Anpassbarkeit und PC-Integration naheliegend.

Warum dieser Showcase für Xbox so wichtig ist

Der Xbox Games Showcase 2026 ist mehr als eine normale Sommer-Präsentation. Microsoft muss mehrere Probleme gleichzeitig adressieren.

Erstens braucht Xbox wieder Vertrauen in die eigene Spielepipeline. Nach vielen Übernahmen erwarten Fans inzwischen sichtbare Ergebnisse. Bethesda, Activision Blizzard, Obsidian, Playground Games, inXile, Ninja Theory, The Coalition, Undead Labs und viele weitere Studios bilden eines der größten First-Party-Netzwerke der Branche. Entsprechend hoch sind die Erwartungen.

Zweitens muss Microsoft erklären, wofür Xbox als Plattform künftig steht. Wenn immer mehr Spiele auch auf PlayStation oder Nintendo-Systemen erscheinen, braucht die Xbox-Community andere Gründe, im Ökosystem zu bleiben: Game Pass, Cloud, PC-Verzahnung, Komfort, Abwärtskompatibilität, Controller, Services oder eben besonders starke First-Party-Spiele.

Drittens befindet sich die Branche wirtschaftlich in einer schwierigen Phase. Entwicklungskosten steigen, Hardware wird teurer, Studios stehen unter Druck und viele Live-Service-Projekte kämpfen um Aufmerksamkeit. Eine überzeugende Showcase-Präsentation kann diese Probleme nicht lösen, aber sie kann zeigen, dass Microsoft trotz allem einen klaren Plan hat.

Genau deshalb wird der Sonntag so spannend.

Microsoft braucht Gameplay, Termine und echte Überraschungen

Wenn der Xbox Games Showcase 2026 wirklich als eine der besten Shows seit Jahren in Erinnerung bleiben soll, muss Microsoft mehr liefern als schöne Logos und kurze Stimmungstrailer.

Die Fans wollen sehen, wie „Fable“ funktioniert. Sie wollen wissen, ob „State of Decay 3“ den nächsten Schritt schafft. Sie wollen neues Material zu „Clockwork Revolution“. Sie wollen Klarheit zu „Gears of War: E-Day“. Und sie wollen Überraschungen, die nicht erst in fünf Jahren relevant werden.

Sollte Microsoft diesen Mix treffen, könnte der Showcase tatsächlich zu einem Befreiungsschlag werden. Nicht, weil damit alle strategischen Fragen rund um Xbox verschwinden. Sondern weil am Ende immer noch das zählt, was die Marke groß gemacht hat: Spiele.

Am Sonntagabend wird sich zeigen, ob Microsoft diese Botschaft wieder glaubwürdig vermitteln kann.