Christopher Nolan hat mit The Odyssey den erfolgreichsten Kinostart seiner bisherigen Karriere hingelegt. Das auf Homers antiker Heldensage basierende Fantasy-Epos spielte am ersten Wochenende weltweit rund 264,1 Millionen US-Dollar ein.

Damit übertraf der Film nicht nur die vorherigen Prognosen. The Odyssey stellte zugleich mehrere Rekorde für Nolan, Hauptdarsteller Matt Damon und das Kinojahr 2026 auf.

Allein in Nordamerika nahm das knapp dreistündige Epos rund 124,5 Millionen Dollar ein. Aus den internationalen Märkten kamen weitere 139,6 Millionen Dollar hinzu.

The Odyssey überholt The Dark Knight Rises

Mit einem weltweiten Start von 264,1 Millionen Dollar ist The Odyssey der bislang erfolgreichste Filmstart von Christopher Nolan.

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Den bisherigen Rekord hielt The Dark Knight Rises. Der Abschluss von Nolans Batman-Trilogie spielte an seinem ersten Wochenende weltweit etwa 249 Millionen Dollar ein.

Die bisherigen größten weltweiten Nolan-Starts:

Film Weltweiter Kinostart The Odyssey 264,1 Millionen Dollar The Dark Knight Rises 249 Millionen Dollar The Dark Knight 198 Millionen Dollar Oppenheimer 180 Millionen Dollar

Auch außerhalb Nordamerikas erreichte Nolan mit The Odyssey einen neuen persönlichen Bestwert. Das internationale Ergebnis von 139,6 Millionen Dollar liegt in vergleichbaren Märkten über den Starts von Oppenheimer und The Dark Knight Rises.

Erfolgreichster Realfilm-Start des Jahres

The Odyssey ist außerdem der bislang erfolgreichste Start eines Realfilms im Kinojahr 2026.

In der allgemeinen Jahresrangliste muss sich das Epos allerdings zwei Animationsfilmen geschlagen geben. The Super Mario Galaxy Movie startete weltweit mit 372,5 Millionen Dollar, während Toy Story 5 zum Auftakt 312 Millionen Dollar erreichte.

The Odyssey liegt damit auf Platz drei der weltweit größten Kinostarts des Jahres, führt aber klar unter den Realfilmen.

Besonders ist das Ergebnis auch deshalb, weil der Film eine Laufzeit von fast drei Stunden besitzt und in den USA mit einem R-Rating gestartet ist. Diese Faktoren begrenzen normalerweise die Anzahl möglicher Vorstellungen und einen Teil des Publikums.

Neuer Karriere-Rekord für Matt Damon

Auch für Hauptdarsteller Matt Damon markiert The Odyssey einen neuen Meilenstein.

Der Film erzielte den finanziell erfolgreichsten nordamerikanischen Start eines Films, in dem Damon die Hauptrolle spielt. Zuvor hatte keiner seiner Filme zum Auftakt mehr als die nun erreichten rund 124,5 Millionen Dollar eingespielt.

Damon verkörpert Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg versucht, in seine Heimat Ithaka zurückzukehren. Auf seiner Reise begegnet er zahlreichen Gefahren und Figuren aus der griechischen Mythologie.

Zum prominent besetzten Ensemble gehören außerdem Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Jon Bernthal und Charlize Theron.

Universal stellt in elf Ländern neue Rekorde auf

Der starke Start beschränkt sich nicht auf einzelne Märkte. The Odyssey eröffnete in 73 internationalen Gebieten und stellte laut den vorliegenden Zahlen in elf Ländern einen neuen Startrekord für Universal Pictures auf.

Für Christopher Nolan war es sogar in 48 Ländern der bislang erfolgreichste Auftakt seiner Karriere. Dazu gehören unter anderem:

Frankreich

Italien

Indien

Spanien

Brasilien

die Niederlande

Polen

In Großbritannien, traditionell einer der stärksten Märkte für Nolan, spielte der Film am ersten Wochenende 17,4 Millionen Dollar ein.

Frankreich folgte mit 13,7 Millionen Dollar, Italien mit 11,5 Millionen Dollar und Australien mit 9,3 Millionen Dollar.

Deutschland steuert 8,1 Millionen Dollar bei

Auch in Deutschland gelang The Odyssey ein sehr starker Start. Am ersten Wochenende kamen hierzulande rund 8,1 Millionen Dollar zusammen. Damit erreichte Nolan seinen zweitbesten deutschen Kinostart und übertraf das Auftaktergebnis von Oppenheimer.

Lediglich The Dark Knight Rises startete in Deutschland noch etwas erfolgreicher. Besonders stark schnitt der Film in den Premiumformaten ab. Der Donnerstag wurde zum bislang erfolgreichsten IMAX-Starttag in Deutschland. Dabei übertraf The Odyssey sogar Avatar 3.

Auch im 70-mm-Format stellte der Film einen neuen deutschen Tagesrekord auf und löste Nolans eigenes Oppenheimer ab.

IMAX trägt mehr als 51 Millionen Dollar bei

The Odyssey wurde als erster großer Kinofilm vollständig mit IMAX-Kameras gedreht. Diese aufwendige Produktion zahlt sich an den Kinokassen offenbar aus.

Weltweit nahm der Film auf IMAX-Leinwänden rund 51,8 Millionen Dollar ein. Davon entfielen 29,6 Millionen Dollar auf Nordamerika und 22,2 Millionen Dollar auf internationale Märkte.

Allein 41 Vorführstätten mit IMAX-70-mm-Projektion steuerten 6,3 Millionen Dollar bei. Das entspricht im Durchschnitt rund 153.000 Dollar pro Leinwand.

In 26 Märkten erzielte The Odyssey den größten IMAX-Start aller Zeiten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Australien, Mexiko und Argentinien.

Der weltweite Start ist noch nicht abgeschlossen

Trotz des bereits enormen Ergebnisses läuft The Odyssey noch nicht in allen wichtigen Kinomärkten.

Der Film startet erst am:

5. August 2026 in Südkorea

14. August 2026 in China

11. September 2026 in Japan

Gerade China könnte das internationale Ergebnis noch einmal deutlich steigern. Nolan und mehrere Mitglieder des Ensembles sollen den Film vor seinem dortigen Start persönlich bewerben.

The Odyssey besitzt deshalb gute Chancen, auch in den kommenden Wochen starke Zahlen zu erzielen.

Ist die Milliarde jetzt erreichbar?

Ein weltweiter Start von mehr als 264 Millionen Dollar bringt The Odyssey grundsätzlich in eine gute Position. Ob der Film tatsächlich die Marke von einer Milliarde Dollar erreicht, hängt allerdings vor allem von seiner Ausdauer an den kommenden Wochenenden ab.

Für Nolan wäre es nicht der erste Milliardenfilm. The Dark Knight und The Dark Knight Rises überschritten die Marke ebenfalls. Oppenheimer kam trotz seines ungewöhnlichen Themas und der langen Laufzeit auf knapp eine Milliarde Dollar.

Für The Odyssey sprechen derzeit:

der Rekordstart

die starke Nachfrage nach IMAX-Vorstellungen

mehrere noch ausstehende wichtige Märkte

zunächst vergleichsweise wenig direkte Konkurrenz

Nolans große internationale Fangemeinde

Mit Spider-Man: Brand New Day steht allerdings bereits der nächste potenzielle Blockbuster in den Startlöchern. Wie stark dieser Film The Odyssey Zuschauer und Premiumleinwände abnimmt, dürfte für den weiteren Verlauf entscheidend sein.

Nolans größter Start ist erst der Anfang

The Odyssey ist bereits nach seinem ersten Wochenende ein großer Erfolg für Universal und Christopher Nolan.

Der Film stellte einen neuen weltweiten Startrekord für den Regisseur auf, wurde zum erfolgreichsten Realfilm-Auftakt des Jahres und bescherte Matt Damon einen persönlichen Karrierebestwert.

Da wichtige Märkte wie China, Südkorea und Japan noch fehlen, dürfte das aktuelle Ergebnis von 264,1 Millionen Dollar nur der Anfang der weltweiten Kinoauswertung sein.