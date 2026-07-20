Borderlands Dead ECHOs ist da – neues Audio-Drama startet auf Spotify

Borderlands-Fans bekommen heute frischen Nachschub abseits der üblichen Loot-und-Shooter-Schiene: Mit Borderlands Dead ECHOs ist ab sofort eine brandneue, offizielle Geschichte im Borderlands-Universum verfügbar. Das Format setzt nicht auf Controller und Co., sondern auf ein Audio-Drama, das euch direkt nach Pandora zurückschickt und dabei eine neue Perspektive auf die Welt von Gearbox eröffnet.

Der Release wurde über den offiziellen Borderlands-Account auf X bestätigt. Besonders spannend: Dead ECHOs erzählt eine eigenständige Story mit zwei neuen Hauptfiguren, verknüpft das Ganze aber mit bekannten Gesichtern aus der Reihe.

Ein neues Audio-Abenteuer auf Pandora

Worum geht es in Borderlands Dead ECHOs? Im Mittelpunkt steht Watts, ein ECHO-Operator des DAHL-Konzerns, der sich durch unzustellbare ECHO-Logs wühlt. Statt das Material einfach abzulegen, sucht er nach Geheimnissen, die sich auf dem Schwarzmarkt zu Geld machen lassen.

Auf seiner Reise trifft Watts auf Junie, die ihm deutlich macht, dass seine Fähigkeiten auch für etwas anderes taugen als für schnelles Geld. Aus dieser Begegnung entwickelt sich eine Dynamik, die schnell größer wird als ein kleiner Nebenjob, denn beide geraten in eine Verschwörung, die sie direkt ins Visier einer Corporate-Hit-Squad von DAHL bringt.

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Wie klingt das neue Borderlands-Release tonmäßig? Gearbox beschreibt das Audio-Drama als düster-komisch. Wer Borderlands für seinen schrägen Humor, seine fiesen Konzerne und das ständige Gefühl liebt, dass hinter jeder Tür das nächste Chaos wartet, dürfte hier genau abgeholt werden.

Streaming-Start, Plattformen und bekannte Cameos

Wo könnt ihr Borderlands Dead ECHOs hören? Episode 1 ist ab sofort verfügbar und kann auf folgenden Plattformen gestreamt werden:

Spotify

YouTube

Apple

Welche bekannten Borderlands-Figuren sind dabei? Neben den neuen Protagonisten sind laut Ankündigung auch Cameos von Fan-Lieblingen enthalten. Mit dabei sind:

Claptrap

Sir Hammerlock

Wainwright Jakobs

Gerade diese Mischung aus neuen Charakteren und vertrauten Stimmen ist ein starker Hook: Das Audio-Format kann die Welt von Pandora anders ausleuchten als ein klassischer Shooter, ohne sich komplett von dem zu lösen, was Borderlands ausmacht.

Hört ihr euch Borderlands Dead ECHOs direkt an, und wünscht ihr euch mehr offizielle Borderlands-Geschichten im Audio- oder Serienformat? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.