Leak deutet 2D-Zelda für 2027 an – soll Ganondorf im Fokus haben

Ein frisches Gerücht sorgt zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda für ordentlich Gesprächsstoff: Neben den seit Monaten kursierenden Hinweisen auf ein mögliches Ocarina-of-Time-Remake soll Nintendo an einem weiteren Projekt arbeiten, das viele Fans so nicht auf dem Zettel hatten. Diesmal geht es nicht um ein großes 3D-Abenteuer, sondern um einen neuen 2D-Ableger, der 2027 erscheinen könnte.

Das wirklich Überraschende daran: Im Mittelpunkt soll ausgerechnet Ganondorf stehen. Eine Zelda-Hauptrolle für den klassischen Antagonisten wäre ein spürbarer Bruch mit der Tradition der Reihe und könnte das Franchise erzählerisch in eine Richtung schieben, die man bisher höchstens aus Spin-offs oder Fan-Theorien kennt.

Leak zum 2D-Zelda für 2027

Welche Infos nennt der aktuelle Leak konkret? In einem Podcast am 6. Mai 2026 wurde die Behauptung aufgegriffen, dass Nintendo an einem neuen 2D-Zelda arbeitet, das irgendwann 2027 starten soll. Als interner Codename fiel dabei Bernard. Außerdem heißt es, das Projekt werde erneut gemeinsam von Nintendo und Grezzo umgesetzt, also jenem Studio, das bereits bei 2D-orientierten Zelda-Projekten der vergangenen Jahre mitgewirkt hat.

Der Leak stellt den 2D-Titel zudem in einen größeren Release-Kontext: Zuerst könnte ein Ocarina-of-Time-Remake erscheinen, danach soll Nintendo den 2D-Ableger offiziell enthüllen. Eine feste Ankündigung oder ein bestätigtes Reveal-Datum gibt es dafür bislang nicht, aber das Timing würde zum Jubiläumsjahr und zur aktuell stark aufgeladenen Erwartungshaltung passen.

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Auch interessant: Der Leaker deutet an, dass eine Veröffentlichung 2027 realistisch sei, weil Nintendo demnach auf einer bestehenden technischen Basis aufbauen könnte, statt eine neue Engine von Grund auf zu entwickeln.

Ganondorf als spielbarer Hauptcharakter

Warum könnte ausgerechnet Ganondorf die Hauptrolle übernehmen? Laut dem Leak steht im Raum, dass diesmal Ganondorf als Protagonist fungiert. Das ist noch nicht als sicher dargestellt, wird aber als Möglichkeit konkret benannt. Als Argumentation wird eine mögliche Bedeutung des Codenamens Bernard herangezogen, der thematisch zur Idee von Macht passen könnte, und damit zur Rolle Ganondorfs als Träger der Triforce der Kraft.

In der Community trifft die Idee einen Nerv: Ganondorf gilt vielen seit Jahren als eine der spannendsten Figuren der Reihe, weil er mehr Spielraum für moralische Grautöne, politische Motive und echte Charakterentwicklung bietet als der traditionell eher stille Held Link. Ein 2D-Spiel, das Ganondorfs Perspektive ernsthaft ausspielt, könnte also nicht nur ein Gimmick sein, sondern auch erzählerisch neue Türen öffnen.

Gleichzeitig wäre damit klar: Das Projekt wäre kein weiteres Remake und auch keine reine Nostalgie-Nummer, sondern ein eigenständiger Ansatz, der die Rollenverteilung des Franchises bewusst umdreht.

Technik, Timing und Zelda-Pläne für die nächsten Jahre

Wie könnte Nintendo den Release-Plan aufstellen? Der Leak beschreibt eine Strategie, bei der Nintendo erst ein anderes großes Zelda-Projekt abräumt, bevor der nächste 2D-Titel offiziell gemacht wird. Gerade wenn ein Ocarina-of-Time-Remake tatsächlich in einem Feiertags-Zeitfenster landen sollte, wäre es naheliegend, Marketing und Aufmerksamkeit nicht zu stark zu splitten.

Zusätzlich sorgt der Blick auf das restliche Zelda-Programm für mehr Spekulationen: Parallel steht ein Live-Action-Film im Raum, und Produzent Eiji Aonuma hat bereits angedeutet, dass Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Impulse für den nächsten Zelda-Hauptteil liefern könnte. Was das konkret bedeutet, bleibt offen, passt aber zum Eindruck, dass Nintendo mehrere Zelda-Baustellen gleichzeitig bedient.

Unterm Strich wäre ein 2D-Zelda für 2027, das bekannte Technik wiederverwendet und mit Ganondorf eine neue Perspektive wählt, ein sehr typischer Nintendo-Move: effizient in der Produktion, aber mit einem Twist, der sofort Diskussionen auslöst.

Wie fändet ihr ein 2D-Zelda mit Ganondorf als Hauptfigur: spannende Abwechslung oder zu großer Bruch mit der Serie? Schreibt es gerne in die Kommentare.