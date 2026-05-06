GTA 6 – PlayStation Store bekommt Update, das auf Vorbestellungen hindeutet

Ein frisches Lebenszeichen zu GTA 6 sorgt gerade für reichlich Gesprächsstoff in der Community: Im PlayStation Store ist ein Update aufgetaucht, das auf kommende Vorbesteller-Funktionen hindeutet, obwohl Rockstar Games das Spiel bislang noch nicht offiziell in diesem Kontext vorgestellt hat. Für viele ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass die Marketing-Maschinerie langsam anläuft und eine größere Ankündigung näher rücken könnte.

Der Fund wurde am 5. Mai veröffentlicht und wird in Fan-Kreisen vor allem deshalb so heiß diskutiert, weil der PlayStation Store in der Vergangenheit immer wieder durch frühe Metadaten, neue Platzhalter oder vorbereitete Shop-Elemente auffiel, noch bevor Publisher ihre nächsten Schritte öffentlich gemacht haben. Genau solche kleinen Veränderungen reichen bei einem Giganten wie Grand Theft Auto, um sofort Spekulationen auszulösen.

Was im PlayStation Store konkret geändert wurde

Laut Dataminer „kindacrazyBoy“ wurde auf der GTA-6-Seite im PlayStation Store ein neuer versteckter Eintrag entdeckt. Dabei handelt es sich um den technischen Parameter „pdc-root-dam-asset-path“, der offenbar erst vor kurzem aktualisiert wurde.

Hinter diesem Begriff verbirgt sich vereinfacht gesagt ein Dateipfad für interne Store-Inhalte. Solche Pfade werden unter anderem genutzt, um Bilder, Texte, Metadaten oder spätere Shop-Elemente zu verwalten. Genau deshalb sorgt die Änderung aktuell für Spekulationen in der Community.

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Konkrete Inhalte wie Editionen, Preise oder neue Screenshots wurden dadurch zwar noch nicht sichtbar. Dennoch gilt so ein Update vielen Fans als Hinweis darauf, dass Rockstar Games und Sony im Hintergrund bereits Vorbereitungen für die nächste Marketingphase treffen.

Gerade bei großen Releases tauchen solche Änderungen oft kurz vor offiziellen Ankündigungen auf. Möglich wäre daher, dass Rockstar bald neue Store-Assets, Wunschlisten-Funktionen oder sogar Vorbestellungen freischaltet.

Warum Fans jetzt auf neue GTA-6-News hoffen

Dass die Änderung gerade jetzt auftaucht, sorgt nicht ohne Grund für Spekulationen. GTA 6 gehört zu den am meisten erwarteten Spielen überhaupt und selbst kleine Veränderungen im PlayStation Store werden von der Community genau beobachtet.

Viele Fans rechnen aktuell damit, dass Rockstar Games schon bald den nächsten großen Schritt macht. Immer wieder wird dabei über einen dritten Trailer, neue Screenshots oder den Start der Vorbestellungen spekuliert. Besonders spannend: Am 21. Mai steht der nächste Geschäftsbericht von Take-Two Interactive an. Bereits in der Vergangenheit nutzte Rockstar solche Zeiträume rund um Investorengespräche für neue Ankündigungen.

Dazu kommt, dass Rockstar zuletzt wieder deutlich aktiver auf Social Media geworden ist und Take-Two-Chef Strauss Zelnick regelmäßig über GTA 6 spricht. Für viele Fans wirkt das wie ein Zeichen dafür, dass die große Marketingkampagne langsam anläuft.

Was du beim Thema Vorbestellung im Blick behalten solltest

Welche Punkte sind bei einer möglichen GTA 6 Vorbestellung wichtig? Sobald Vorbestellungen tatsächlich live gehen, zählen nicht nur Preis und Plattform, sondern auch die Konditionen. Gerade bei einem Mammut-Release wie GTA 6 werden sehr wahrscheinlich mehrere Editionen und Bonus-Inhalte im Raum stehen, die sich im Detail stark unterscheiden können.

Editionen und Inhalte: Standard, Deluxe oder andere Varianten können unterschiedliche digitale Extras bieten.

Preise in Euro: Entscheidend ist der finale Preis im deutschen PlayStation Store, nicht Gerüchte oder Umrechnungen.

Vorbesteller-Boni: Häufig sind kosmetische Inhalte oder Ingame-Items an eine frühe Bestellung geknüpft.

Storno und Rückerstattung: Bei digitalen Vorbestellungen sind die PlayStation-Richtlinien relevant, insbesondere rund um Download und Vorabzugriff.

Plattform-Zuordnung: Achte darauf, ob es separate Versionen für unterschiedliche PlayStation-Generationen gibt, falls relevant.

Falls Rockstar Games demnächst offiziell nachlegt, dürfte die Informationslage schnell klarer werden. Bis dahin bleibt das PlayStation-Store-Update ein weiterer kleiner Baustein, der das Warten auf handfeste GTA 6 News für viele zumindest etwas aufregender macht.

Wie gehst du mit Vorbestellungen bei großen Releases wie GTA 6 um: direkt zuschlagen oder lieber abwarten? Schreib es gern in die Kommentare.