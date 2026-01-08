Final Fantasy Pixel Remaster jetzt im Xbox Game Pass – Retro-RPGs erleben Revival

Mit einem überraschenden Start ins neue Jahr hat Microsoft den ersten Teil der Final Fantasy Pixel Remaster-Reihe am 8. Januar 2026 in den Xbox Game Pass aufgenommen. Damit ist das legendäre Rollenspiel, das einst auf dem NES den Grundstein für eine der einflussreichsten Spielereihen der Welt legte, nun auch für Abonnenten auf Xbox Series X|S und Windows-PC sowie via Cloud-Streaming verfügbar.

Als Teil der modernisierten Pixel Remaster-Reihe wurde das Spiel umfassend überarbeitet – ohne seinen Retro-Charme zu verlieren. Fans der Reihe dürfen sich über neu arrangierte Musik von Nobuo Uematsu, überarbeitete 2D-Pixelgrafik von Kazuko Shibuya und zahlreiche Komfortfunktionen freuen, darunter Schnell-Speichern, anpassbare Schriftarten, Erfahrungs- und Gil-Multiplikatoren sowie die Option, Zufallskämpfe auszuschalten.

Ein Rollenspiel-Klassiker für eine neue Generation

Warum ist dieses Final Fantasy heute noch relevant? Das ursprüngliche Final Fantasy erschien 1987 und begründete viele Mechaniken, die das Genre bis heute prägen: ein rundenbasiertes Kampfsystem, ein flexibles Jobsystem und eine epische Weltrettungsgeschichte rund um vier Krieger des Lichts. Diese führen Kristalle mit sich, die durch eine mysteriöse Dunkelheit geschwächt wurden – ihre Aufgabe: das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen.

Auch wenn die Handlung aus heutiger Sicht eher simpel wirkt, ist sie ein symbolischer Startpunkt für viele der erzählerischen und spielmechanischen Elemente, die später in der Reihe weiterentwickelt wurden. Die jetzt veröffentlichte Remaster-Version macht den Titel erstmals auf Xbox-Konsolen spielbar – ein Meilenstein, der vielen Fans die Tür zu den Ursprüngen der Serie öffnet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was steckt hinter der Pixel Remaster-Reihe?

Welche Spiele sind Teil der Pixel Remaster-Serie? Insgesamt umfasst die Serie sechs überarbeitete Klassiker:

Final Fantasy (1987)

Final Fantasy II (1988)

Final Fantasy III (1990)

Final Fantasy IV (1991)

Final Fantasy V (1992)

Final Fantasy VI (1994)

Alle Titel wurden ursprünglich zwischen 1987 und 1994 für das NES und Super Nintendo veröffentlicht. Die Pixel Remaster-Fassung vereint stimmungsvolle Audiovisuals mit modernen Features, ohne das Gameplay der Originale zu verfälschen. In Deutschland sind sie seit September 2024 auch für Xbox-Konsolen erhältlich. Zusätzlich zur Xbox-Version existieren auch Fassungen für PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und mobile Plattformen.

Welche Zukunft hat Final Fantasy im Game Pass?

Kommen weitere Spiele der Reihe in den Xbox Game Pass? Der Start von Final Fantasy I im Game Pass lässt hoffen, dass auch die übrigen fünf Titel der Pixel Remaster-Serie folgen könnten. Entwicklerlegende Naoki Yoshida äußerte bereits den Wunsch, mehr Square Enix-Titel auf Xbox verfügbar zu machen. Sollte der erste Teil positiv aufgenommen werden, stehen die Chancen gut für weitere Veröffentlichungen im Rahmen des Game Pass.

Für Fans klassischer Rollenspiele bietet Microsofts Abo-Modell ohnehin schon eine breite Auswahl: Neben der Mass Effect Legendary Edition sind auch Titel wie The Elder Scrolls III–V, Legend of Mana, Trials of Mana sowie Baldur’s Gate 1 & 2: Enhanced Edition enthalten.

Weitere Game Pass-Zugänge im Januar 2026

Welche Spiele erscheinen noch im Januar 2026? Nach dem Auftakt mit Final Fantasy I dürfen sich Abonnenten im Januar 2026 auf weitere Neuzugänge freuen:

Spiel Veröffentlichungsdatum Verfügbar für Final Fantasy I 8. Januar 2026 Ultimate, Premium, PC Star Wars Outlaws 13. Januar 2026 Ultimate, PC My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery 15. Januar 2026 Ultimate, Premium, PC MIO: Memories in Orbit 20. Januar 2026 Ultimate, PC Resident Evil Village 20. Januar 2026 Ultimate, Premium, PC Nova Roma 22. Januar 2026 Ultimate, PC

Ein gelungener Start für Retro-RPGs im Game Pass

Warum ist dieser Release für Retro-Fans besonders spannend? Die Aufnahme von Final Fantasy Pixel Remaster in den Xbox Game Pass ist nicht nur ein Geschenk für langjährige Fans, sondern auch eine Einladung an neue Spielende, die Anfänge eines Kult-Franchise zu entdecken. Dank modernisierter Präsentation und zahlreicher Komfortfunktionen ist der Einstieg heute zugänglicher denn je.

Mit über drei Millionen verkauften Einheiten weltweit steht fest, dass das Interesse an den frühen Final Fantasy-Spielen ungebrochen ist. Die Game-Pass-Version ermöglicht es dir, diese Klassiker bequem auszuprobieren – ganz ohne zusätzlichen Kauf.

Wie gefällt dir die Umsetzung der Pixel Remaster-Version? Und wünschst du dir weitere klassische RPGs im Game Pass? Teil deine Meinung gerne in den Kommentaren!