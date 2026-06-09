Persona 5 Royal zurück im Xbox Game Pass – alle Termine bis Februar 2027

Xbox Game Pass liefert im Juni 2026 ein echtes Highlight nach: Persona 5 Royal ist ab dem 9. Juni 2026 wieder im Abo spielbar und gehört für viele Fans und Kritiker bis heute zu den besten Rollenspielen überhaupt. Die Rückkehr trifft einen Nerv, denn das Spiel stand bereits früher im Katalog und war zuletzt bis Oktober 2023 verfügbar.

Für Microsoft ist der Neuzugang zugleich ein starkes Signal in einem ohnehin vollen Monat. Persona 5 Royal ist der sechste Titel, der im Juni 2026 im Game Pass landet, und insgesamt bereits die 98. Veröffentlichung im Service seit Jahresbeginn.

Ein Prestige-Release für den Game Pass

Was ist neu im Xbox Game Pass im Juni 2026? Persona 5 Royal steht ab sofort wieder zur Verfügung und zwar in allen Abo-Stufen außer Xbox Game Pass Essential. Spielbar ist der Titel auf Konsole, PC und per Cloud, je nachdem, welches Paket ihr nutzt.

Dass ausgerechnet Persona 5 Royal jetzt zurückkehrt, wirkt besonders bewusst platziert. Erst Ende Mai 2026 sind mehrere hochgelobte Atlus-RPGs aus dem Angebot geflogen, darunter Persona 4 Golden und Metaphor: ReFantazio. Persona 5 Royal füllt diese Lücke nicht nur, sondern setzt direkt ein Ausrufezeichen.

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Persona 5 zählt seit dem Original-Release 2016 zu den am besten bewerteten RPGs überhaupt, sowohl bei Fachwertungen als auch bei Nutzerwertungen. Die erweiterte Version Persona 5 Royal hat diesen Ruf nach dem Debüt 2019 noch einmal zementiert, mit einem OpenCritic-Schnitt von 94 und einer Empfehlungsrate von 99 Prozent.

Warum Persona 5 Royal bis heute als Genre-Maßstab gilt

Warum gilt Persona 5 Royal als eines der besten RPGs aller Zeiten? Das Spiel wird seit Jahren vor allem für seine dichte Story, die enorme Gameplay-Vielfalt und seinen außergewöhnlich stilvollen Look gefeiert. Gerade die Benutzeroberfläche ist bis heute ein Benchmark dafür, wie modernes UI-Design nicht nur funktional, sondern auch Teil der Inszenierung sein kann.

Dazu kommt die Mischung aus klassischen JRPG-Kämpfen, Beziehungsmanagement und Tagesstruktur, die den Spielfluss einzigartig macht. Persona 5 Royal schafft es, große Themen zu erzählen und gleichzeitig ein extrem zugängliches, motivierendes Loop-System zu liefern, das selbst nach Dutzenden Stunden noch neue Facetten auspackt.

Wer das Spiel damals verpasst hat, bekommt jetzt eine sehr gute Gelegenheit, diesen modernen Klassiker ohne Zusatzkosten auszuprobieren, sofern das passende Game-Pass-Abo aktiv ist.

Der Ausblick auf die nächsten Game-Pass-Termine

Welche Spiele kommen als Nächstes in den Xbox Game Pass? Microsoft hat für die kommenden Wochen und Monate bereits eine ganze Reihe an Terminen mit konkreten Releases bestätigt. Besonders auffällig: Ein Teil der Neuzugänge erscheint direkt zum Release im Abo, was den Game Pass für viele weiterhin attraktiv macht.

Datum Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattformen Hinweis 9. Juni 2026 Persona 5 Royal Ultimate, Premium, PC Cloud, Konsole, PC Rückkehrer, zuvor verfügbar von Oktober 2022 bis Oktober 2023 11. Juni 2026 Beastro Ultimate Cloud, PC, Series Day-One-Release 11. Juni 2026 Frog Sqwad Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 11. Juni 2026 Starseeker: Astroneer Expeditions Ultimate, PC Cloud, PC, Series Game-Preview, Day-One-Release 16. Juni 2026 Junkster Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-One-Release 17. Juni 2026 Denshattack Ultimate Cloud, PC, Series Day-One-Release 17. Juni 2026 Shift at Midnight Ultimate Cloud, PC, Series Day-One-Release 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release

Spannend für JRPG-Fans: Persona 5 Royal dürfte damit auch noch gut im Katalog sein, wenn Persona 4 Revival am 18. Februar 2027 direkt zum Launch im Game Pass erscheint. Zusätzlich wurde zuletzt auch ein Teaser zu Persona 6 gezeigt, ebenfalls mit der Bestätigung, dass der nächste Teil als Day-One-Titel im Abo landen soll.

Was sagst du zur Rückkehr von Persona 5 Royal in den Xbox Game Pass, und welches Atlus-RPG würdest du als Nächstes gern im Abo sehen? Schreib es in die Kommentare.