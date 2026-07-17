Xbox Game Pass am 17. Juli 2026 mit zwei Day-One-Spielen – Fogpiercer, FixForce

Xbox Game Pass legt am 17. Juli 2026 spürbar nach und bringt gleich zwei neue Day-One-Releases in den Katalog. Nach dem typischen Frühsommer-Tempo mit weniger großen Drops ist das ein klares Signal, dass Microsoft den Veröffentlichungsrhythmus wieder anzieht. Mit dabei sind das Sci-Fi-Roguelike Fogpiercer und das Koop-Actionspiel FixForce.

Beide Titel sind ab sofort über die entsprechenden Game-Pass-Stufen verfügbar, wobei die Releases unterschiedliche Schwerpunkte setzen: Fogpiercer richtet sich vor allem an Fans von Deckbuilding und Taktik, FixForce an Teams, die gemeinsam looten, kämpfen und extrahieren wollen.

Fogpiercer bringt Deckbuilding auf Schienen

Was ist Fogpiercer im Xbox Game Pass? Fogpiercer ist ein Deckbuilding-Roguelike des slowakischen Studios Mad Cookies Studio, in dem ihr einen Zug kommandiert, der die Zukunft der Menschheit transportiert. Das Setup ist klar Science-Fiction und spielt bewusst mit Motiven, die an die Snowpiercer-Vorlage aus dem Graphic-Novel-Bereich erinnern.

Im Kern geht es darum, auf einer Karte Routen zu wählen, Waggons und Abteile auszubauen und dabei die Synergien des eigenen Kartendecks immer weiter zu optimieren. Kämpfe laufen rundenbasiert ab, wodurch Planung und Timing besonders wichtig sind, wenn Gegner versuchen, eure Fahrt zu sabotieren oder euch gleich komplett aus dem Verkehr zu ziehen.

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Zum Start ist Fogpiercer im Game Pass auf dem PC verfügbar. Cloud-Gaming wird aktuell nicht unterstützt, gilt aber als wahrscheinlicher Kandidat für später, sobald eine Konsolenfassung erscheint.

FixForce startet mit 1.0-Update und Xbox-Port

Welche Inhalte liefert FixForce zum Game-Pass-Start? FixForce ist ein Koop-Extraction-Plattformer von Surgent Studios, der mit einem hellen, bewusst verspielten Look auffällt. Das Spiel war zunächst seit März 2026 im Early Access auf dem PC erhältlich und bekommt nun am 17. Juli 2026 zeitgleich seinen Xbox-Series-Port sowie das 1.0-Update.

Der Release im Xbox Game Pass fällt damit nicht nur auf Day One, sondern bringt auch direkt die „fertige“ Version mit. Praktisch für unterwegs: Beide Neuankömmlinge sind als optimiert für Handheld-PCs gelistet. Cloud-Gaming gibt es dabei allerdings nur bei FixForce, das entsprechend auch ohne Installation auf kompatiblen Geräten gestreamt werden kann.

FixForce ist über Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und zusätzlich über eine Premium-Stufe verfügbar und läuft neben PC auch auf Xbox Series.

Diese weiteren Day-One-Termine sind bereits offiziell bekannt

Welche Xbox-Game-Pass-Day-One-Spiele kommen als Nächstes? Noch im Juli 2026 geht es direkt weiter: Als nächster bestätigter Katalog-Drop steht The Planet Crafter am 21. Juli 2026 an. Außerdem sind weitere Day-One-Releases bis weit in den Herbst hinein bereits mit festen Terminen versehen.

Datum Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattform(en) Hinweis 17. Juli 2026 Fogpiercer Ultimate, PC PC Day-One-Release 17. Juli 2026 FixForce Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Day One für Series und 1.0-Release 21. Juli 2026 The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day One für Series-Release 22. Juli 2026 Shift at Midnight Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release, zuvor auf 17. Juni 2026 geplant 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release

Microsoft dürfte zudem am 21. Juli 2026 die nächste größere Line-up-Ankündigung für die zweite Juli-Hälfte nachreichen, da solche Updates zuletzt häufig am dritten Dienstag des Monats kommuniziert wurden.

Welche der neuen Day-One-Ergänzungen reizt euch mehr: das taktische Zug-Deckbuilding in Fogpiercer oder die Koop-Extraction-Action von FixForce? Schreibt es gerne in die Kommentare.