RV There Yet? neu im Xbox Game Pass – alle bestätigten Termine bis 2027

Der Xbox Game Pass beendet den Juni 2026 mit einem frischen Koop-Zugang: RV There Yet? ist ab sofort im Abo spielbar und feiert damit zugleich seinen Start auf Xbox Series Konsolen. Der physikbasierte Indie-Titel von Nuggets Entertainment war für Mai 2026 angekündigt, wurde aber kurz vor Release verschoben und kommt nun mit etwas Verspätung als Day-One-Neuzugang für die Series-Version in den Game Pass.

Damit ist RV There Yet? der 17. Neuzugang im Xbox Game Pass im Juni 2026 und bereits der 109. neue Release, der in diesem Jahr in das rotierende Line-up des Dienstes aufgenommen wurde. Wer das Spiel ausprobieren will, kann es sowohl auf Konsole als auch am PC starten. In unterstützten Ländern ist außerdem Xbox Cloud Gaming mit dabei, sodass ihr euch auch ohne Download ins Chaos stürzen könnt.

Ein Koop-Abenteuer, bei dem Geduld wichtiger ist als Tempo

Worum geht es in RV There Yet?? Im Kern ist es ein kooperatives Abenteuer rund um einen ziemlich lädierten Camper, der nach einem eigentlich entspannten Trip irgendwie wieder nach Hause muss. Statt klassischer Rennen oder Checkpoints steht hier das gemeinsame Improvisieren im Vordergrund: lenken, reparieren, mit der Winde arbeiten und unterwegs Lösungen finden, wenn die Physik mal wieder eigene Pläne hat.

Das Setting nennt sich Mabutts Valley und liefert genau die Art von Hindernissen, die in einem Physikspiel für Slapstick sorgen können, wenn man sich zu sicher fühlt. Der Clou: Die größte Herausforderung ist nicht Geschwindigkeit, sondern das bewusste, vorsichtige Vorgehen. Wer hektisch wird, riskiert, dass der Camper noch mehr einsteckt als nötig.

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Laut den bisherigen Eindrücken aus der PC-Community ist das Konzept aufgegangen. RV There Yet? hat sich auf Steam bereits kurz nach dem Release im Oktober 2025 als kleiner Überraschungserfolg etabliert. Acht Monate später startet der Titel nun seine Ausweitung auf weitere Plattformen, mit Xbox Series und Game Pass als nächstem Schritt.

Game-Pass-Release, Plattformen und der Blick nach vorn

Welche Game-Pass-Stufen und Plattformen sind abgedeckt? RV There Yet? ist im Game Pass auf PC und Konsole verfügbar. Zusätzlich ist Cloud Gaming für berechtigte Regionen freigeschaltet. Ursprünglich sollte der Konsolenstart bereits im Mai 2026 stattfinden, doch der Release wurde für zusätzliche Politur verschoben und fällt nun auf den 30. Juni 2026.

Eine PlayStation-5-Version war zuvor ebenfalls im Gespräch, ist Stand Juni 2026 aber weiterhin nicht erschienen. Wer auf Xbox und PC unterwegs ist, bekommt den Titel dafür direkt zum Monatsende in die Bibliothek. Außerdem wird erwartet, dass RV There Yet? mindestens ein Jahr im Game Pass bleibt und somit voraussichtlich bis Mitte 2027 verfügbar ist.

Welche Spiele sind als Nächstes im Xbox Game Pass offiziell terminiert? Nach dem Juni-Abschluss geht es im Juli direkt weiter. Hier ist die Übersicht der kommenden Titel mit festen Daten:

Datum Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattform(en) Hinweis 30. Juni 2026 RV There Yet? Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series Day-One-Series-Release 2. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Premium Cloud, Konsole, PC Bereits seit Juli 2025 in Ultimate und PC Game Pass 6. Juli 2026 Winds of Arcana: Ruination Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC Geplant 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 17. Juli 2026 Fogpiercer Ultimate, PC PC Day-One-Release 21. Juli 2026 The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Series-Release 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release

Spannend ist außerdem der nächste Kommunikationspunkt: Am 2. Juli 2026 wird Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 auf die Premium-Stufe ausgeweitet. Rund um dieses Datum dürfte dann auch die vollständige Wave-1-Ankündigung für Juli naheliegen, weil Microsoft neue Game-Pass-Wellen typischerweise in diesem Rhythmus offiziell ausrollt.

Wie sieht es bei euch aus: Probiert ihr RV There Yet? direkt im Koop aus, oder wartet ihr lieber auf mehr Infos zu kommenden Day-One-Releases im Game Pass? Schreibt es gern in die Kommentare.