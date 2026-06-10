Epic Games Store – Leak nennt Citizen Sleeper und Robobeat als Free Games

Der nächste Wochenwechsel im Epic Games Store könnte für viele PC-Fans richtig spannend werden: Ein frischer Leak deutet darauf hin, dass am 18. Juni 2026 gleich zwei neue Gratis-Spiele an den Start gehen. Im Gespräch sind das Story-Rollenspiel Citizen Sleeper und der Rhythmus-FPS Robobeat, die dann für eine Woche kostenlos der Bibliothek hinzugefügt werden könnten.

Wie üblich sorgt das Timing für zusätzliche Aufmerksamkeit, denn Epic kündigt die darauffolgenden Freebies meistens erst kurz vor Ablauf der aktuellen Aktion an. Entsprechend brodelt die Gerüchteküche jedes Mal, sobald Hinweise aus dem Backend oder aus Datenbanken auftauchen.

Aktueller Stand der Epic-Gratisaktionen im Juni 2026

Welche kostenlosen Spiele sind gerade verfügbar? Aktuell könnt ihr euch Songs of Conquest und Rogue Waters gratis sichern. Diese Aktion läuft nur noch bis zum 11. Juni 2026, bevor das nächste Paket übernimmt.

Welche Spiele sind als Nächstes offiziell dran? Direkt im Anschluss sind bereits zwei Titel bestätigt: The Ouroboros King und Warhammer 40K Speed Freeks. Beide sollen ab dem 11. Juni 2026 mit 100 Prozent Rabatt verfügbar sein und bis zum 18. Juni 2026 kostenlos bleiben.

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Damit ist der Juni im Epic Games Store bereits jetzt klar durchgetaktet. Umso interessanter ist die Frage, was danach kommt, denn der mögliche Doppeldeal ab dem 18. Juni würde den Monat mit zwei sehr unterschiedlichen Genres fortsetzen.

Leak für den 18. Juni 2026 mit Citizen Sleeper und Robobeat

Welche Epic Games Store Free Games stehen laut Leak ab dem 18. Juni an? Laut einem Leak sollen Citizen Sleeper und Robobeat am 18. Juni 2026 um 15:00 Uhr UTC freigeschaltet werden. Umgerechnet entspricht das 17:00 Uhr in Deutschland. Das Angebotsfenster soll demnach bis zum 25. Juni 2026 laufen.

Der Leak kursiert in der Community und wird mit dataminierten Hinweisen in Verbindung gebracht. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, trotzdem wirkt das Line-up für viele plausibel, weil Epic in der Vergangenheit öfter mal Indie-Highlights und Genre-Experimente in die Gratiswoche aufgenommen hat.

Preislich wären beide Kandidaten ebenfalls ein typischer Fit für die Aktion: Sowohl Citizen Sleeper als auch Robobeat werden häufig in der Größenordnung um 20 Euro geführt, was sie als kostenlose Weekly-Games besonders attraktiv machen würde.

Spiel Zeitraum (gerüchteweise) Start in Deutschland Citizen Sleeper 18. Juni 2026 bis 25. Juni 2026 18. Juni 2026, 17:00 Uhr Robobeat 18. Juni 2026 bis 25. Juni 2026 18. Juni 2026, 17:00 Uhr

Was euch bei Citizen Sleeper erwartet

Worum geht es in Citizen Sleeper? Citizen Sleeper ist ein narratives RPG mit deutlicher Tabletop-DNA. Ihr startet als Raum-Nomade in einem digitalen, cyborgartigen Körper und seid auf der Flucht vor einer feindlichen Gruppe, die euch nicht einfach ziehen lässt.

Spielerisch kombiniert Citizen Sleeper seine Story-Entscheidungen mit einem Überlebensgerüst: Aufgaben abarbeiten, neue Orte ansteuern und dabei stets die Zeit im Blick behalten. Wer zu lange zögert, riskiert, eingeholt zu werden. Dazu kommt Ressourcenmanagement, etwa für Treibstoff und Verpflegung, damit die Reise überhaupt weitergehen kann.

Ein weiterer Hook ist das Rekrutierungssystem. Über NPCs könnt ihr euch nach und nach eine Crew aufbauen, wenn ihr die richtigen Leute überzeugt und ihre Geschichten mit eurer Reise verknüpft. Auf Steam steht Citizen Sleeper außerdem sehr gut da und wird von der Community überwiegend positiv bewertet.

Robobeat als Rhythmus-Shooter mit Roguelike-Loop

Was macht Robobeat besonders? Robobeat setzt auf ein Konzept, das Shooter-Action und Musikgefühl zusammenbringt: Bewegung und Gunplay sollen im Takt sitzen. Wer den Rhythmus trifft, spielt sich flüssiger, aggressiver und oft auch effizienter durch die Runs.

Als Roguelike sorgt Robobeat dafür, dass sich Durchgänge immer wieder anders anfühlen. Das Spiel zwingt euch, spontan umzudenken, Loadouts zu variieren und euren Stil an das anzupassen, was euch der aktuelle Run vor die Füße wirft. Dazu kommt eine umfangreiche Song-Auswahl, mit der sich das Erlebnis spürbar personalisieren lässt.

Auch Robobeat kommt auf Steam sehr gut an und bewegt sich in den Nutzerwertungen im sehr positiven Bereich. Falls der Leak stimmt, wäre das eine starke Gelegenheit, den Titel ohne Risiko anzutesten und zu schauen, ob das Rhythmus-Gameplay bei euch zündet.

Wie steht ihr zu dem möglichen Doppelpack aus Citizen Sleeper und Robobeat und welches der beiden Spiele würdet ihr zuerst starten? Schreibt es mir in die Kommentare.