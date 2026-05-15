Subnautica 2 legt einen gewaltigen Start im Early Access hin. Das Unterwasser-Survivalspiel von Unknown Worlds Entertainment verkaufte sich innerhalb weniger Stunden bereits über eine Million Mal und erreichte laut Entwicklerangaben einen Peak von mehr als 400.000 gleichzeitigen Spielern.

Trotz des riesigen Erfolgs merken viele Spieler aktuell aber auch: Subnautica 2 steckt noch mitten in der Entwicklung. Zahlreiche Features fehlen bislang oder wirken noch unfertig. Genau daran soll jetzt die erste große Early-Access-Roadmap ansetzen.

Erste Updates konzentrieren sich auf Quality-of-Life-Verbesserungen

In einem Gespräch mit MP1st hat Unknown Worlds jetzt erstmals konkrete Details zu den kommenden Updates verraten. Der Fokus der ersten größeren Erweiterung liegt demnach vor allem auf Quality-of-Life-Features und neuen Gameplay-Systemen.

Geplant sind unter anderem:

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ein neues Biomod-System

zusätzliche Blight-Begegnungen

neue Rex-Gameplay-Elemente

Fahrzeug-Docking und Fahrzeug-Herstellung

weitere PDA-Datenbankeinträge

ein Voice-Log-Prioritätssystem

zusätzliche passive Biomod-Slots

neue Storage-Caches

eine Sprint-Funktion

Vor allem die Sprint-Funktion dürfte viele Spieler freuen, da die Fortbewegung an Land aktuell noch als vergleichsweise träge gilt.

Multiplayer soll deutlich ausgebaut werden

Nach dem ersten großen QoL-Update will sich Unknown Worlds offenbar stärker auf den Multiplayer konzentrieren. Genau hier wünschen sich viele Fans aktuell deutlich mehr Komfortfunktionen.

Besonders spannend: Laut den Entwicklern befindet sich bereits ein Proximity-Chat in Arbeit. Spieler sollen sich also künftig direkt über Sprachchat verständigen können, sobald sie sich in der Nähe befinden.

Zusätzlich sind geplant:

Spieler-Emotes

mehr Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere

ein Revive-System für Koop-Spieler

Verbesserungen am HUD

optimierte Bau-Tools

bessere Rezept- und Pin-Systeme

Gerade der Fokus auf Koop-Features ergibt Sinn, denn der Multiplayer gehört zu den größten Neuerungen von Subnautica 2 im Vergleich zu den Vorgängern.

Die eigentliche Welt-Erweiterung kommt offenbar später

Interessant ist auch: Unknown Worlds scheint aktuell bewusst zuerst die grundlegenden Systeme stabilisieren zu wollen, bevor die Spielwelt massiv erweitert wird.

Das bedeutet allerdings auch, dass Spieler wohl noch Geduld brauchen werden, bis neue Biome, größere Story-Erweiterungen oder zusätzliche Regionen erscheinen. Laut den Entwicklern soll sich Subnautica 2 noch mehrere Jahre im Early Access befinden.

Für Fans des ersten Teils dürfte der aktuelle Zustand trotzdem schon spannend sein. Viele Spieler sehen gerade darin den Reiz, die Entwicklung eines großen Survival-Spiels von Anfang an mitzuerleben und neue Features Schritt für Schritt auszuprobieren.

Subnautica 2 entwickelt sich schon jetzt zum Steam-Hit

Der enorme Spieleransturm zeigt jedenfalls, wie groß das Interesse an einem neuen Subnautica ist. Bereits der erste Teil entwickelte sich über Jahre zu einem der beliebtesten Survival-Spiele überhaupt.

Mit Koop-Multiplayer, größerer Spielwelt und langfristigem Early-Access-Support könnte Subnautica 2 nun sogar noch deutlich größer werden. Entscheidend wird aber sein, wie schnell Unknown Worlds die versprochenen Features tatsächlich liefern kann.