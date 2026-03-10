Crimson Desert: Offizielle Systemanforderungen für PC, Konsolen und Mac veröffentlicht

Wenige Tage vor dem weltweiten Release hat der koreanische Entwickler Pearl Abyss die offiziellen Systemanforderungen für Crimson Desert veröffentlicht. Die neuen Details zeigen erstmals konkret, welche Hardware Spieler auf PC, Konsolen und sogar Mac benötigen, um das kommende Open-World-Action-Adventure auf dem riesigen Kontinent Pywel erleben zu können.

Der Titel erscheint am 19. März und gehört bereits jetzt zu den technisch ambitioniertesten Spielen des Jahres. Möglich wird das durch die hauseigene BlackSpace Engine, die eine nahtlose offene Welt mit dynamischen Kämpfen, physikbasierten Interaktionen und hochdetaillierten Landschaften darstellen soll.

Die jetzt veröffentlichten Tabellen geben einen genauen Überblick darüber, welche Leistung Spieler auf den verschiedenen Plattformen erwarten können.

PC-Systemanforderungen: Von Upscaling bis 4K

Auf dem PC setzt Crimson Desert auf moderne Upscaling-Technologien und verlangt je nach Grafikpreset sehr unterschiedliche Hardware. Selbst die niedrigste Einstellung setzt bereits auf Upscaling von 720p auf 1080p, um eine stabile Bildrate zu erreichen.

Die minimalen Anforderungen nennen eine Radeon RX 5500 XT oder eine GeForce GTX 1060 in Kombination mit einem Ryzen 5 2600X oder Intel Core i5-8500. Damit sollen rund 30 FPS bei 1080p mit Upscaling möglich sein.

Für die empfohlenen Einstellungen steigen die Anforderungen deutlich. Hier empfiehlt Pearl Abyss bereits eine Radeon RX 6700 XT oder RTX 2080 sowie einen Ryzen 5 5600 oder Intel Core i5-11400K. Damit soll das Spiel in 1080p mit 60 FPS oder sogar 4K bei 30 FPS laufen.

Wer die höchste Grafikqualität erleben möchte, benötigt entsprechend leistungsstarke Hardware. Für das Ultra-Preset mit 4K und 60 FPS nennt der Entwickler unter anderem eine Radeon RX 7900 XT oder GeForce RTX 5070 Ti sowie einen Ryzen 7 7700X oder Intel Core i5-13600K.

Unabhängig von der gewählten Einstellung werden 16 GB RAM und rund 150 GB Speicherplatz vorausgesetzt.

Einstellung Zielauflösung / FPS GPU CPU Minimum Upscaled 1080p (720p) 30 FPS RX 5500 XT / GTX 1060 Ryzen 5 2600X / i5-8500 Low 1080p 30 FPS RX 6500 XT / RTX 2060 Ryzen 5 2600X / i5-8500 Recommended 1080p 60 FPS oder 4K 30 FPS RX 6700 XT / RTX 2080 Ryzen 5 5600 / i5-11400K High 1440p 60 FPS RX 7700 XT / RTX 4070 Ryzen 7 5700X / i5-12600K Ultra 4K 60 FPS RX 7900 XT / RTX 5070 Ti Ryzen 7 7700X / i5-13600K

Konsolen: Performance- und Qualitätsmodi bestätigt

Auch für Konsolenspieler hat Pearl Abyss detaillierte Leistungsziele veröffentlicht. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X wird Crimson Desert mehrere Grafikmodi bieten.

Der Performance-Modus setzt auf eine niedrigere Auflösung zugunsten höherer Bildraten. Auf der PS5 liegt die Zielauflösung bei 1080p mit bis zu 60 FPS. Ein Balanced-Modus nutzt Upscaling und ermöglicht etwa 40 FPS, während der Quality-Modus auf 4K mit 30 FPS abzielt.

Plattform Modus Auflösung Ziel-FPS Raytracing PS5 Performance 1080p 60 FPS Low PS5 Balanced Upscaled 4K 40 FPS High PS5 Quality 4K 30 FPS High PS5 Pro Performance Upscaled 4K 60 FPS High PS5 Pro Balanced 1440p 60 FPS High PS5 Pro Quality 4K 30 FPS Ultra

Die leistungsstärkere PlayStation 5 Pro kann dagegen höhere Auflösungen und Raytracing-Qualität bieten. Hier sind laut Tabelle beispielsweise 4K mit 30 FPS im Qualitätsmodus sowie verbesserte Raytracing-Effekte möglich.

Auf der Xbox Series S fällt die Auflösung erwartungsgemäß geringer aus. Der Performance-Modus zielt hier auf 720p mit 40 FPS, während der Qualitätsmodus 1080p mit 30 FPS erreicht.

Plattform Modus Auflösung FPS Raytracing Xbox Series S Performance 720p 40 FPS Off Xbox Series S Quality 1080p 30 FPS Off Xbox Series X Performance 1080p 60 FPS Low Xbox Series X Balanced Upscaled 4K 40 FPS Low Xbox Series X Quality Upscaled 4K 30 FPS High

Auch Mac-Version geplant

Überraschend ist, dass Crimson Desert auch offiziell für Mac-Systeme erscheinen soll. Die Anforderungen richten sich dabei klar an moderne Geräte mit Apple-Silicon-Chips.

Die minimalen Einstellungen setzen einen Apple M2 Pro voraus und nutzen Upscaling, um rund 30 FPS bei 720p bis 1080p zu erreichen. Für höhere Grafikstufen empfiehlt Pearl Abyss Chips wie M3 Pro oder M4 Pro.

Einstellung Chip Auflösung FPS Minimum M2 Pro 720p–1080p 30 FPS Recommended M3 / M4 1080p 60 FPS High M3 Max 1440p 60 FPS Ultra M3 Max / M4 Max 4K 40 FPS

Für die höchsten Einstellungen mit 4K und 40 FPS wird sogar ein M3 Max oder M4 Max genannt. Auch hier gelten 16 GB RAM und 150 GB Speicherplatz als Mindestvoraussetzung.

Handhelds: Auch ROG Xbox Ally wird unterstützt

Zusätzlich hat Pearl Abyss auch Leistungsziele für Handheld-Geräte veröffentlicht. Auf dem ROG Xbox Ally soll Crimson Desert mit 720p und rund 40 FPS laufen.

Das leistungsstärkere Modell ROG Xbox Ally X bietet mehrere Optionen. Im Performance-Modus wird ein auf 1080p hochskaliertes Bild mit bis zu 60 FPS angestrebt. Balanced und Quality setzen dagegen stärker auf Bildqualität mit 40 beziehungsweise 30 FPS.

Zum Einsatz kommen dabei Technologien wie FSR 3 Super Resolution und Frame Generation, um die Leistung auf den mobilen Geräten zu stabilisieren.

Technisch eines der ambitioniertesten Open-World-Spiele

Mit den veröffentlichten Spezifikationen wird deutlich, wie groß der technische Anspruch von Crimson Desert tatsächlich ist. Die Kombination aus riesiger Spielwelt, dynamischen Kämpfen und physikalischen Interaktionen verlangt selbst auf dem PC nach moderner Hardware.

Gleichzeitig zeigt die breite Unterstützung von Plattformen, dass Pearl Abyss den Titel möglichst vielen Spielern zugänglich machen möchte. Neben klassischen Konsolen und PCs werden auch Macs und Handheld-Systeme berücksichtigt.

Spannend wird nun vor allem die Frage, wie sich die ambitionierte Technik in der Praxis schlägt, wenn Crimson Desert am 19. März weltweit erscheint.



Reicht eure aktuelle Hardware für Crimson Desert aus oder plant ihr für das Spiel sogar ein Upgrade?