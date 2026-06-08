Der kleine lila Drache hebt wieder ab: Toys for Bob hat mit Spyro: A Realm Beyond ein neues Abenteuer rund um Spyro angekündigt. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2027 und markiert die erste vollständig neue Spyro-Erfahrung seit fast zwei Jahrzehnten.

Das Studio ist für Fans der Reihe kein Unbekannter. Toys for Bob arbeitete bereits an der Spyro: Reignited Trilogy und brachte mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time auch einen anderen PlayStation-Klassiker erfolgreich in die Moderne zurück.

Mit Spyro: A Realm Beyond soll nun nicht einfach nur Nostalgie bedient werden. Stattdessen verspricht das Studio eine neue Welt, mehr Erkundungsmöglichkeiten und Gameplay-Elemente, die das klassische Spyro-Gefühl erweitern sollen.

Spyro: A Realm Beyond setzt auf echten Drachenflug

Eine der spannendsten Neuerungen betrifft die Fortbewegung. In früheren Spyro-Spielen war Fliegen oft klar begrenzt: Der kleine Drache konnte gleiten oder in speziellen Flugstufen durch die Luft jagen.

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In Spyro: A Realm Beyond soll das anders werden. Toys for Bob spricht von echtem Drachenflug. Kein reines Gleiten, keine streng begrenzten Flugabschnitte, sondern freieres Fliegen durch die Spielwelt.

Das könnte ein großer Schritt für die Reihe werden. Spyro war schon immer stark, wenn es um Erkundung, Sammelaufgaben und verspielte Level ging. Wenn A Realm Beyond diese Struktur mit deutlich mehr vertikaler Freiheit kombiniert, könnte sich das neue Abenteuer spürbar moderner anfühlen, ohne den Charme der Klassiker zu verlieren.

Eine neue Welt für alte und neue Fans

Spyro: A Realm Beyond soll eine brandneue Welt bieten. Konkrete Details zu Schauplätzen, Figuren oder Gegenspielern gibt es bislang noch nicht. Die Ankündigung macht aber deutlich, dass Toys for Bob sowohl langjährige Fans als auch eine neue Spieler*innen-Generation erreichen möchte.

Das ist ein sinnvoller Ansatz. Spyro gehört zu den bekanntesten Plattform-Helden der späten 90er-Jahre, war zuletzt aber vor allem durch Neuauflagen präsent. Ein komplett neues Spiel muss deshalb zwei Dinge gleichzeitig schaffen: Es muss sich vertraut anfühlen, darf aber nicht wie ein Museumsausflug mit hübscher Grafik wirken.

A Realm Beyond soll genau diese Lücke füllen: klassische Spyro-DNA, aber mit neuen Ideen, größerem Fokus auf Erkundung und mehr Bewegungsfreiheit.

Tom Kenny kehrt als Stimme von Spyro zurück

Auch akustisch dürfen sich Fans auf ein vertrautes Element freuen: Tom Kenny kehrt zurück und leiht Spyro erneut seine Stimme.

Der bekannte Synchronsprecher ist eng mit der Figur verbunden und dürfte für viele Fans ein wichtiger Teil des klassischen Spyro-Gefühls sein. Seine Rückkehr zeigt, dass Toys for Bob trotz neuer Ausrichtung nicht komplett mit der Vergangenheit brechen will.

Erstes originales Spyro-Spiel seit fast 20 Jahren

Die Ankündigung von Spyro: A Realm Beyond ist vor allem deshalb überraschend, weil die Reihe lange auf ein echtes neues Hauptabenteuer warten musste. Die Reignited Trilogy brachte die klassischen Spiele zwar modernisiert zurück, war aber eben eine Neuauflage.

A Realm Beyond ist dagegen ein neuer Originaltitel. Damit bekommt Spyro endlich wieder eine eigene Zukunft, statt nur seine Vergangenheit aufzupolieren.

Für Fans von 3D-Plattformern ist das eine ziemlich spannende Entwicklung. In den vergangenen Jahren haben mehrere Klassiker gezeigt, dass farbenfrohe, charakterstarke Jump’n’Runs noch immer funktionieren können — wenn sie modern genug gedacht sind.

Release im Frühjahr 2027

Spyro: A Realm Beyond erscheint im Frühjahr 2027. Weitere Details zu Plattformen, Gameplay, Umfang und Story sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Nach der ersten Ankündigung ist aber schon klar: Toys for Bob will Spyro nicht nur zurückbringen, sondern weiterentwickeln. Und wenn der versprochene echte Drachenflug hält, was er andeutet, könnte A Realm Beyond mehr werden als nur ein nostalgisches Wiedersehen mit dem lila Drachen.

Man kann es also ruhig so sagen: Spyro hat lange genug geglitten. Jetzt darf er endlich richtig fliegen.