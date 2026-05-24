Insider zu Bethesda-RPGs – Fallout-Remasters wohl erst ab 2027, TES 6 später

Der nächste große Ausblick auf Bethesdas RPG-Zukunft kommt diesmal nicht von einem Showcase, sondern aus der Gerüchteküche: Ein gut vernetzter Xbox-Insider hat in einer aktuellen Podcast-Folge neue Einschätzungen zu den seit Jahren diskutierten Remasters von Fallout 3 und Fallout: New Vegas sowie zum Release-Zeitfenster von The Elder Scrolls 6 abgegeben. Unterm Strich klingt es danach, als müssten Fans bei allen drei Projekten deutlich mehr Geduld mitbringen, als viele bislang gehofft hatten.

Besonders brisant: The Elder Scrolls 6 könnte laut dieser Einschätzung zeitlich zwischen den beiden Fallout-Remasters landen. Damit würde Bethesda in den späten 2020ern gleich mehrere große Nostalgie- und Hype-Wellen bedienen, allerdings mit großen Abständen dazwischen.

Neue Einordnung zu Fallout 3 Remaster und Fallout: New Vegas Remaster

Wann könnten die Fallout-Remasters erscheinen? Der Insider Jez Corden hat im Xbox Two Podcast erklärt, dass die Fallout-Remasters vermutlich weiter entfernt seien, als viele erwarten. Konkret geht er davon aus, dass keines der beiden Projekte vor 2027 im Handel landet. Für 2027 rechnet er allerdings mit einem der Remasters.

Als wahrscheinlicher Kandidat für den Startschuss gilt dabei Fallout 3: Ein geleakter interner Produktfahrplan aus dem Jahr 2023 deutete bereits auf die Existenz eines Fallout 3 Remasters hin. Entsprechend würde ein Release 2027 gut zu dem passen, was seit einiger Zeit als Hintergrundrauschen rund um Bethesda und das Fallout-Universum kursiert.

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Welche Reihenfolge ist derzeit am wahrscheinlichsten? In Cordens Schätzung ergibt sich ein grober Fahrplan, der für die zweite Hälfte des Jahrzehnts so aussehen könnte:

2027: Fallout 3 Remaster

2028 bis 2029: The Elder Scrolls 6

2029 bis 2030: Fallout: New Vegas Remaster

Zusätzlich steht im Raum, dass die beiden Modernisierungen nicht intern bei Bethesda entstehen, sondern extern umgesetzt werden könnten. In der Branche wird dabei unter anderem Virtuos als möglicher Partner gehandelt, also ein Studio, das bereits bei Remaster-Projekten in Erscheinung getreten ist.

The Elder Scrolls 6 bleibt offenbar noch lange ein Wartespiel

Wie weit ist The Elder Scrolls 6 laut Insider? Im gleichen Podcast ordnete Corden den Stand von The Elder Scrolls 6 als noch ziemlich weit von der Ziellinie entfernt ein. Seine Erwartung: Der Release könnte ein bis zwei Jahre nach dem ersten Fallout-Remaster erfolgen. Wenn man also 2027 als Startpunkt für Fallout 3 ansetzt, landet The Elder Scrolls 6 in einem Fenster um 2028 oder 2029.

Das passt auch zur langen Historie des Projekts: Der bisher einzige Trailer zum sechsten Hauptteil wird am 11. Juni 2026 acht Jahre alt. Gleichzeitig gilt als bekannt, dass das Spiel erst nach dem Release von Starfield in die aktive Entwicklung gegangen ist, konkret in 2023. Dass ein AAA-RPG heute schnell rund fünf Jahre Produktionszeit verschlingt, macht ein spätes 2028 oder 2029 aus dieser Perspektive zumindest plausibel.

Welche Hinweise gab es zuletzt aus Bethesda selbst? Bethesda betont weiterhin, dass die Entwicklung gut vorankommt, ohne konkrete neue Einblicke zu liefern. In einem Interview aus März 2026 soll Executive Producer Todd Howard die Erwartungshaltung der Fans mit dem sinngemäßen Wunsch gebremst haben, man möge so tun, als wäre The Elder Scrolls 6 nie angekündigt worden. Das unterstreicht, dass ein großer Reveal offenbar noch nicht unmittelbar bevorsteht.

Was das für den Rest des Jahrzehnts bedeuten könnte

Warum könnten die Release-Abstände so groß ausfallen? Wenn Bethesda tatsächlich zuerst ein Fallout-Remaster bringt, danach The Elder Scrolls 6 und erst anschließend Fallout: New Vegas modernisiert, würde das eine klare Staffelung der großen Marken bedeuten. Gleichzeitig erklärt es, warum Fans trotz jahrelanger Gerüchte bislang keine offiziellen Ankündigungen zu den Remasters gesehen haben.

Welche Rolle könnten Jubiläen spielen? Interessant ist auch die Diskussion rund um mögliche Jahrestage: Ein 2030er Release für ein Fallout: New Vegas Remaster würde zeitlich zur 20-Jahre-Marke passen. Allerdings hat Bethesda in der Vergangenheit nicht zwingend auf runde Jubiläen gesetzt. Bei Oblivion Remastered fiel der Zeitpunkt beispielsweise nicht exakt auf einen solchen Meilenstein. Wenn sich dennoch eine Art Rhythmus ergibt, wäre für Fallout: New Vegas auch 2029 als realistische Option denkbar.

Wie schaut es bei euch aus: Würdet ihr lieber erst Fallout 3 und Fallout: New Vegas in modernisierter Form spielen, oder soll Bethesda alle Ressourcen so schnell wie möglich auf The Elder Scrolls 6 werfen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.