Fallout 76 Season 26 Datamine – viele Blood Moon-Rewards wohl nur Re-Skins

Für Fallout 76 zeichnet sich schon jetzt eine eher ernüchternde Entwicklung ab: Eine Datamine aus der öffentlichen Testversion (PTS) gibt einen frühen Blick auf Season 26 und die ersten Funde deuten darauf hin, dass Bethesda bei den Belohnungen stark auf bekannte Assets setzt. Der Start der Season ist laut Roadmap erst für September 2026 vorgesehen, doch die aktuell aufgetauchten Inhalte sorgen bereits für Diskussionen in der Community.
Die kommende Season trägt den Namen Beware the Blood Moon und setzt thematisch auf Horror und Herbststimmung. Genau das ist eigentlich eine Steilvorlage für kreative Skins und abgefahrene C.A.M.P.-Deko. Allerdings wirken viele der dataminierten Items eher wie Varianten bestehender Objekte, die vor allem mit Blut-Effekten und Grusel-Optik überzogen wurden.
Viele Belohnungen wirken wie bekannte Assets
Warum sind viele Fans wegen Season 26 skeptisch? Weil die Datamine nahelegt, dass ein großer Teil der kosmetischen Inhalte aus Re-Skins besteht und damit weniger nach echten Neuzugängen aussieht. Als Beispiel wird in der Community besonders häufig das Bloody Nurse Outfit genannt, das offenbar stark an das bereits bekannte Krankenschwester-Outfit angelehnt ist und hauptsächlich durch Blutspritzer auffällt.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei mehreren Bauteilen: Vault of Terror Stairs, Vault of Terror Catwalk und Vault of Terror Floor erinnern stark an vorhandene Vault-Elemente, nur eben mit deutlich mehr Horror-Anstrich. Für alle, die ihren Bunker als Splatter-Vault inszenieren wollen, kann das gut passen. Wer dagegen auf frische, einzigartige Cosmetics hofft, könnte sich damit schwerer tun.
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Brisant ist das auch deshalb, weil Fallout 76 gerade erst aus der laufenden Season Appalachia Under Siege kommt, die auf das Infestations-Update folgte. Dort gab es bereits Stimmen, denen es an wirklich neuen Highlights mangelt. Dass Season 26 nun in eine ähnliche Richtung gehen könnte, trifft bei einigen entsprechend einen Nerv.
Dataminte Rewards im Überblick
Welche Season-26-Items wurden bislang in der PTS-Datamine gefunden? Die Liste ist schon jetzt umfangreich und besteht aus Titeln, Emotes, C.A.M.P.-Bauteilen, Power-Armor-Lackierungen, Deko und Cryolator-Mods. Hier sind die bislang genannten Belohnungen vollständig aufgelistet:
- Bloody Nurse Hat
- Tales from the West Virginia Hills Vol.1 Poster
- Batty Skirt
- Tales from the West Virginia Hills Vol.4 Poster
- Bloody Nurse Outfit
- Bloodstained Chemistry Workstation
- Eerie C.A.M.P. Title Prefix
- Shrug Emote
- Haunted C.A.M.P. Title Prefix
- Bat Tamer Player Icon
- Mansion C.A.M.P. Title Suffix
- Bei Player Icon
- Blood Spore Plant Bed
- Castle Player Icon
- Altar of Bones
- Night Person Player Icon
- Axed Door
- Psychopath Player Icon
- Boarded Up Door
- T-51b Player Icon
- Cultist Cauldron
- Psycho Player Title Prefix
- Batty Skirt Vault Girl Cutout
- Killer Player Title Suffix
- Blood Moon Vault Boy Cutout
- Jack Gourdon Power Armor Paint
- Bloodsucker Vault Boy Cutout
- Blood Moon Excavator Power Armor Paint
- Psychopath Vault Boy Cutout
- Blood Moon Hellcat Power Armor Paint
- Blood Moon Stein
- Blood Moon T-45 Power Armor Paint
- Taxidermy Snallygaster
- Blood Moon T-51 Power Armor Paint
- Vault of Terror Floor
- Blood Moon T-60 Power Armor Paint
- Alto Saxophone
- Blood Moon T-65 Power Armor Paint
- Vault of Terror House Kit
- Blood Moon Ultracite Power Armor Paint
- Bloodstained Armor Workbench
- Blood Moon Union Power Armor Paint
- Bloodstained Tinker’s Workbench
- Blood Moon X-01 Power Armor Paint
- Bloodstained Weapons Workbench
- Bloody Mess Paint (Auto Axe)
- Cultist Mansion
- Bloody Mess Paint (Chainsaw)
- Blue Carpeted Stairs
- Bloody Mess Paint (Mole Miner Gauntlet)
- Vault of Terror Stairs
- Bloody Mess Paint (Ripper)
- Vault of Terror Catwalk
- Bloody Mess Paint (Super Sledge)
- Creepy Cultist Well Collector
- Blasted Barrel Mod (Cryolator)
- Weather Control Station (Blood Moon)
- Circuit Chiller Barrel Mod (Cryolator)
- Fish of Appalachia: Cranberry Bog Poster
- Polar Lobber Barrel Mod (Cryolator)
- Framed Beware The Blood Moon Wall Art
- Cryolator Magazine Mods
- Framed Magazine Display
- Cold Surge Muzzle Mod (Cryolator)
- Framed Magazine Display (5 Slots)
- Hypothermic Muzzle Mod (Cryolator)
Cryptids, Kultisten und ein weiterer Dämpfer für die Zukunft
Welche Highlights stecken trotz Re-Skin-Vorwürfen in Season 26? Neben den blutigen Varianten bekannter Objekte tauchen auch ein paar Punkte auf, die eher nach echten thematischen Ergänzungen aussehen. Dazu gehört etwa Taxidermy Snallygaster, das im Gegensatz zu einem klassischen Wand-Trophäenkopf den kompletten Körper als Präparat abbilden soll.
Dazu passen die neuen Poster und Wandbilder rund um Tales from the West Virginia Hills, die das Cryptid-Thema stärker in C.A.M.P.-Dekorationen bringen. Wer sich gern eine unheimliche Kultisten-Ecke baut, bekommt außerdem mit Items wie Altar of Bones, Cultist Cauldron oder dem Creepy Cultist Well Collector weitere passende Bausteine.
Die miese Stimmung rund um Season 26 wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass es zuletzt bereits enttäuschende Signale zur Zukunft der Expeditions gab: Aktuell wirkt es so, als wären weitere Ausflüge außerhalb von Appalachia auf absehbare Zeit kein Fokus mehr. Gleichzeitig sind zwar Erweiterungen der Kernkarte von Appalachia geplant, aber wer vor allem auf neue externe Reiseziele gehofft hat, muss wohl geduldig bleiben.
Wie seht ihr das: Reichen euch saisonale Re-Skins mit starkem Horror-Look, oder braucht Fallout 76 für Season 26 dringend mehr komplett neue Cosmetics und Inhalte? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.