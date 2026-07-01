Fallout 76 Season 26 Datamine – viele Blood Moon-Rewards wohl nur Re-Skins

Für Fallout 76 zeichnet sich schon jetzt eine eher ernüchternde Entwicklung ab: Eine Datamine aus der öffentlichen Testversion (PTS) gibt einen frühen Blick auf Season 26 und die ersten Funde deuten darauf hin, dass Bethesda bei den Belohnungen stark auf bekannte Assets setzt. Der Start der Season ist laut Roadmap erst für September 2026 vorgesehen, doch die aktuell aufgetauchten Inhalte sorgen bereits für Diskussionen in der Community.

Die kommende Season trägt den Namen Beware the Blood Moon und setzt thematisch auf Horror und Herbststimmung. Genau das ist eigentlich eine Steilvorlage für kreative Skins und abgefahrene C.A.M.P.-Deko. Allerdings wirken viele der dataminierten Items eher wie Varianten bestehender Objekte, die vor allem mit Blut-Effekten und Grusel-Optik überzogen wurden.

Viele Belohnungen wirken wie bekannte Assets

Warum sind viele Fans wegen Season 26 skeptisch? Weil die Datamine nahelegt, dass ein großer Teil der kosmetischen Inhalte aus Re-Skins besteht und damit weniger nach echten Neuzugängen aussieht. Als Beispiel wird in der Community besonders häufig das Bloody Nurse Outfit genannt, das offenbar stark an das bereits bekannte Krankenschwester-Outfit angelehnt ist und hauptsächlich durch Blutspritzer auffällt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei mehreren Bauteilen: Vault of Terror Stairs, Vault of Terror Catwalk und Vault of Terror Floor erinnern stark an vorhandene Vault-Elemente, nur eben mit deutlich mehr Horror-Anstrich. Für alle, die ihren Bunker als Splatter-Vault inszenieren wollen, kann das gut passen. Wer dagegen auf frische, einzigartige Cosmetics hofft, könnte sich damit schwerer tun.

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Brisant ist das auch deshalb, weil Fallout 76 gerade erst aus der laufenden Season Appalachia Under Siege kommt, die auf das Infestations-Update folgte. Dort gab es bereits Stimmen, denen es an wirklich neuen Highlights mangelt. Dass Season 26 nun in eine ähnliche Richtung gehen könnte, trifft bei einigen entsprechend einen Nerv.

Dataminte Rewards im Überblick

Welche Season-26-Items wurden bislang in der PTS-Datamine gefunden? Die Liste ist schon jetzt umfangreich und besteht aus Titeln, Emotes, C.A.M.P.-Bauteilen, Power-Armor-Lackierungen, Deko und Cryolator-Mods. Hier sind die bislang genannten Belohnungen vollständig aufgelistet:

Bloody Nurse Hat

Tales from the West Virginia Hills Vol.1 Poster

Batty Skirt

Tales from the West Virginia Hills Vol.4 Poster

Bloody Nurse Outfit

Bloodstained Chemistry Workstation

Eerie C.A.M.P. Title Prefix

Shrug Emote

Haunted C.A.M.P. Title Prefix

Bat Tamer Player Icon

Mansion C.A.M.P. Title Suffix

Bei Player Icon

Blood Spore Plant Bed

Castle Player Icon

Altar of Bones

Night Person Player Icon

Axed Door

Psychopath Player Icon

Boarded Up Door

T-51b Player Icon

Cultist Cauldron

Psycho Player Title Prefix

Batty Skirt Vault Girl Cutout

Killer Player Title Suffix

Blood Moon Vault Boy Cutout

Jack Gourdon Power Armor Paint

Bloodsucker Vault Boy Cutout

Blood Moon Excavator Power Armor Paint

Psychopath Vault Boy Cutout

Blood Moon Hellcat Power Armor Paint

Blood Moon Stein

Blood Moon T-45 Power Armor Paint

Taxidermy Snallygaster

Blood Moon T-51 Power Armor Paint

Vault of Terror Floor

Blood Moon T-60 Power Armor Paint

Alto Saxophone

Blood Moon T-65 Power Armor Paint

Vault of Terror House Kit

Blood Moon Ultracite Power Armor Paint

Bloodstained Armor Workbench

Blood Moon Union Power Armor Paint

Bloodstained Tinker’s Workbench

Blood Moon X-01 Power Armor Paint

Bloodstained Weapons Workbench

Bloody Mess Paint (Auto Axe)

Cultist Mansion

Bloody Mess Paint (Chainsaw)

Blue Carpeted Stairs

Bloody Mess Paint (Mole Miner Gauntlet)

Vault of Terror Stairs

Bloody Mess Paint (Ripper)

Vault of Terror Catwalk

Bloody Mess Paint (Super Sledge)

Creepy Cultist Well Collector

Blasted Barrel Mod (Cryolator)

Weather Control Station (Blood Moon)

Circuit Chiller Barrel Mod (Cryolator)

Fish of Appalachia: Cranberry Bog Poster

Polar Lobber Barrel Mod (Cryolator)

Framed Beware The Blood Moon Wall Art

Cryolator Magazine Mods

Framed Magazine Display

Cold Surge Muzzle Mod (Cryolator)

Framed Magazine Display (5 Slots)

Hypothermic Muzzle Mod (Cryolator)

Cryptids, Kultisten und ein weiterer Dämpfer für die Zukunft

Welche Highlights stecken trotz Re-Skin-Vorwürfen in Season 26? Neben den blutigen Varianten bekannter Objekte tauchen auch ein paar Punkte auf, die eher nach echten thematischen Ergänzungen aussehen. Dazu gehört etwa Taxidermy Snallygaster, das im Gegensatz zu einem klassischen Wand-Trophäenkopf den kompletten Körper als Präparat abbilden soll.

Dazu passen die neuen Poster und Wandbilder rund um Tales from the West Virginia Hills, die das Cryptid-Thema stärker in C.A.M.P.-Dekorationen bringen. Wer sich gern eine unheimliche Kultisten-Ecke baut, bekommt außerdem mit Items wie Altar of Bones, Cultist Cauldron oder dem Creepy Cultist Well Collector weitere passende Bausteine.

Die miese Stimmung rund um Season 26 wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass es zuletzt bereits enttäuschende Signale zur Zukunft der Expeditions gab: Aktuell wirkt es so, als wären weitere Ausflüge außerhalb von Appalachia auf absehbare Zeit kein Fokus mehr. Gleichzeitig sind zwar Erweiterungen der Kernkarte von Appalachia geplant, aber wer vor allem auf neue externe Reiseziele gehofft hat, muss wohl geduldig bleiben.

Wie seht ihr das: Reichen euch saisonale Re-Skins mit starkem Horror-Look, oder braucht Fallout 76 für Season 26 dringend mehr komplett neue Cosmetics und Inhalte? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.