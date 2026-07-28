FFXIV Patch 7.55 ist live – North Horn bringt neues Endgame und Forked Tower

Final Fantasy 14 hat am 28. Juli 2026 die Update-Notizen zu Patch 7.55 veröffentlicht und das Update ist ab sofort live. Der Download fällt mit rund 1,3 GB vergleichsweise kompakt aus, inhaltlich richtet sich die Aktualisierung aber klar an Endgame-Fans auf Stufe 100 und an alle, die gern in neue Zonen, Questlines und Sammelinhalte eintauchen.

Patch 7.55 ist der dritte Teil der 7.5er-Reihe, die Ende April gestartet ist, und folgt knapp zwei Monate nach Patch 7.51. Damals stand unter anderem der Ultimate-Raid Dancing Mad gegen Kefka Palazzo sowie Auxesia als Abschlussplanet für die kosmische Erkundung im Fokus.

Occult Crescent: North Horn als neues Endgame-Ziel

Was steckt im neuen Gebiet Occult Crescent: North Horn? Das Herzstück von Patch 7.55 ist die neue Field-Operation-Zone Occult Crescent: North Horn als Fortsetzung von South Horn. Dabei handelt es sich um eine instanzierte Insel-Erkundung mit groß angelegten Kämpfen, Gefechten, FATEs und kritischen Begegnungen, bei der ihr euch gemeinsam mit anderen durch eine von Magie abgeschirmte Region vorarbeitet.

Der Zugang ist an Stufe 100 (Krieger oder Magier), ein durchschnittliches Itemlevel von 690 und die Quest Occult Reunion gebunden. Interessant: Für den Einstieg ist es nicht nötig, Forked Tower: Blood aus South Horn abgeschlossen zu haben. In der Zone gelten eigene Systeme, darunter Reitmöglichkeiten ohne Flug, ein Aetheryten-Netz aus Aethernet-Scherben sowie Knowledge Crystals, die je nach Phantom-Aktionen Buffs wie Tempo oder Schadensreduktion gewähren.

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Wichtig für Progress-Fans: Das Knowledge-Level-Cap steigt mit Patch 7.55 von 20 auf 40. Knowledge sammelt ihr ähnlich wie Erfahrung durch Quests und Gegner, allerdings kann ein K.o. ab Knowledge-Level 6 spürbare Verluste verursachen, wenn ihr ohne Wiederbelebung zum Basislager zurückkehrt oder die Instanz im kampfunfähigen Zustand verlasst.

Auch die Phantom Jobs werden ausgebaut. Neu sind unter anderem Phantom Black Mage und Phantom Blue Mage. Gerade der Phantom Blue Mage sticht heraus, weil Fähigkeiten nicht klassisch über Levelaufstiege kommen, sondern durch das Beobachten gegnerischer Aktionen, bevor der Gegner besiegt wird. Zusätzlich führt North Horn ein Elementarschwächen-System für Gegner ein sowie EXP Chains, die bei schnellen Kettenkills Bonus auf Knowledge, Phantom-EP und Belohnungen geben.

Bei den Währungen trennt Square Enix die Regionen klar: Auf North Horn gibt es Enlightenment silver obols (vor allem aus kritischen Begegnungen und FATEs) und Enlightenment gold obols (vor allem durch Gegner in der Wildnis). Beides kann beim Expeditions-Antiquar gegen Items getauscht werden. Außerdem gibt es neues Occult-Crescent-Gear mit Effekten, die nur innerhalb der Occult-Crescent-Gebiete aktiv sind, inklusive Upgrades bis zu drei Stufen.

Forked Tower: Magic bekommt Normal und Extreme

Welche neuen Herausforderungen bringt Forked Tower: Magic? In North Horn öffnet mit Forked Tower: Magic ein neuer öffentlicher Dungeon als großes Gruppen-Highlight. Anders als Forked Tower: Blood kommt das neue Turmformat gleich mit zwei Schwierigkeitsgraden: Normal und Extreme. Produzent und Director Naoki Yoshida begründet das explizit mit Feedback aus der Community, damit mehr Gruppen den Content überhaupt sinnvoll angehen können.

Der Turm ist ab Knowledge-Level 40 zugänglich und unterstützt bis zu 48 Teilnehmende, inklusive freier Jobwechsel außerhalb des Kampfes. Der Einstieg in die normale Variante läuft über einen aetherial node, der nur während des Wetterphänomens Auroral Mirage erscheint. Wer bei zu großem Andrang nicht ausgewählt wird, erhält Forked Tower Priority und hat bei späteren Versuchen bessere Chancen.

Für organisierte Gruppen gibt es klare Regeln: Wer als Allianz mit mindestens 24 Leuten eintritt, landet immer in einer neuen Instanz, die dann für Außenstehende gesperrt bleibt. Die Extreme-Variante läuft separat über Jeffroy im Phantom Village und verlangt mindestens 12 Personen verteilt auf drei Allianzgruppen, kann aber bis zu 48 gehen. In Extreme gelten außerdem Wiederbelebungs-Beschränkungen über einen Stack-basierten Debuff und Jobwechsel sind nur zu Beginn möglich. Als zusätzliche Belohnung winken Arcane amulets, die ebenfalls beim Antiquar eintauschbar sind.

Quests, Phantom-Waffen und Hildibrand-Nachschub

Welche neuen Quests sind in Patch 7.55 enthalten? Patch 7.55 liefert neue Sidequests, die nächste Etappe im Hildibrand-Queststrang sowie frische Allied-Society-Inhalte. Bei Hildibrand erreicht die Story innerhalb von Dawntrail mit dieser Aktualisierung laut Patch-Hinweisen ihren Höhepunkt.

Zusätzlich gibt es einen Capstone-Queststrang für alle, die bei Mamool Ja, Yok Huy und Pelupelu in Tural bereits die maximale Reputation erreicht haben. Damit wird das Allied-Society-Thema nicht nur fortgeführt, sondern auch erzählerisch zusammengeführt.

Bei den Phantom-Waffen geht es an die finale Ausbaustufe. Wer die neuen Phantom-Weapon-Quests abschließt, kann die Reliktwaffen auf maximale Stärke bringen. Besonders interessant für Minmaxer: Beim letzten Schritt dürft ihr die sekundären Attribute selbst auswählen, abhängig vom jeweiligen Job. Wer weitere Phantom-Waffen nachziehen will, kann über Ecliptic arcanite (via Allagische Steine der Mathematik) zusätzliche Waffen in einem bereits verbesserten Zustand beziehen, und nach dem Erreichen der zweiten Stufe soll der Ausbau weiterer Waffen ohne zusätzliche Itemkosten bis auf diese Stufe möglich sein.

PvP-Balancing, Housing-Extras und Systemänderungen

Was ändert sich am Kampf, PvP und Komfort? Im Battle-System wurden Dropchancen in zwei Extreme-Duties erhöht: Wings of Mist in Hell on Rails (Extreme) und Wings of Nihility in the Unmaking (Extreme). Wings of Mist lassen sich außerdem für 99 Runaway Totems bei Uah-shepya in Solution Nine kaufen. Für Dancing Mad (Ultimate) wird die Sichtbarkeit der Celestriad-Element-Icons verbessert, indem die Symbole höher positioniert und größer dargestellt werden.

Im PvP gibt es mehrere Job-Anpassungen, um das Balancing nach den großen Defensive-Änderungen aus Patch 7.5 zu stabilisieren. Unter anderem wird beim Paladin die Limitrausch-Ladezeit von Phalanx erhöht, Dark Knight erhält Anpassungen an Impalement und The Blackest Night, Dragoon wird beim Limitrausch Sky High leicht gekürzt, Ninja bekommt mehr Offensiv-Potenz, Machinist erhält Buffs für Scattergun und Aether Mortar, Pictomancer wird beim Schadensbonus von Star Prism zurückgesetzt und White Mage erhält mehr Barrier-Potenz auf Aquaveil.

Crystalline Conflict wechselt von Season 20 auf Season 21, inklusive Voucher-Rewards für die besten Ranglistenplätze und neuen Data-Center-Zuordnungen. Frontline wird ebenfalls angepasst, etwa bei Limit-Gauge-Fillraten, Schadenstuning einzelner Jobs und einer neuen Wertungsskala für Knockouts und Assists abhängig vom Battle-High-Status.

Abseits davon landen neue Housing-Gegenstände aus dem FFXIV Furnishing Design Contest 2025 im Spiel, dazu neue Möbel und Orchestrion Rolls. Es gibt außerdem eine neue Frisur nach einem Beitrag aus dem Hairstyle Design Contest 2023, neue Emotes, neue Fische, sowie neue Mounts, Minions, Chocobo-Barding, Facewear und Zubehör. Systemseitig werden zur Entlastung direkt nach Release mehrere Feldinstanzen für Heritage Found und das Phantom Village aktiviert, während die Auxesia-Mehrinstanzen-Lösung aus Patch 7.51 wieder entfernt wird.

Alle wichtigen Quest-Starts aus den Patch-Notizen

Wo startet ihr die neuen Inhalte konkret? Wer direkt loslegen will, findet hier die wichtigsten Startpunkte aus den offiziellen Patch-Notizen in der Übersicht.

Inhalt Startquest und Voraussetzungen Occult Crescent: North Horn Occult Reunion, Stufe 100 (Krieger oder Magier), Start in Tuliyollal (X:17.2 Y:11.8) beim Expedition Messenger, Voraussetzung: Mysteries Abide Phantom Weapons Under No Illusion, Stufe 100 (Krieger oder Magier), Start im Phantom Village (X:6.6 Y:7.1) bei Lydirceil, Voraussetzung: A Phantom Reborn Inconceivably Further Hildibrand Adventures Detecting a Lead, Stufe 100 (Krieger oder Magier), Start in Solution Nine (X:17.0 Y:18.3) bei Hardiboiled, Voraussetzung: AMeteorites and Meteor-wrongs Allied Society Capstone Touring Tural, Stufe 100 (Krieger oder Magier), Start in Tuliyollal (X:8.8 Y:13.3) bei Zelihali, Voraussetzungen: Partners in Pel, The Pride of Mamook, With High Spirits

Ausblick auf die nächsten Updates

Wann geht es mit Patch 7.56 weiter? Square Enix hat bereits den nächsten Termin gesetzt: Patch 7.56 soll am Dienstag, den 8. September 2026 erscheinen und mehr Hauptstory-Inhalte als Brücke Richtung Evercold liefern. Außerdem wird mit 7.56 der Limited Job Beastmaster eingeführt.

Ein weiteres festes Datum betrifft den Manderville Gold Saucer: Ab Mittwoch, den 28. Oktober 2026, soll dort ein Update im Rahmen einer Kollaboration mit der Final Fantasy 7 Remake-Reihe verfügbar sein. Evercold selbst ist aktuell für Januar 2027 als nächster großer Meilenstein am Horizont.

Was reizt euch an Patch 7.55 am meisten: North Horn als neues Grind-Gebiet, die Phantom-Jobs oder der Forked Tower: Magic mit Normal und Extreme? Schreibt es gern in die Kommentare.