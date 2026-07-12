Epic Games Store im Juli 2026 – Extra-Gratis-Spiel No Rush! Tower Edition bis 20.7.

Im Juli 2026 legt der Epic Games Store noch eine Schippe drauf: Neben den üblichen wöchentlichen Gratis-Angeboten gibt es aktuell ein zusätzliches Freebie, das nicht Teil der regulären Wochenaktion ist. Wer also ohnehin gerade den Store abcheckt, kann sich neben den zwei Standard-Spielen noch einen weiteren Titel gratis sichern.

Konkret geht es um das Indie-Spiel No Rush! Tower Edition, das für kurze Zeit kostenlos verfügbar ist und danach ganz normal in eurer Bibliothek bleibt. Damit landen im Juli zeitweise gleich drei kostenlose PC-Spiele gleichzeitig im Epic Games Store, wenn ihr die Zeitfenster richtig nutzt.

Das zusätzliche Gratis-Spiel im Juli 2026

Welches Extra-Spiel ist im Epic Games Store kostenlos? No Rush! Tower Edition ist derzeit gratis im Epic Games Store erhältlich und kann bis zum 20. Juli 2026 gesichert werden. Wichtig: Wer es innerhalb des Zeitraums claimt, behält es dauerhaft.

Das Besondere an der Aktion: Der Giveaway läuft direkt über den Entwickler FiveStar und ist nicht Teil der offiziellen wöchentlichen Epic-Free-Games-Rotation, die normalerweise zwei Titel umfasst. Heißt für euch: Es lohnt sich doppelt, denn dieses Angebot taucht zusätzlich auf und ersetzt nichts aus dem Standard-Programm.

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Normalerweise kostet No Rush! Tower Edition umgerechnet etwa 2,49 Euro. Gratis gibt es das Spiel nur für begrenzte Zeit, danach wird wieder der reguläre Preis fällig.

Darum geht es in No Rush! Tower Edition

Was für ein Spiel ist No Rush! Tower Edition? Laut Entwickler handelt es sich um einen anspruchsvollen 3D-Plattformer mit niedlichem Look, der auf kurze Sessions ausgelegt ist. Das Grundprinzip ist schnell verstanden: Ihr weicht Hindernissen aus und arbeitet euch Stück für Stück einen Turm hinauf, der rund 300 Meter hoch ist.

Auch wenn das Spiel als herausfordernd beschrieben wird, soll es sich durch die simple Steuerung und den ruhigen Ansatz gut eignen, um zwischendurch abzuschalten. Gerade, wenn ihr auf knackige Plattform-Passagen steht, aber keine Lust auf ein riesiges AAA-Projekt habt, passt das Timing dieses kleinen Gratis-Happens ziemlich gut.

Die wichtigsten Merkmale der Tower Edition auf einen Blick:

3D-Grafik

Plattforming-Fokus

Niedlicher Artstyle

Kurze Spielsessions

Entspanntere Grundstimmung trotz Herausforderung

Diese Epic-Gratis-Spiele sind im Juli 2026 regulär verfügbar

Welche Gratis-Spiele gibt es im Epic Games Store im Juli 2026? Unabhängig vom Extra-Giveaway laufen die normalen Gratis-Angebote weiter. Aktuell sind im Juli Nova Lands und Tattoo Tycoon kostenlos verfügbar, beide mit Management-Schwerpunkt.

Diese beiden Titel könnt ihr noch bis zum 16. Juli 2026 eurer Bibliothek hinzufügen. Danach wechselt das Line-up: Ab dem nächsten Zeitraum sollen Echo Generation: Midnight Edition und Luto die aktuellen Free Games ersetzen. Wer möglichst viel mitnehmen will, sollte die Termine im Blick behalten, denn die Extra-Aktion um No Rush! Tower Edition läuft parallel noch bis zum 20. Juli 2026.

Welche der aktuellen Gratis-Aktionen im Epic Games Store nimmst du mit, und findest du solche zusätzlichen Überraschungs-Giveaways besser als die normale Wochenrotation? Schreib es gern in die Kommentare.