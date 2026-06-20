Dark Scrolls – Roguelite-Plattformer mit Bullet Hell kommt 2026 für PC, Switch

Auf Steam taucht mit Dark Scrolls gerade ein Roguelite auf, das im Namen zwar nach knallharter Souls-Action klingt, spielerisch aber ganz woanders hinwill. Statt schwerer 3D-Duelle setzt der 2D-Titel auf Retro-Plattformer-Flair im Stil von Ghosts n Goblins, kombiniert mit einem ordentlichen Bullet-Hell-Einschlag, bei dem ihr euch durch ganze Partikelstürme schlängeln müsst.

Besonders spannend: Hinter dem Projekt steht das Studio doinksoft, das zuvor unter anderem Gunbrella und Gato Roboto veröffentlicht hat. Als Publisher ist Devolver Digital an Bord. Der Release ist bereits terminiert: Dark Scrolls soll am 22. Juni 2026 für PC und Nintendo Switch erscheinen.

Retro-Optik trifft Run-Struktur

Was ist Dark Scrolls für ein Spiel? Dark Scrolls präsentiert sich bewusst wie ein Spiel aus einer anderen Ära, mit klarer Side-Scroller-Ästhetik und einem Look, der direkt an klassische 2D-Action-Plattformer erinnert. Gleichzeitig ist die Struktur modern: Statt linearer Kampagne steht ein Run-System im Mittelpunkt, das euch immer wieder neu in den Kampf schickt.

Im Kern verspricht das Spiel handgefertigte Screens, einzigartige Bosse und sich verändernde Routen, die durch Entscheidungen sowie Quests geprägt werden. Dadurch soll jeder Durchlauf nicht nur anders aussehen, sondern sich auch anders anfühlen, je nachdem, welchen Weg ihr einschlagt und welche Ziele ihr verfolgt.

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Das Tempo dürfte dabei hoch bleiben: Zwischen Plattforming, Gegnerwellen und dem ständigen Ausweichen von Projektilen wirkt Dark Scrolls eher wie ein Überlebenslauf als wie ein klassisches Abtasten. Genau diese Mischung aus präziser Bewegung und Chaos-Faktor macht den Reiz für Fans von Bullet Hell und Retro-Action aus.

Helden, Koop und Builds im Überblick

Welche Features sind zum Start bestätigt? Zum Release sollen euch neun spielbare Helden zur Verfügung stehen. Jeder von ihnen bringt eigene Skills, Side-Objectives und anpassbare Trinkets mit, die das Gameplay spürbar verändern können. Wer Roguelites wegen Build-Bastelei liebt, bekommt außerdem ein Perk-System, das sich zu besonders explosiven Kombinationen verketten lassen soll.

Auch für Koop-Fans gibt es eine klare Ansage: Dark Scrolls bietet Online-Koop, ihr könnt euch also gemeinsam durch die Kugelhagel-Situationen kämpfen. Dazu kommen Bossfights, die eure jeweilige Zusammenstellung auf die Probe stellen sollen, statt nur reine Reaktionschecks zu sein.

Neun einzigartige Helden mit eigenen Skills

mit eigenen Skills Prozedural generierte Runs für hohe Wiederspielbarkeit

für hohe Wiederspielbarkeit Verzweigende Pfade im Choose-your-own-adventure-Stil

im Choose-your-own-adventure-Stil Online-Koop für zwei Personen

für zwei Personen Perk-System zum Kombinieren starker Builds

zum Kombinieren starker Builds Schwierige Bosskämpfe mit Fokus auf Build-Checks

mit Fokus auf Build-Checks Bullet-Hell-Kämpfe mit auffälligem visuellem Feedback

Für doinksoft wäre Dark Scrolls der nächste Schritt nach zwei Steam-Titeln, die bereits sehr positives Feedback aus der Community bekommen haben. Der Zeitpunkt ist ebenfalls gut gewählt: Roguelites bleiben gefragt, und eine klare, eigenständige Identität zwischen Retro-Plattformer und Bullet Hell ist genau das, was sich auf Steam schnell herumspricht.

Habt ihr Bock auf Dark Scrolls, oder ist euch die Mischung aus Ghosts-n-Goblins-Feeling und Bullet-Hell-Stress zu hektisch? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.