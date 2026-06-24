GTA 6 Preis offiziell: Take-Two nennt 79,99 Dollar für Standard Edition

Jetzt gibt es erstmals offizielle Preise zu GTA 6. Auf der Investorenseite von Take-Two werden die Standard Edition und die Ultimate Edition mit konkreten US-Preisen genannt.

Rockstar Games hatte in der deutschen Pressemitteilung zur GTA-6-Vorbestellung zwar Uhrzeit, Ultimate Edition, Vorbestellerbonus und Preload bestätigt, aber keine Preise genannt. Auf der offiziellen Investorenseite von Take-Two finden sich nun allerdings erstmals konkrete Angaben.

Demnach erscheint Grand Theft Auto VI in den USA zum Preis von 79,99 US-Dollar. Die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition wird mit 99,99 US-Dollar angegeben.

GTA 6 Standard Edition kostet 79,99 US-Dollar

Laut Take-Two erscheint GTA 6 am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S zum Preis von 79,99 US-Dollar. Damit liegt der US-Preis im Bereich aktueller großer AAA-Veröffentlichungen.

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In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen, GTA 6 könnte deutlich teurer werden. Teilweise machten Händler-Leaks mit möglichen Preisen von 89,99 bis 199,99 Euro die Runde. Zumindest für den US-Markt bestätigt Take-Two nun einen niedrigeren Einstiegspreis.

Ultimate Edition für 99,99 US-Dollar

Auch die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition bekommt in der Take-Two-Mitteilung einen Preis. Sie soll in den USA 99,99 US-Dollar kosten.

Die Ultimate Edition enthält eine exklusive Sammlung aus Premium-Fahrzeugen, Waffen, Bekleidung und weiteren Inhalten, die über verschiedene Aspekte von Jasons und Lucias Story hinweg eingebunden sind.

Euro-Preise noch offen

Wichtig: Die genannten Preise gelten für den US-Markt. Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt.

Die deutschen Preise dürften spätestens sichtbar werden, wenn die Vorbestellungen am 25. Juni um 0:00 Uhr deutscher Zeit in den digitalen Stores und bei ersten Händlern starten.

Händler / Store Erwarteter Stand Amazon Wahrscheinlich zum Preorder-Start dabei MediaMarkt Wahrscheinlich mit physischer Version Saturn Wahrscheinlich mit physischer Version Otto Möglich, vor allem bei Standard Edition GameStop Möglich, besonders bei physischen Editionen PlayStation Store Wunschliste bereits möglich Xbox Store Store-Seite bereits vorhanden Rockstar Games Store Sehr wahrscheinlich bei offiziellen Editionen

Vorbestellungen starten um Mitternacht

Die GTA-6-Vorbestellungen starten am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland bedeutet das: GTA 6 kann ab dem 25. Juni um 0:00 Uhr vorbestellt werden.

Vorbestellbar sein soll GTA 6 im PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store sowie bei globalen Händlern und Storefronts.

Bonus, Preload und physische Version

Alle Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November erhalten das Vintage Vice City Pack. Digitale Vorbestellungen enthalten außerdem einen kostenlosen Monat GTA+.

Der Preload von GTA 6 startet am 12. November 2026. Auch die physische Version wird ab dem 12. November verfügbar sein und enthält laut Take-Two einen Download-Code in der Box.