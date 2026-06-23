PS Plus: RuneScape Dragonwilds – Umbral Sands ist das letzte große Early-Access-Update

Ein kommendes Highlight im PlayStation-Plus-Extra-Katalog bekommt schon vor dem Konsolen-Release einen dicken Content-Nachschub: RuneScape: Dragonwilds, das am 15. September 2026 für PS5 erscheint und für Extra-Abonnenten direkt am ersten Tag spielbar sein wird, hat jetzt sein letztes großes Early-Access-Update erhalten. Auf PC ist die Erweiterung bereits verfügbar und gibt damit einen ziemlich konkreten Vorgeschmack darauf, wie umfangreich die finale Version zum Start ausfallen soll.

Das Update trägt den Namen Umbral Sands und erweitert das Survival-Abenteuer um eine komplett neue Region samt neuer Systeme, Gegner und einer der bisher größten Bossbegegnungen. Gleichzeitig markiert es laut Ankündigung den letzten großen Content-Drop, bevor Dragonwilds den Early Access hinter sich lässt und später in diesem Jahr vollständig auf PC und Konsolen startet.

Umbral Sands bringt Wüste, Hitze und neue Survival-Regeln

Was ist Umbral Sands in RuneScape: Dragonwilds? Im Zentrum des Updates steht eine neue Wüstenregion, die Dragonwilds eigene Version einer ikonischen RuneScape-Desert-Kulisse darstellt. Das Gebiet ist nicht nur optisch neu, sondern verändert auch spürbar, wie ihr euch durch die Welt bewegt und wie ihr eure Ausrüstung und Routen plant.

Entscheidend ist ein dynamisches Hitze-System: Wer zu lange in der prallen Sonne unterwegs ist, muss aktiv gegensteuern. Praktisch heißt das, ihr sucht Schatten, baut temporäre Unterstände oder verlegt eure Erkundung auf die Nacht, um den extremen Bedingungen zu entgehen.

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Genau dann wird es allerdings richtig gefährlich. Nachts taucht Fuzan auf, der Glühende Tyrann, ein mächtiger roter Drache, der in der Wüste jagt und Druck auf eure Bewegung und Vorbereitung ausübt. Der Boss ist nicht einfach nur ein zusätzlicher Gegner, sondern Teil eines größeren neuen Herausforderungen-Pakets.

Bosskampf, Kampfgrube und neue Belohnungen

Wie funktioniert der neue Bosskampf gegen Fuzan? Wer den Drachen wirklich legen will, muss zuerst die neue Kampfgrube bestehen. Dabei handelt es sich um eine Aktivität mit Gegnerwellen, Umgebungsgefahren und steigendem Schwierigkeitsgrad, die in ihrer Struktur auf Ausdauer und sauberes Ressourcen-Management setzt.

Zwischen Lava-Hazards und härteren Begegnungen arbeitet ihr euch nach vorne, um am Ende Fuzan herauszufordern. Als Belohnung winken seltene Rewards und mächtige Vestiges, die für Builds und Progression spürbar relevant sein dürften.

Zusätzlich bringt Umbral Sands mehrere klassische Elemente in das Open-World-Survival-Gerüst von Dragonwilds: Neue Gegner wie Kalphiten und Kot-Haar bevölkern die Wüste, während Icthlarin, der menaphitische Gott der Toten, als Verbündeter auftaucht und euch auf dem Weg unterstützt.

© Jagex

Neue Ressourcen, Ausrüstung, Reittiere und Sprachen

Welche neuen Inhalte stecken neben der Region im Update? Umbral Sands liefert auch handfeste Gameplay-Erweiterungen fürs Crafting und die Fortbewegung. In der Wüste sammelt ihr neue Materialien und baut daraus frische Ausrüstung, die den Fortschritt in Richtung Endgame weiter öffnet.

Neue Wüstenregion Umbral Sands mit dynamischem Hitze-System und neuen Survival-Optionen wie Schattenmanagement, temporären Unterständen und Reisen nach Einbruch der Dunkelheit

Neuer Drachenboss Fuzan, der Glühende Tyrann, der nachts durch die Region streift

Kampfgrube als neue Aktivität mit Wellenkämpfen, Lava-Gefahren, eskalierenden Begegnungen sowie seltenen Belohnungen und starken Vestiges

Neue Crafting-Materialien: Adamant, Rotes Drachenleder und Eibenholz für neue Waffen, Rüstungssets, Bögen und Stäbe

Fliegende Teppiche als Reittiere für schnelleres Reisen durch die Wüste inklusive Anpassungsoptionen und neuer Farbvarianten

Neue Gegner und Verbündete, darunter Kalphiten und Kot-Haar sowie Unterstützung durch Icthlarin

Zusätzliche Sprachunterstützung: Chinesisch in vereinfachter Schrift, Japanisch und Koreanisch

Unterm Strich wirkt das Update wie ein großer Rundumschlag kurz vor dem Sprung auf PS5 und in den vollwertigen Release. Für alle, die Dragonwilds vor allem wegen Koop-Survival, Basisbau, Crafting und dicken Bossfights im Blick haben, ist das ein starkes Zeichen, dass der Day-One-Stand im Extra-Katalog nicht nur eine abgespeckte Version sein soll.

Ausblick auf den PS5-Start im September 2026

Was erwartet euch zum Release von RuneScape: Dragonwilds? Auch wenn Umbral Sands als letzter großer Early-Access-Meilenstein gilt, ist für den 15. September 2026 bereits der nächste große Brocken für die Vollversion angekündigt: der Scorned Wilderness Raid und ein klimaktischer Kampf gegen Kuldra, der eine zentrale Storyline von Dragonwilds abschließen soll.

Für PS-Plus-Extra-Abonnenten bedeutet das: Wenn alles nach Plan läuft, steht direkt zum Start die bislang umfassendste Version des Spiels im Katalog bereit, inklusive der vorher ausgebauten Inhalte aus dem Early Access.

Wie sieht es bei euch aus: Gebt ihr RuneScape: Dragonwilds im September 2026 über PS Plus Extra eine Chance, oder wartet ihr lieber ab, wie sich die Survival-Formel auf Konsole anfühlt? Schreibt es in die Kommentare.