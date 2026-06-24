GTA 6 Editionen: Standard und Ultimate Edition offiziell bestätigt

Rockstar Games hat die ersten Editionen von GTA 6 offiziell bestätigt. Neben der Standard Edition erscheint auch eine Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition mit exklusiven Fahrzeugen, Waffen, Kleidung, Garagen, Tuningwerkstätten und weiteren Story-Inhalten rund um Jason und Lucia.

GTA 6 erscheint nicht nur als normale Standard Edition. Rockstar Games hat im Rahmen der neuen Vorbestellungsdetails offiziell die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition bestätigt.

Die Vorbestellungen starten am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland bedeutet das: GTA 6 kann ab dem 25. Juni um 0:00 Uhr deutscher Zeit vorbestellt werden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Welche GTA-6-Editionen sind offiziell bestätigt?

Zum aktuellen Zeitpunkt sind zwei Editionen offiziell bestätigt:

Edition Status Preis Inhalte Standard Edition Offiziell bestätigt USA: 79,99 US-Dollar Hauptspiel Grand Theft Auto VI Ultimate Edition Offiziell bestätigt USA: 99,99 US-Dollar Hauptspiel plus exklusive Premium-Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Garagen, Tuningwerkstätten und weitere Inhalte Collector’s Edition Nicht bestätigt Nicht bekannt Bisher nicht offiziell angekündigt Deluxe / Special Edition Nicht bestätigt Nicht bekannt Bisher nicht offiziell angekündigt

Was enthält die GTA 6 Standard Edition?

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel Grand Theft Auto VI für PS5 oder Xbox Series X|S.

Alle Vorbestellungen und alle Käufe von GTA 6 vor dem 20. November 2026 erhalten zusätzlich das Vintage Vice City Pack. Dieser Bonus gilt sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition.

Was enthält die GTA 6 Ultimate Edition?

Die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition ist die erste offiziell bestätigte Sonderfassung von GTA 6. Laut Rockstar erweitert sie das Spiel um eine exklusive Sammlung aus Premium-Fahrzeugen, Waffen, Bekleidung und weiteren Inhalten, die sich durch verschiedene Aspekte von Jasons und Lucias Story ziehen.

Die Boni sollen also nicht nur als einfache Extras im Menü auftauchen, sondern im Verlauf der Story nach und nach verfügbar werden.

Alle Inhalte der GTA 6 Ultimate Edition im Überblick

Vapid Dominator Buggy und Paradise-Garage

Zur Ultimate Edition gehört der Vapid Dominator Buggy aus dem Jahr 1967. Rockstar beschreibt ihn als Offroad-Monster für das Hinterland von Mount Kalaga und die umliegenden Gebiete.

Dazu kommt die Paradise-Garage in Watson Bay. Diese besitzt einen Waffenschrank und einen sicheren Platz, um gestohlene Waren zum Verkauf zu verstauen.

Grotti Cheetah von 1995

Ebenfalls enthalten ist der Grotti Cheetah aus dem Jahr 1995. Der Sportwagen wird als Ode an den Shore Drive beschrieben und setzt auf ein minimalistisches retro-futuristisches Design.

Für Fans klassischer GTA-Sportwagen dürfte das einer der spannendsten Inhalte der Ultimate Edition werden.

© Rockstar Games

Fahrzeuge und Retro-Tuning für Jasons Vapid Ganado

Auch Jasons Safehouse bekommt exklusive Inhalte. Dort werden unter anderem eine tarnfarbene Dinka Enduro, ein Crest Kayak und Retro-Tuning für Jasons älteren Lowrider-Pick-up Vapid Ganado genannt.

Dazu gehören exklusive Modifikationen wie ein Dachspoiler, Heckantennen und ein besonderes Design.

Exklusive Tuningwerkstätten

Die Ultimate Edition öffnet außerdem zwei exklusive Tuningwerkstätten.

Bei Rideout Customs in Vice City lassen sich Serienfahrzeuge mit detailreicher Innenausstattung, besonderen Felgen und Donk-Stylings umbauen. One-Eyed Willie’s in Lake Leonida konzentriert sich dagegen auf Offroad-Fahrzeuge, exklusive Modifikationen und handgemalte Autokunstwerke.

© Rockstar Games

Klassiker-Autosammlung

Ein weiterer Inhalt der Ultimate Edition ist eine Klassiker-Autosammlung. Im Auftrag des Sammlers und Schraubers Wyman spürt ihr verlassene Klassiker und restaurierungsbedürftige Projektfahrzeuge auf.

Diese Fahrzeuge können restauriert und anschließend übernommen werden. Vier der Fahrzeuge sind exklusiv in der Ultimate Edition enthalten.

© Rockstar Games

Shitzu Squalo

Auch ein Boot gehört zur Ultimate Edition. Die Shitzu Squalo mit pink-blauem Farbverlauf liegt in Washington Beach und soll sich unter anderem für Ausflüge in Gambit Bay eignen.

Besonders auffällig: Das Boot ist laut Rockstar hochseetauglich und mit einer Waffenkiste ausgestattet, die mit Sprengstoff gefüllt ist.

© Rockstar Games

Revolver Hawk und Little Morgan

Bei den Waffen nennt Rockstar den Revolver Hawk und Little Morgan. Diese durchschlagskräftigen Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen stammen aus dem Vercetti-Anwesen und stehen Jason und Lucia im Verlauf der Story bei Ammu-Nation zur Verfügung.

Die Waffen bieten unter anderem geätzte Palmenverzierungen am Griff, eingravierte Details, ein Hochleistungs-Zielfernrohr und personalisierte Finishes.

© Rockstar Games

Personalisierte Waffenvarianten

Zusätzlich gibt es personalisierte Handfeuerwaffen für Jason und Lucia. Genannt werden Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17, jeweils mit detaillierten Gravuren.

PTT Youngin$ – Gelände und Beutezüge

Die Ultimate Edition enthält außerdem Inhalte rund um die PTT Youngin$. Die Gang betreibt Hydroponik-Anbau an unerwarteten Orten in Leonida.

Spieler sollen ein Lager in Southside Vice City ausrauben können, um besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware zu erbeuten.

Vice-City-Styles für Jason und Lucia

Für Jason und Lucia gibt es exklusive Outfits, Tattoos und weitere Style-Optionen. Die Inhalte sollen im Verlauf der Story verfügbar werden.

© Rockstar Games

Goodtime-Kleidung

Die Goodtime-Kleidung ist eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires, inspiriert von Macca the Alligator aus einer TV-Show innerhalb des Goodtime State.

Stock-305-Bekleidungsgeschäft

Stock 305 ist ein exklusives Streetwear-Geschäft in Stockyard, das nur für Käufer der Ultimate Edition geöffnet ist. Dort lassen sich besondere Looks für Jason und Lucia zusammenstellen.

Sara’s Unisex Salon

Auch ein Salon gehört zu den Ultimate-Inhalten. Bei Sara’s Unisex Salon gibt es Signature-Styles für Jason und Lucia, Bartfrisuren für Jason sowie Make-up und Nageldesigns für Lucia.

Electric Fang Tattoo

Mit Electric Fang Tattoo ist außerdem eine Tattoo-Bar enthalten. Dort gibt es mehr als 50 Signature-Tattoos für Jason und Lucia, die vom Künstler-Kollektiv FAILE designt wurden.

Ultimate Edition Upgrade auch separat erhältlich

Eine wichtige Info für alle, die zunächst nur zur Standard Edition greifen wollen: Das Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition Upgrade soll auch für Besitzer der Standard Edition jederzeit separat erhältlich sein.

Damit müsst ihr euch offenbar nicht zwingend direkt zum Vorbestellerstart für die Ultimate Edition entscheiden. Der spätere Preis des Upgrades wurde bislang aber nicht genannt.

Was ist das Vintage Vice City Pack?

Neben den Editionen hat Rockstar auch den Vorbestellerbonus näher erklärt. Das Vintage Vice City Pack ist in allen digitalen Käufen von GTA 6 vor dem 20. November 2026 sowie in Vorbestellungen der physischen Version enthalten, solange der Vorrat reicht.

Das Pack enthält:

Vapid Stanier von 1955

Shore-Court-Garage am Ocean Beach

Outfits und Frisuren für Jason und Lucia

exklusive Waffenfolierung im Stil klassischer Vice-City-Nostalgie

Die Waffenfolierung ist laut Rockstar eine Anspielung auf Tommy Vercetti und sein ikonisches Hemd mit Palmenmuster.

© Rockstar Games

Gibt es einen GTA+ Bonus?

Ja, aber nur bei digitalen Vorbestellungen. Wer eine beliebige Edition von GTA 6 im PlayStation Store oder Microsoft Store vorbestellt, erhält einen Monat GTA+ kostenlos.

Dieser kostenlose Monat ist sofort nach der Vorbestellung verfügbar und muss vor Ablaufdatum eingelöst werden. Wichtig: Nach Ablauf des kostenlosen Monats verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch monatlich zum regulären Preis, bis sie gekündigt wird.

Gibt es eine GTA 6 Collector’s Edition?

Eine Collector’s Edition wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Zwar gab es zuletzt Händler-Leaks mit mehreren Rockstar-SKUs und möglichen Preisen bis 199,99 Euro, diese Angaben sind aber weiterhin unbestätigt.

Offiziell bestätigt sind zum aktuellen Zeitpunkt nur die Standard Edition und die Ultimate Edition.

Wie teuer sind die GTA-6-Editionen?

Take-Two nennt inzwischen erstmals offizielle Preise für den US-Markt. Demnach kostet Grand Theft Auto VI in der Standard Edition 79,99 US-Dollar. Die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition wird mit 99,99 US-Dollar angegeben.

Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt. Diese dürften spätestens sichtbar werden, wenn die Vorbestellungen am 25. Juni um 0:00 Uhr deutscher Zeit in den digitalen Stores und bei ersten Händlern starten.

Damit fällt der US-Einstiegspreis niedriger aus als einige Händler-Leaks zuletzt vermuten ließen. In den vergangenen Tagen kursierten mögliche Preise zwischen 89,99 Euro und 199,99 Euro. Diese Angaben sind für Deutschland weiterhin nicht bestätigt.

Wann starten die Vorbestellungen?

Die Vorbestellungen für GTA 6 starten am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland ist das der 25. Juni um 0:00 Uhr.

Vorbestellbar sein sollen Grand Theft Auto VI und die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition. Rockstar nennt digitale Stores und ausgewählte Händler.

Einzelne Händler wie Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto oder GameStop können ihre Produktseiten aber zeitversetzt freischalten.

Preload und physische Version

Digitale Vorbesteller können GTA 6 ab dem 12. November 2026 herunterladen. Der Preload startet damit eine Woche vor dem offiziellen Release am 19. November.

Auch die physische Version wird ab dem 12. November verfügbar sein. Wichtig: Laut Rockstar enthält die Box-Version einen Code zum Herunterladen der digitalen Version. In der Verpackung ist kein Datenträger enthalten.

Ultimate Edition ist deutlich größer als erwartet

Die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition fällt deutlich umfangreicher aus, als viele erwartet haben dürften. Statt nur ein paar Skins oder digitale Boni zu liefern, umfasst sie Fahrzeuge, Garagen, Tuningwerkstätten, Waffen, Style-Inhalte, Tattoos, einen Salon, Beutezüge und exklusive Aktivitäten.

Spannend ist vor allem, dass Rockstar die Inhalte über Jasons und Lucias Story hinweg freischalten will. Damit wirkt die Ultimate Edition nicht wie ein reines Bonuspaket außerhalb des Spiels, sondern wie eine Erweiterung des eigentlichen Singleplayer-Erlebnisses.

Offen bleiben aber weiterhin wichtige Kaufdetails für Deutschland: die offiziellen Euro-Preise, konkrete Händlerlinks und die Frage, ob später noch weitere Editionen oder Bundles folgen. Für den US-Markt nennt Take-Two bereits 79,99 US-Dollar für die Standard Edition und 99,99 US-Dollar für die Ultimate Edition.

FAQ zu den GTA-6-Editionen

Welche GTA-6-Editionen sind offiziell bestätigt?

Offiziell bestätigt sind die Standard Edition und die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition.

Was enthält die GTA 6 Standard Edition?

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel Grand Theft Auto VI. Alle digitalen Käufe vor dem 20. November sowie physische Vorbestellungen, solange der Vorrat reicht, enthalten zusätzlich das Vintage Vice City Pack.

Was enthält die GTA 6 Ultimate Edition?

Die Ultimate Edition enthält unter anderem Premium-Fahrzeuge, exklusive Garagen, Tuningwerkstätten, Waffen, Outfits, Tattoos, einen Salon, Beutezüge und weitere Inhalte rund um Jason und Lucia.

Kann man das Ultimate Edition Upgrade später kaufen?

Ja. Rockstar bestätigt, dass das Ultimate Edition Upgrade auch für Besitzer der Standard Edition separat erhältlich sein wird.

Gibt es eine GTA 6 Collector’s Edition?

Eine Collector’s Edition wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Was ist das Vintage Vice City Pack?

Das Vintage Vice City Pack ist ein Vorbestellerbonus mit dem 1955er Vapid Stanier, Shore-Court-Garage, Outfits, Frisuren und einer Waffenfolierung im klassischen Vice-City-Stil.

Gibt es einen GTA+ Bonus?

Ja. Digitale Vorbestellungen im PlayStation Store oder Microsoft Store enthalten einen Monat GTA+ kostenlos. Danach verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch zum regulären Preis, bis sie gekündigt wird.

Wie teuer ist die GTA 6 Standard Edition?

Take-Two nennt für die Standard Edition in den USA einen Preis von 79,99 US-Dollar. Ein offizieller Euro-Preis für Deutschland wurde bislang nicht bestätigt.

Wie teuer ist die GTA 6 Ultimate Edition?

Die Ultimate Edition wird laut Take-Two in den USA 99,99 US-Dollar kosten. Der deutsche Euro-Preis ist noch offen.

Wann starten die Vorbestellungen?

Die GTA-6-Vorbestellungen starten am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland ist das der 25. Juni um 0:00 Uhr.

Für welche Plattformen erscheinen die Editionen?

GTA 6 erscheint zum Launch für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.