PS5 und PS4 – Online-Multiplayer kostenlos vom 3. bis 5. Juli 2026 ohne PS Plus

Sony legt nach und öffnet den Online-Multiplayer auf PS5 und PS4 für ein komplettes Wochenende, ohne dass ihr dafür eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft braucht. Das nächste kostenlose Online-Multiplayer-Wochenende läuft vom 3. Juli 2026 bis zum 5. Juli 2026 und ist an den Zeitraum rund um den EA Sports FC 26 Esports World Cup gekoppelt.

Insgesamt stehen euch damit 72 Stunden zur Verfügung, um Online-Partien in euren Multiplayer-Spielen zu starten. Praktisch ist das vor allem, wenn ihr gerade wieder Lust auf Koop oder kompetitive Matches bekommen habt, aber PS Plus zuletzt pausiert wurde.

Zeitraum und Umfang des Gratis-Multiplayer-Wochenendes

Wann ist Online-Multiplayer auf PS5 und PS4 kostenlos? Laut Sony gilt die Aktion vom 3. Juli 2026 bis einschließlich 5. Juli 2026. In diesem Zeitraum wird der Zugriff auf die Online-Multiplayer-Komponenten für PS5- und PS4-Spiele auch ohne aktives Abo freigeschaltet.

Das heißt im Klartext: Wenn ein Spiel auf der PlayStation-Konsole normalerweise PlayStation Plus für Online-Funktionen voraussetzt, könnt ihr diese Hürde an diesem Wochenende umgehen. Wer also noch ein paar Runden mit Freunden oder der Community einplanen will, bekommt hier ein sauber geschnürtes Zeitfenster.

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Es geht dabei ausschließlich um Online-Multiplayer. Lokaler Multiplayer, Singleplayer und alle anderen Funktionen des jeweiligen Spiels bleiben natürlich so nutzbar, wie sie es ohnehin sind.

Welche PlayStation-Plus-Features bleiben außen vor

Was ist nicht im PS-Plus-Gratis-Wochenende enthalten? Sony stellt klar, dass es sich um eine Multiplayer-Freischaltung handelt und nicht um einen vollständigen Probelauf des Abos. Die Inhalte der Spielekataloge und auch der Klassikerkatalog sind in dieser Gratis-Aktion nicht enthalten.

Ebenfalls nicht Teil des Wochenendes ist das monatliche Line-up von PlayStation Plus Essential. Ihr könnt die Essential-Spiele also in dieser Zeit nicht einfach kostenlos zur Bibliothek hinzufügen, wenn ihr kein aktives Abo habt.

PlayStation Plus im Überblick: Essential, Extra und Premium

Welche PS-Plus-Stufen gibt es nach dem Gratis-Wochenende? Wenn ihr nach den 72 Stunden merkt, dass Online-Matches wieder fester Bestandteil eures Gaming-Alltags werden sollen, bietet Sony weiterhin drei Abo-Stufen mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.

PlayStation Plus Essential : Online-Multiplayer, monatliche Spiele und exklusive Rabatte.

: Online-Multiplayer, monatliche Spiele und exklusive Rabatte. PlayStation Plus Extra : Enthält alles aus Essential und zusätzlich Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog mit Hunderten PS4- und PS5-Titeln.

: Enthält alles aus Essential und zusätzlich Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog mit Hunderten PS4- und PS5-Titeln. PlayStation Plus Premium: Enthält alles aus Extra und ergänzt das Paket um den Klassikerkatalog, zeitlich begrenzte Testversionen sowie Cloud-Streaming für ausgewählte Spiele.

Beim Cloud-Streaming ist außerdem interessant, dass es nicht nur den Extra-Katalog betrifft. Laut Sony lassen sich darüber auch zahlreiche Spiele streamen, die ihr digital in eurer eigenen Bibliothek habt, sofern sie unterstützt werden.

Die nächsten Essential-Spiele im Juli 2026

Welche Spiele kommen im Juli 2026 zu PS Plus Essential? Unabhängig vom Gratis-Multiplayer-Wochenende hat Sony auch die nächsten drei Essential-Titel für den Monat bestätigt. Ab Dienstagvormittag, dem 7. Juli 2026, sollen folgende Spiele für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

CrossCode

Call of Duty: Modern Warfare 3 als Cross-Gen-Bundle für PS5 und PS4

For the King 2

Wer also ohnehin ein Essential-Abo laufen hat, bekommt im Juli 2026 neben dem Online-Zugang auch wieder Nachschub für die Bibliothek.

Wie nutzt ihr das Gratis-Multiplayer-Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2026: Plant ihr gezielt Koop-Sessions, Competitive-Runden oder testet ihr PS Plus erstmals aus? Schreibt eure Meinung und eure Spiele-Tipps gern in die Kommentare.