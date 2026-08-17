GTA 4 sollte ursprünglich jedem NPC ein eigenes Leben geben – doch dann kamen die Bugs

Die Passanten in GTA 4 sollten ursprünglich weit mehr sein als zufällig erzeugte Statisten. Produzent Leslie Benzies wollte jedem NPC einen Wohnort, einen Arbeitsplatz und einen eigenen Tagesablauf spendieren. In der Praxis entwickelte sich die Idee allerdings schnell zum technischen Albtraum.

Wer in GTA 4 durch Liberty City läuft, sieht überall Passanten, Autofahrer und andere Bewohner, die für eine lebendige Großstadt sorgen. Nach den ursprünglichen Plänen von Rockstar Games hätten diese Figuren sogar ein vollständiges Eigenleben besitzen sollen.

Darüber sprach der ehemalige technische Leiter von Rockstar North, Obbe Vermeij, in einem Interview mit dem britischen Magazin Edge. Demnach wollte der damalige Produzent Leslie Benzies jedem Bewohner einen eigenen Wohnort und einen festen Tagesablauf geben.

Am Morgen sollten die NPCs ihr Zuhause verlassen, in ein Fahrzeug steigen und anschließend zur Arbeit fahren. Später wären sie vermutlich wieder nach Hause zurückgekehrt. Spieler hätten einzelne Personen damit theoretisch über einen ganzen Tag verfolgen können.

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Rockstars NPC-Traum wurde zum Bug-Albtraum

Auf dem Papier klingt die Idee beeindruckend. In der Praxis sorgte sie laut Vermeij allerdings für unzählige Probleme. Bereits die Entwicklung einer einzigen glaubwürdigen Routine kann kompliziert werden. In einer Großstadt mit dichtem Verkehr, Missionen, Unfällen und dem üblichen GTA-Chaos vervielfacht sich dieser Aufwand.

Was passiert beispielsweise, wenn ein NPC auf dem Weg zur Arbeit in einen Unfall gerät? Wie reagiert die Simulation, wenn Spieler sein Fahrzeug stehlen, eine Straße blockieren oder gleich den kompletten Häuserblock in die Luft jagen?

Rockstar arbeitete laut Vermeij eine Weile an dem System, gab die Idee wegen der zahlreichen Fehler jedoch schließlich auf.

Hinzu kam eine grundsätzliche Frage: Hätte der enorme technische Aufwand das Spiel tatsächlich besser gemacht?

Müssen NPCs überhaupt ein glaubwürdiges Leben führen?

Vermeij selbst war von der Idee nicht vollkommen überzeugt. Für ihn war fraglich, ob Spieler überhaupt bemerken würden, dass jeder Passant einen eigenen Arbeitsplatz und eine Wohnung besitzt.

Seiner Einschätzung nach akzeptieren Spieler problemlos, dass NPCs lediglich eine glaubwürdige Kulisse bilden. Sie müssen nicht permanent vollständig simuliert werden, solange ihr Verhalten in dem Moment überzeugend wirkt, in dem wir ihnen begegnen.

Damit spricht der frühere Rockstar-Entwickler einen interessanten Punkt an: Mehr Realismus bedeutet nicht automatisch mehr Spielspaß. Eine offene Welt kann auf dem Papier unglaublich komplex sein – wenn Spieler von diesen Systemen kaum etwas mitbekommen, fließt sehr viel Entwicklungszeit in eine Funktion, die am Ende nur wenige Menschen wahrnehmen.

Für GTA 4 war die Idee ihrer Zeit voraus

GTA 4 erschien 2008 für PlayStation 3 und Xbox 360. Rockstar wechselte damals nicht nur auf eine neue Konsolengeneration, sondern musste gleichzeitig eine große Stadt, dichten Verkehr, Physik, Missionen und zahlreiche Passanten berechnen.

Unter diesen Voraussetzungen jedem Bewohner ein dauerhaftes Leben zu geben, war vermutlich schlicht zu ambitioniert. Selbst moderne Spiele verwenden häufig nur für ausgewählte Figuren feste Tagesabläufe. Zufällige Passanten werden dagegen meist in der Nähe des Spielers erzeugt und verschwinden wieder, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

Ganz verschwunden ist Rockstars Interesse an glaubwürdigen NPCs allerdings nicht. Besonders Red Dead Redemption 2 verbindet feste Routinen, dynamische Begegnungen und zahlreiche kleine Animationen zu einer Welt, die deutlich lebendiger wirkt als eine gewöhnliche Kulisse.

Wird GTA 6 die alte Idee wieder aufgreifen?

Ob Rockstar für GTA 6 erneut an einem vergleichbaren System arbeitet, ist nicht bekannt. Die bisherigen Trailer zeigen eine große Zahl unterschiedlich beschäftigter Bewohner, liefern aber keinen Beleg für vollständig simulierte Tagesabläufe.

Angesichts moderner Hardware wäre ein komplexeres NPC-System heute eher umsetzbar als zu Zeiten von GTA 4. Trotzdem bleibt Vermeijs Einwand aktuell. Entscheidend ist nicht, ob jeder virtuelle Einwohner tatsächlich eine Wohnung und einen Arbeitsplatz besitzt. Entscheidend ist, ob sich Leonida für Spieler glaubwürdig und abwechslungsreich anfühlt.

Manchmal reicht eben die perfekte Illusion eines lebendigen Alltags. Schließlich dürfte kaum jemand in GTA einem Passanten acht Stunden lang bis zur Arbeit folgen – jedenfalls nicht, ohne ihm vorher das Auto zu klauen.