Humble Choice im Oktober 2026 – diese 8 Steam-Spiele sind dabei

Steam-Nutzer bekommen im Oktober 2026 ein besonders starkes Spielepaket geboten. Über Humble Choice lassen sich acht Steam-Keys sichern, darunter das gefeierte Plattform-Abenteuer Psychonauts 2 sowie zwei weitere hochkarätige Produktionen.

Ganz ohne Kosten kommt das Angebot allerdings nicht aus, denn für den Zugriff ist eine aktive Humble-Choice-Mitgliedschaft erforderlich. Die Spiele selbst müssen innerhalb des Abonnements nicht einzeln gekauft werden und bleiben nach der Einlösung dauerhaft mit dem jeweiligen Steam-Konto verknüpft.

Psychonauts 2 führt das Oktober-Angebot an

Warum gilt Psychonauts 2 als Meisterwerk? Das 2021 veröffentlichte Abenteuer von Double Fine verbindet kreatives Leveldesign mit einer ungewöhnlichen Geschichte und abwechslungsreichen Fähigkeiten. Im Mittelpunkt steht Razputin Aquato, der sich den Psychonauts anschließt und in die Gedankenwelten verschiedener Figuren eintaucht.

Jede dieser Welten besitzt eigene visuelle Ideen, Mechaniken und Herausforderungen. Dadurch fühlt sich Psychonauts 2 deutlich abwechslungsreicher als viele klassische 3D-Plattformer an und behandelt neben seinem Humor auch ernstere Themen rund um Ängste, Erinnerungen und psychische Gesundheit.

Bereits Psychonauts 2 allein macht das Oktober-Angebot interessant. Hinzu kommen Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und Prince of Persia: The Lost Crown, die zwei völlig unterschiedliche, aber ebenfalls umfangreiche Spielerlebnisse liefern.

Alle acht Steam-Spiele im Überblick

Welche Spiele enthält Humble Choice im Oktober 2026? Das aktuelle Paket deckt mehrere Genres ab. Neben großen Action-Abenteuern sind Strategie, Tower-Defense, Roguelike-Deckbuilding und unterschiedliche Survivor-Varianten vertreten.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Goro Majima erlebt ein abgedrehtes Piratenabenteuer rund um Hawaii, das typische Nahkämpfe und den eigenwilligen Humor der Reihe kombiniert.

Goro Majima erlebt ein abgedrehtes Piratenabenteuer rund um Hawaii, das typische Nahkämpfe und den eigenwilligen Humor der Reihe kombiniert. Psychonauts 2: Das kreative Plattform-Abenteuer schickt Raz in surreale Gedankenwelten voller Rätsel, Kämpfe und ungewöhnlicher Charaktere.

Das kreative Plattform-Abenteuer schickt Raz in surreale Gedankenwelten voller Rätsel, Kämpfe und ungewöhnlicher Charaktere. Prince of Persia: The Lost Crown: Das Metroidvania setzt auf schnelle Kämpfe, präzise Sprungpassagen und neue Fähigkeiten, mit denen sich zuvor unerreichbare Gebiete öffnen.

Das Metroidvania setzt auf schnelle Kämpfe, präzise Sprungpassagen und neue Fähigkeiten, mit denen sich zuvor unerreichbare Gebiete öffnen. Deep Rock Galactic: Survivor: In diesem Einzelspieler-Ableger kämpft ein einsamer Zwerg gegen riesige Alien-Schwärme, sammelt Ressourcen und verbessert seine Ausrüstung.

In diesem Einzelspieler-Ableger kämpft ein einsamer Zwerg gegen riesige Alien-Schwärme, sammelt Ressourcen und verbessert seine Ausrüstung. Cataclismo: Das Strategiespiel kombiniert den Bau befestigter Siedlungen mit Tower-Defense-Schlachten gegen anstürmende Monsterhorden.

Das Strategiespiel kombiniert den Bau befestigter Siedlungen mit Tower-Defense-Schlachten gegen anstürmende Monsterhorden. Dungeons & Degenerate Gamblers: Das Roguelike verbindet Deckbuilding mit Glücksspielmechaniken und lässt mächtige Kartenkombinationen entstehen.

Das Roguelike verbindet Deckbuilding mit Glücksspielmechaniken und lässt mächtige Kartenkombinationen entstehen. Asgard’s Fall: Viking Survivors: Der actionreiche Survivor-Titel greift die nordische Mythologie auf und stellt einen Wikinger gegen stetig wachsende Gegnerwellen.

Der actionreiche Survivor-Titel greift die nordische Mythologie auf und stellt einen Wikinger gegen stetig wachsende Gegnerwellen. Toy Shire: Das farbenfrohe Tower-Defense-Spiel lässt eine kleine Spielzeugwelt mithilfe unterschiedlicher Einheiten und Verteidigungsanlagen beschützen.

Besonders bemerkenswert ist die Mischung aus bekannten Marken und kleineren Produktionen. Wer Psychonauts 2 oder Prince of Persia: The Lost Crown bereits besitzt, kann mit Titeln wie Cataclismo, Toy Shire oder Dungeons & Degenerate Gamblers dennoch interessante Neuentdeckungen machen.

Mitgliedschaft und Einlösung der Steam-Keys

Wie lange bleibt das Spielepaket verfügbar? Die Oktober-Auswahl kann bis zum 2. November 2026 über Humble Choice beansprucht werden. Interessierte sollten die Mitgliedschaft rechtzeitig aktivieren und die enthaltenen Spiele im eigenen Humble-Konto abholen.

Bei den angebotenen Titeln handelt es sich um Steam-Keys. Nach der Aktivierung landen die Spiele dauerhaft in der persönlichen Steam-Bibliothek und können auch dann weitergespielt werden, wenn die Humble-Choice-Mitgliedschaft später beendet wird.

Damit ist das Paket vor allem für PC-Gamer attraktiv, die mehrere Genres ausprobieren möchten. Psychonauts 2 bildet zwar das kreative Herzstück der Auswahl, doch zusammen mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und Prince of Persia: The Lost Crown stehen gleich drei umfangreiche Hauptspiele bereit.

Welches der acht Steam-Spiele würdet ihr zuerst installieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab