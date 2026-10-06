Kingdom Hearts Collection I bis III auf PS5 – nur drei Platin-Trophäen

Die Kingdom Hearts Collection I bis III bringt am 8. Oktober 2026 nahezu die komplette Hauptsaga auf PS5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series. Auf der Sony-Konsole erwartet Trophäenjäger allerdings eine unangenehme Überraschung: Statt sechs Platin-Trophäen lassen sich nur drei freischalten.

Enthalten sind Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts III inklusive Re Mind. Damit stecken sechs vollwertige Abenteuer und weitere ergänzende Inhalte in dem Paket, während das Rhythmusspiel Kingdom Hearts Melody of Memory fehlt.

Drei Platin-Trophäen statt sechs

Wie viele Platin-Trophäen bietet die PS5-Sammlung? Die Trophäenlisten der Collection sind auf PS5 in drei große Gruppen unterteilt. Jede davon besitzt lediglich eine Platin-Trophäe, während mehrere eigenständige Spiele wie zusätzliche Inhalte behandelt werden.

Platin-Trophäe für Kingdom Hearts Final Mix

Platin-Trophäe für Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Platin-Trophäe für Kingdom Hearts III

Keine eigene Platin-Trophäe für Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Keine eigene Platin-Trophäe für Kingdom Hearts II Final Mix

Keine eigene Platin-Trophäe für Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Besonders deutlich fällt die Zusammenlegung bei Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX aus. Für dessen Platin-Trophäe müssen Fans sämtliche dafür vorgesehenen Aufgaben in Kingdom Hearts Final Mix absolvieren, darunter den Abschluss im Schwierigkeitsgrad Profi und das Freischalten des geheimen Endes.

Erfolge aus Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix und Kingdom Hearts Re:Chain of Memories bleiben zwar weiterhin Teil der Trophäenliste, führen aber nicht mehr zu einer eigenen Platin-Auszeichnung. Wer bereits die entsprechenden PS4-Versionen komplettiert hat, konnte dort noch insgesamt sechs Platin-Trophäen sammeln.

Ein Dämpfer für ambitionierte Sammler

Für wen ist die reduzierte Trophäenanzahl besonders relevant? Vor allem Fans, die alle Abenteuer erneut auf hundert Prozent bringen wollten, erhalten mit der nativen PS5-Version weniger prestigeträchtige Belohnungen. Inhaltlich verschwinden die Herausforderungen nicht, doch die fehlenden Platin-Trophäen dürften den Anreiz für einen weiteren vollständigen Durchlauf deutlich reduzieren.

Die Sammlung kostet im deutschen Square Enix Store 79,99 Euro. Käufer der physischen Version benötigen zusätzlich eine Internetverbindung und müssen weitere Daten herunterladen. Vor der Veröffentlichung sorgte außerdem das Werbematerial für Diskussionen, nachdem Fans darin mögliche Spuren generativer KI vermutet hatten. Square Enix wies die Vorwürfe zurück, sprach von menschlichen Fehlern und korrigierte die betroffenen Motive.

Für die Reihe beginnt damit eine wichtige Phase. Kingdom Hearts feiert im März 2027 sein 25. Jubiläum, während Kingdom Hearts IV für Ende 2027 vorgesehen ist. Die neue Collection eignet sich daher gut zur Vorbereitung auf Soras nächstes Abenteuer, auch wenn Trophäenjäger mit einem ärgerlichen Kompromiss leben müssen.

Stört euch die geringere Anzahl an Platin-Trophäen oder zählt für euch nur der Umfang der Sammlung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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