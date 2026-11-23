„Unwanted Attention“ schickt Jason mit Cal nach Hamlet, um einen roten Phoenix aus dem Polizeigelände zu holen. Der Diebstahl ist nur der erste Teil: Ihr müsst die Fahndung abschütteln, den Wagen umlackieren, bei Brian abliefern und anschließend Jasons Wiedererkennung durch neue Kleidung senken. Hier findet ihr den Ablauf mit den Stellen, an denen die Mission leicht stockt.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), sechster Eintrag in unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), sechster Eintrag in unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: „Gone Fishing“ ist abgeschlossen; frühe Jason-Aufträge können teilweise in anderer Reihenfolge verfügbar sein.

„Gone Fishing“ ist abgeschlossen; frühe Jason-Aufträge können teilweise in anderer Reihenfolge verfügbar sein. Start: Sprecht mit Cal am Wasser im Norden von Key Lento, Mariana County. Ihr spielt Jason.

Sprecht mit Cal am Wasser im Norden von Key Lento, Mariana County. Ihr spielt Jason. Ziele: Phoenix aus der Verwahrstelle holen, Polizei entkommen, Pay ’n’ Spray aufsuchen, den Wagen bei Brian abgeben und das Fahndungsmerkmal Kleidung ändern.

Phoenix aus der Verwahrstelle holen, Polizei entkommen, Pay ’n’ Spray aufsuchen, den Wagen bei Brian abgeben und das Fahndungsmerkmal Kleidung ändern. Belohnung: Cal richtet den Polizeifunk-Scanner auf Jasons Telefon ein. Bei Brians Garage liegen 150 Dollar für den Kleiderkauf bereit; das ist kein zusätzlicher frei verfügbarer Missionsbonus.

Spoilerhinweis: Die folgenden Schritte beschreiben den ganzen Auftrag. Spätere Storyereignisse bleiben außen vor.

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Cal Hampton in einem offiziellen GTA-6-Motiv. Das Bild zeigt nicht die Szene an der Verwahrstelle.

Unwanted Attention: Phoenix aus der Verwahrstelle holen

Trefft Cal an seinem markierten Aufenthaltsort und steigt in seinen Wagen. Fahrt mit ihm zum Polizeigelände in Hamlet. Unterwegs installiert er den Scanner für Polizeifunk auf Jasons Smartphone. Er hilft später dabei, Einsätze zu hören, ersetzt aber keine unauffällige Flucht. Geht am Gelände zunächst zu Fuß an der linken Seite entlang. Dort gibt es eine Stelle, an der Jason über die Begrenzung klettern kann. Im hinteren Bereich gelangt ihr über Container weiter zu den abgestellten Fahrzeugen. Eine gewaltsame Öffnung am Haupttor kann früh Alarm auslösen; der Seitenweg verschafft euch Zeit, das Ziel zu finden. Sucht den roten Imponte Phoenix im hinteren Bereich. Er hängt an einem Abschleppwagen. Steigt zuerst in das Zugfahrzeug und löst die Verbindung mit der eingeblendeten Interaktion. Erst danach könnt ihr den Phoenix übernehmen. Wenn die rote Karosserie zwar vor euch steht, das Ziel aber nicht weitergeht, prüft genau diesen Schritt. Fahrt mit dem Phoenix zum Ausgang. Beim Verlassen des Geländes kommt es zur Polizeiverfolgung. Haltet den Wagen fahrbereit: Starke Schäden können die Mission beenden. Wenn ein Beamter am Tor versucht, Jason herauszuziehen, nutzt die eingeblendete Abwehrtaste und fahrt weiter. Verlasst den blau-roten Suchbereich auf der Minikarte und unterbrecht die Sichtlinie. Mehrere Kurven oder eine kurze Fahrt abseits der Straße können helfen, bevor ihr auf freier Strecke Abstand gewinnt. Sobald die aktive Verfolgung endet, erscheint das nächste Ziel.

Pay ’n’ Spray, Brian und die neue Kleidung

Fahrt zum markierten Pay ’n’ Spray in Hamlet und lasst den Phoenix umlackieren. Der Lackwechsel ist ein Missionsziel und nimmt dem gerade gestohlenen Wagen sein auffälliges Erscheinungsbild. Bringt den Wagen zu Brians markierter Garage. Parkt am Zielpunkt und geht in den hinteren Raum beziehungsweise Bürobereich, um die bereitgelegten 150 Dollar aufzunehmen. Öffnet anschließend das Ausrüstungsrad und verändert Hut sowie Brille über die eingeblendeten Optionen. Achtet auf die Erkennungsanzeigen: Die Mission führt hier vor, dass Polizisten sich Aussehen und Fahrzeug merken können. Geht zum benachbarten Waffengeschäft und kauft ein Outfit. Prüft danach die Fahndungsanzeige; mit gewechselter Kleidung und beendetem Suchstatus schließt ihr den Auftrag ab.

Wenn die Mission nicht weitergeht

Phoenix lässt sich nicht übernehmen: Der rote Wagen ist zunächst am Abschleppfahrzeug befestigt. Löst die Verbindung, bevor ihr einsteigt. Schaut auf die Missionsanzeige, nicht nur auf die Farbe anderer abgestellter Autos.

Die Polizei findet euch immer wieder: Ein bloßes Verlassen des Hofs reicht nicht. Verlasst den markierten Suchbereich, vermeidet Sichtkontakt und fahrt erst dann zum Lackierer. Der spätere Heat-Status kann bleiben, obwohl kein Streifenwagen mehr direkt hinter euch fährt; darum folgen im Auftrag auch Lack und Kleidung.

Die Aufgabe endet nach der Garagenfahrt nicht: Holt die 150 Dollar im hinteren Bereich ab, passt Hut und Brille an und kauft anschließend ein Outfit. Diese Schritte gehören noch zur Mission.

Der Wagen und die Flucht führen das erweiterte Fahndungssystem von GTA 6 vor. Wenn ihr Fahrzeuge abseits dieser Mission erfassen wollt, lest unseren Fahrzeug-Scan-Guide; für den Phoenix-Diebstahl ist ein Scan kein Pflichtziel.

Vorherige Mission: Lab Fees. Nächste Mission: Pipework. Die frühen Aufträge können im eigenen Spiel teils anders erscheinen. Alle Lösungen stehen in unserer GTA-6-Komplettlösung.

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