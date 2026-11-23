Mitten in einem Livestream von GTA 6 hat die PS5 des Twitch-Streamers JoJoJosiah plötzlich starken Rauch ausgestoßen. Der Vorfall ereignete sich am 21. November 2026, nur zwei Tage nach der weltweiten Veröffentlichung des Open-World-Spiels für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

JoJoJosiah hatte GTA 6 für eine Toilettenpause angehalten und während der Abwesenheit ein Video für den Chat abgespielt. Bei der Rückkehr war das Zimmer bereits voller Rauch, kurz darauf sprang auch der Feuermelder an. Flammen sind in der veröffentlichten Aufnahme allerdings nicht zu erkennen.

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PS5 muss nach dem Zwischenfall ersetzt werden

In einem Beitrag auf X erklärte JoJoJosiah, dass nun eine Ersatzkonsole benötigt werde. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall offenbar niemand. Welche Komponente in der PS5 versagte und woher der Rauch genau kam, ist bislang nicht bekannt.

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Ein direkter Zusammenhang mit GTA 6 lässt sich deshalb nicht herstellen. Besonders wichtig ist dabei, dass das Spiel zum Zeitpunkt des Zwischenfalls pausiert war. Auch eine pausierte Anwendung kann die Hardware zwar weiter belasten, der Clip liefert jedoch keinen Beleg dafür, dass Rockstars Spiel die Konsole beschädigt oder einen Brand ausgelöst hat.

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GTA 6 ist seit dem 19. November 2026 weltweit erhältlich. Das technisch aufwendige Spiel nutzt die vorhandene Konsolenhardware intensiv, daraus folgt aber nicht automatisch, dass eine ordnungsgemäß funktionierende PS5 dadurch überhitzt oder beschädigt wird.

Abstürze sorgen parallel für Diskussionen

Seit dem Release berichten einige PS5-Nutzer von Abstürzen und dem Fehlercode CE-108255-1. In einzelnen Fällen ist zudem von Temperaturwarnungen oder plötzlich abgeschalteten Konsolen die Rede. Eine offiziell bestätigte gemeinsame Ursache für diese unterschiedlichen Probleme gibt es derzeit nicht.

Sony beschreibt CE-108255-1 lediglich als Fehler des Spiels oder der Anwendung. Als ersten Schritt empfiehlt der Hersteller ein Update der betroffenen Software. Bleibt das Problem bestehen, verweist PlayStation auf seinen Reparaturservice. Der Fehlercode allein belegt somit weder eine Überhitzung noch einen Hardwaredefekt.

Freie Lüftungswege bleiben entscheidend

Unabhängig von GTA 6 sollten Besitzer ihre PS5 ausreichend belüften und regelmäßig auf Staub kontrollieren. Laut den offiziellen Empfehlungen von PlayStation sollten die Lüftungsöffnungen frei bleiben und rund um die Konsole mindestens zehn Zentimeter Platz vorhanden sein. Enge Fächer und langfaserige Teppiche sind als Standort ungeeignet.

Vor einer Reinigung muss die PS5 vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden. Staub an den Lüftungsöffnungen lässt sich vorsichtig mit einem schwach eingestellten Staubsauger entfernen. Beginnt eine Konsole zu rauchen, ungewöhnlich zu riechen oder sich wiederholt abzuschalten, sollte sie nicht erneut eingeschaltet, sondern vom Strom getrennt und fachgerecht geprüft werden.

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