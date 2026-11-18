Zwei am 18. November 2026 veröffentlichte Guides nennen 61 Cheats für GTA 6. Für die meisten davon ist aber noch keine Eingabefolge veröffentlicht. PowerPyx zeigt 17 Tastenkombinationen, PC Gamer neun – und diese neun stimmen überein. In unserer Liste stehen deshalb nur die übereinstimmend genannten Folgen als Codes. Fehlende Eingaben bleiben ausdrücklich offen. Eine eigene Cheatliste von Rockstar Games liegt bislang nicht vor.

Die gemeldeten Effekte reichen von Geld und Waffen über Fahrzeug-Spawns bis zu Wetter- und Bildfiltern. Die Angaben beziehen sich auf das Einzelspieler-Spiel für PS5 und Xbox Series X|S. Wir haben die Codes nicht selbst auf beiden Konsolen getestet und kennzeichnen widersprüchliche Freischaltbedingungen.

Aktualisiert am 18. November 2026

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GTA 6 Cheats: Alle Codes für PS5 und Xbox

Direkt zu Geld und Figuren, Waffen und Kampf, Fahrzeugen, Wetter und Welt oder Bildfiltern. Alle 61 gemeldeten Einträge stehen in den Tabellen; neun Eingabefolgen sind in beiden Originalquellen zu finden.

Wie schaltet ihr die Cheats frei?

PC Gamer hat nach eigener Aussage einen älteren Spielstand geladen und geprüft, ob Cheats bereits vor dem Ende der Hauptgeschichte funktionieren. Der Versuch blieb erfolglos. PC Gamer und PowerPyx berichten, dass die Cheatliste erst nach der Story im Fortschrittsmenü erscheint. Für viele einzelne Effekte müssen außerdem Herausforderungen erfüllt werden. Bereits erzielter Fortschritt soll dabei zählen. Wo Quellen unterschiedliche Schwellen nennen, führen wir keine davon als gesichert auf.

Wie gebt ihr Cheats auf PS5 und Xbox ein?

Drückt laut beiden Guides oben auf dem Steuerkreuz, um das Smartphone zu öffnen. Haltet anschließend auf PS5 L1 beziehungsweise auf Xbox LB gedrückt, drückt R1 beziehungsweise RB und gebt dann die angegebene Richtungsfolge ein. Die neun übereinstimmend gemeldeten Codes bestehen nur aus Steuerkreuzrichtungen und werden für beide Konsolen gleich dargestellt. Zuerst muss der jeweilige Cheat freigeschaltet sein.

Alle GTA-6-Cheats im Überblick

Die Originalguides teilen die 61 Einträge in zehn Figuren-, elf Kampf-, 21 Fahrzeug-, drei Umwelt- und 16 Bildfilter-Cheats auf. Bei 52 Einträgen lässt sich die Eingabefolge derzeit nicht in beiden Quellen bestätigen; dort erscheint bewusst kein Code. Die Freischaltbedingungen stammen überwiegend von PowerPyx. PC Gamer lässt einige Bedingungen offen oder widerspricht ihnen.

Geld- und Figuren-Cheats

Cheat / gemeldete Wirkung PS5- & Xbox-Code Gemeldete Freischaltung $250,000

Schreibt 250.000 Dollar gut ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Story abschließen Drunk

Versetzt beide Figuren in einen Rauschzustand Code noch nicht verifiziert 2.500 Dollar für Alkohol ausgeben Raise Heat Level

Erhöht die übergreifende Fahndungsintensität ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ 25-mal eine Drei-Sterne-Fahndung abschütteln Raise Wanted Level

Erhöht die unmittelbare Fahndungsstufe Code noch nicht verifiziert 50-mal eine Drei-Sterne-Fahndung abschütteln Unlimited Focus

Focus verbraucht sich nicht ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Story abschließen No Fall Damage

Verhindert Fallschaden Code noch nicht verifiziert 20 freie Fälle aus mindestens 40 Fuß Höhe überleben Parachute

Fügt einen Fallschirm hinzu Code noch nicht verifiziert 50 Fallschirmsprünge oder Base-Jumps aus mindestens 300 Fuß Höhe abschließen Body Armor

Fügt eine Schutzweste hinzu Code noch nicht verifiziert 100 Trainingseinheiten absolvieren Repair Vehicle

Repariert das aktuelle Fahrzeug Code noch nicht verifiziert Bei zehn Rennen auf den genannten Rennstrecken den ersten Platz belegen Unlimited Nitrous

Nitro und Treibstoff gehen nicht aus Code noch nicht verifiziert 50 Stuntsprünge abschließen

Waffen- und Kampf-Cheats

Cheat / gemeldete Wirkung PS5- & Xbox-Code Gemeldete Freischaltung Max Ammo

Füllt Munition auf Code noch nicht verifiziert Bronzemedaillen am Schießstand; Quellen widersprechen sich: 20 oder 25 Infinite Ammo

Munition geht nicht aus Code noch nicht verifiziert 25 Silbermedaillen oder besser am Schießstand gewinnen No Reload

Nachladen entfällt Code noch nicht verifiziert 25 Goldmedaillen am Schießstand gewinnen All Explosive Weapons

Fügt Explosivwaffen hinzu Code noch nicht verifiziert 100 Granaten werfen Incendiary Ammo

Munition verursacht Feuerschaden Code noch nicht verifiziert 100 Gegner durch Feuer verletzen Exploding Bottles

Flaschen explodieren bei Beschuss Code noch nicht verifiziert 100 Molotowcocktails werfen Explosive Shotgun

Fügt eine Schrotflinte mit Explosivmunition hinzu Code noch nicht verifiziert 100 Gegner mit Explosivschaden treffen Hauners H-AT

Fügt die genannte Waffe hinzu Code noch nicht verifiziert 100 Fahrzeuge sprengen Attack Force

Treffer schleudern Ziele weg ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Story abschließen Exploding Balls

Sportbälle explodieren ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → 20 Gegner mit Explosivschaden treffen Vehicle Force

Verstärkt den Aufprall von Fahrzeugen Code noch nicht verifiziert 25 Gegner mit einem Fahrzeug töten

Fahrzeug-Cheats

Cheat / gemeldete Wirkung PS5- & Xbox-Code Gemeldete Freischaltung Interstate Ambulance

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Interstate Ambulance im Fortschrittsmenü entdecken Airboat 09

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Fünf Überlebens-Herausforderungen abschließen Bravado Banshee

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Kampf-Herausforderungen abschließen Tuff BMX

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Fünf Fitness-Herausforderungen abschließen Maibatsu Boomazoom

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← Fünf Einkaufs-Herausforderungen abschließen Nagasaki Carbon RS

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Erkundungs-Herausforderungen abschließen ’65 Vapid Dominator

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Fitness-Herausforderungen abschließen Progen Emerus

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Fahrzeug-Herausforderungen abschließen Inflatable Flamingo

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert 50 Kokain-Flamingos zerstören MTL Pumper

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Offen: PC Gamer nennt Entdeckung im Fortschrittsmenü, PowerPyx keine Bedingung Vapid Stanier G2 Taxi

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Fünf Sport-Herausforderungen abschließen Hauners P-996 Lazer

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Herausforderungen abschließen HVY Bulldozer

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt ← ↑ → ↓ ← → → ↓ HVY Bulldozer im Fortschrittsmenü entdecken Lapwing Mallard

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Fünf Fahrzeug-Herausforderungen abschließen Brimstone Golfer

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Sport-Herausforderungen abschließen Hauners Rhino Tank

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Überlebens-Herausforderungen abschließen Maibatsu Sanchez

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Fünf Verbrechens-Herausforderungen abschließen Nagasaki Sea Sparrow

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Fünf Erkundungs-Herausforderungen abschließen Speeder 700 GT

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Fünf Kampf-Herausforderungen abschließen Truffade Thrax

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Einkaufs-Herausforderungen abschließen Western Zombie Bobber

Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt Code noch nicht verifiziert Alle Verbrechens-Herausforderungen abschließen

Wetter- und Welt-Cheats

Cheat / gemeldete Wirkung PS5- & Xbox-Code Gemeldete Freischaltung Move Time Forward

Stellt die Tageszeit vor Code noch nicht verifiziert Zehn Sammeluhren finden Pause Time of Day

Hält die Tageszeit an Code noch nicht verifiziert 20 Sammeluhren finden Cycle Weather

Wechselt das Wetter ↓ → ↑ ↓ → ↑ → Story abschließen

Bildfilter-Cheats

Cheat / gemeldete Wirkung PS5- & Xbox-Code Gemeldete Freischaltung Golden Hour

Goldener Breitbildfilter Code noch nicht verifiziert Vier Stunden Händchen halten Powdered Sugar

Weißer Glitzerfilter Code noch nicht verifiziert Weltraumschrott mit WAiNK vollständig scannen Pinhole

Lochkamera-Effekt Code noch nicht verifiziert 25 Gang-Operationen mit der Partnerfigur abschließen Neon Jungle

Neonfarbfilter Code noch nicht verifiziert Alle 16 Girlypop-Fahrzeuge entdecken Yesteryear

Schwarzweißer Röhrenbildfilter Code noch nicht verifiziert Ridgeway entdecken Cataclysm

Rauchiger Bildfilter Code noch nicht verifiziert Marthas Vamos im Fortschrittsmenü entdecken Videotape

Videoband-Effekt Code noch nicht verifiziert 50 Aktivitäten mit der Partnerfigur abschließen Dark Mirror

Umgedrehter dunkler Bildfilter Code noch nicht verifiziert 500.000 Dollar durch Fahrzeugverkäufe verdienen Migraine

Unscharfer Verzerrungsfilter Code noch nicht verifiziert Sechs Minuten mit sechs Fahndungssternen überleben Dollhouse

Kräftiger Filter mit schmalem Bildformat ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → Acht Stunden mit der Partnerfigur verbringen Bubblegum

Violett-gelber Glitzerfilter Code noch nicht verifiziert Alle 24 Sammelkarten der Vice City Flamingos finden Fast Forward

Bewegungsunschärfe und schnellere Wolken Code noch nicht verifiziert 50 Meditationen abschließen Fisheye

Fischaugenlinse Code noch nicht verifiziert 100 Fische fangen Faded Glory

Farbiger Röhrenbildfilter Code noch nicht verifiziert 50 Geschäfte mit der Partnerfigur überfallen Pixel Art

Pixelbildfilter Code noch nicht verifiziert 250.000 Dollar durch Sammelobjektverkäufe verdienen Hellscape

Rot-oranger Hitzeflimmerfilter Code noch nicht verifiziert 100 Polizeifahrzeuge stehlen

Polizei- und Fahndungs-Cheats

In der Figurenkategorie stehen sowohl Raise Heat Level als auch Raise Wanted Level. Die Folge für Heat, ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑, nennen beide Quellen. Beim unmittelbaren Fahndungslevel fehlt eine übereinstimmend belegte Eingabe. Ein Cheat zum Senken der Fahndung ist in den beiden Listen nicht nachgewiesen.

Deaktivieren Cheats Trophäen, Erfolge und das Speichern?

PowerPyx und PC Gamer schreiben übereinstimmend, dass nach Aktivierung eines Cheats in dieser Spielsitzung nicht gespeichert werden kann und Trophäen beziehungsweise Achievements ausgesetzt sind. PC Gamer weist besonders darauf hin, dass sich deshalb auch Fortschritte in Nebenaktivitäten nicht mit Cheats sichern lassen. Legt vor dem Ausprobieren einen normalen Spielstand an. Detaillierte offizielle GTA-6-Regeln von Rockstar liegen hierzu noch nicht vor.

Welche Angaben widersprechen sich?

Bei Max Ammo nennt PowerPyx 25 Bronzemedaillen am Schießstand, PC Gamer nur 20. Für den MTL Pumper nennt PC Gamer die Entdeckung im Fortschrittsmenü, PowerPyx keine Bedingung. Auch einzelne Schreibweisen weichen ab, etwa „Stanier“ und „Stainer“. Acht weitere Tastensequenzen stehen nur bei PowerPyx. Bis ein eigener Konsolentest oder eine weitere unabhängige Bestätigung vorliegt, behandeln wir sie nicht als verifizierte Codes.

Häufige Fragen zu GTA-6-Cheats

Gibt es tatsächlich 61 Cheats?

Beide Originalguides führen 61 Einträge in denselben fünf Kategorien. Die Zahl ist damit als Quellenangabe gut belegt; die einzelnen Tastenkombinationen sind es noch nicht alle.

Funktionieren die Codes schon vor dem Story-Ende?

Nach dem Test von PC Gamer nicht. Die Cheatliste soll erst nach Abschluss der Hauptgeschichte sichtbar werden.

Gibt es einen Geld-Cheat?

Beide Quellen nennen einen Eintrag für 250.000 Dollar und dieselbe Richtungsfolge. Die Story muss laut den Guides abgeschlossen sein.

Funktionieren GTA-5-Codes in GTA 6?

Dafür liefern die beiden neuen Guides keinen Beleg. Übernehmt bekannte GTA-5-Telefonnummern und Tastenkombinationen daher nicht ungeprüft.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr in unserem GTA-6-Hub.

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