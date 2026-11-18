Zwei am 18. November 2026 veröffentlichte Guides nennen 61 Cheats für GTA 6. Für die meisten davon ist aber noch keine Eingabefolge veröffentlicht. PowerPyx zeigt 17 Tastenkombinationen, PC Gamer neun – und diese neun stimmen überein. In unserer Liste stehen deshalb nur die übereinstimmend genannten Folgen als Codes. Fehlende Eingaben bleiben ausdrücklich offen. Eine eigene Cheatliste von Rockstar Games liegt bislang nicht vor.
Die gemeldeten Effekte reichen von Geld und Waffen über Fahrzeug-Spawns bis zu Wetter- und Bildfiltern. Die Angaben beziehen sich auf das Einzelspieler-Spiel für PS5 und Xbox Series X|S. Wir haben die Codes nicht selbst auf beiden Konsolen getestet und kennzeichnen widersprüchliche Freischaltbedingungen.
Aktualisiert am 18. November 2026
GTA 6 Cheats: Alle Codes für PS5 und Xbox
Direkt zu Geld und Figuren, Waffen und Kampf, Fahrzeugen, Wetter und Welt oder Bildfiltern. Alle 61 gemeldeten Einträge stehen in den Tabellen; neun Eingabefolgen sind in beiden Originalquellen zu finden.
Wie schaltet ihr die Cheats frei?
PC Gamer hat nach eigener Aussage einen älteren Spielstand geladen und geprüft, ob Cheats bereits vor dem Ende der Hauptgeschichte funktionieren. Der Versuch blieb erfolglos. PC Gamer und PowerPyx berichten, dass die Cheatliste erst nach der Story im Fortschrittsmenü erscheint. Für viele einzelne Effekte müssen außerdem Herausforderungen erfüllt werden. Bereits erzielter Fortschritt soll dabei zählen. Wo Quellen unterschiedliche Schwellen nennen, führen wir keine davon als gesichert auf.
Wie gebt ihr Cheats auf PS5 und Xbox ein?
Drückt laut beiden Guides oben auf dem Steuerkreuz, um das Smartphone zu öffnen. Haltet anschließend auf PS5 L1 beziehungsweise auf Xbox LB gedrückt, drückt R1 beziehungsweise RB und gebt dann die angegebene Richtungsfolge ein. Die neun übereinstimmend gemeldeten Codes bestehen nur aus Steuerkreuzrichtungen und werden für beide Konsolen gleich dargestellt. Zuerst muss der jeweilige Cheat freigeschaltet sein.
Alle GTA-6-Cheats im Überblick
Die Originalguides teilen die 61 Einträge in zehn Figuren-, elf Kampf-, 21 Fahrzeug-, drei Umwelt- und 16 Bildfilter-Cheats auf. Bei 52 Einträgen lässt sich die Eingabefolge derzeit nicht in beiden Quellen bestätigen; dort erscheint bewusst kein Code. Die Freischaltbedingungen stammen überwiegend von PowerPyx. PC Gamer lässt einige Bedingungen offen oder widerspricht ihnen.
Geld- und Figuren-Cheats
|Cheat / gemeldete Wirkung
|PS5- & Xbox-Code
|Gemeldete Freischaltung
|$250,000
Schreibt 250.000 Dollar gut
|↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →
|Story abschließen
|Drunk
Versetzt beide Figuren in einen Rauschzustand
|Code noch nicht verifiziert
|2.500 Dollar für Alkohol ausgeben
|Raise Heat Level
Erhöht die übergreifende Fahndungsintensität
|← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑
|25-mal eine Drei-Sterne-Fahndung abschütteln
|Raise Wanted Level
Erhöht die unmittelbare Fahndungsstufe
|Code noch nicht verifiziert
|50-mal eine Drei-Sterne-Fahndung abschütteln
|Unlimited Focus
Focus verbraucht sich nicht
|↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →
|Story abschließen
|No Fall Damage
Verhindert Fallschaden
|Code noch nicht verifiziert
|20 freie Fälle aus mindestens 40 Fuß Höhe überleben
|Parachute
Fügt einen Fallschirm hinzu
|Code noch nicht verifiziert
|50 Fallschirmsprünge oder Base-Jumps aus mindestens 300 Fuß Höhe abschließen
|Body Armor
Fügt eine Schutzweste hinzu
|Code noch nicht verifiziert
|100 Trainingseinheiten absolvieren
|Repair Vehicle
Repariert das aktuelle Fahrzeug
|Code noch nicht verifiziert
|Bei zehn Rennen auf den genannten Rennstrecken den ersten Platz belegen
|Unlimited Nitrous
Nitro und Treibstoff gehen nicht aus
|Code noch nicht verifiziert
|50 Stuntsprünge abschließen
Waffen- und Kampf-Cheats
|Cheat / gemeldete Wirkung
|PS5- & Xbox-Code
|Gemeldete Freischaltung
|Max Ammo
Füllt Munition auf
|Code noch nicht verifiziert
|Bronzemedaillen am Schießstand; Quellen widersprechen sich: 20 oder 25
|Infinite Ammo
Munition geht nicht aus
|Code noch nicht verifiziert
|25 Silbermedaillen oder besser am Schießstand gewinnen
|No Reload
Nachladen entfällt
|Code noch nicht verifiziert
|25 Goldmedaillen am Schießstand gewinnen
|All Explosive Weapons
Fügt Explosivwaffen hinzu
|Code noch nicht verifiziert
|100 Granaten werfen
|Incendiary Ammo
Munition verursacht Feuerschaden
|Code noch nicht verifiziert
|100 Gegner durch Feuer verletzen
|Exploding Bottles
Flaschen explodieren bei Beschuss
|Code noch nicht verifiziert
|100 Molotowcocktails werfen
|Explosive Shotgun
Fügt eine Schrotflinte mit Explosivmunition hinzu
|Code noch nicht verifiziert
|100 Gegner mit Explosivschaden treffen
|Hauners H-AT
Fügt die genannte Waffe hinzu
|Code noch nicht verifiziert
|100 Fahrzeuge sprengen
|Attack Force
Treffer schleudern Ziele weg
|↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓
|Story abschließen
|Exploding Balls
Sportbälle explodieren
|↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →
|20 Gegner mit Explosivschaden treffen
|Vehicle Force
Verstärkt den Aufprall von Fahrzeugen
|Code noch nicht verifiziert
|25 Gegner mit einem Fahrzeug töten
Fahrzeug-Cheats
|Cheat / gemeldete Wirkung
|PS5- & Xbox-Code
|Gemeldete Freischaltung
|Interstate Ambulance
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Interstate Ambulance im Fortschrittsmenü entdecken
|Airboat 09
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Fünf Überlebens-Herausforderungen abschließen
|Bravado Banshee
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Kampf-Herausforderungen abschließen
|Tuff BMX
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Fünf Fitness-Herausforderungen abschließen
|Maibatsu Boomazoom
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←
|Fünf Einkaufs-Herausforderungen abschließen
|Nagasaki Carbon RS
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Erkundungs-Herausforderungen abschließen
|’65 Vapid Dominator
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Fitness-Herausforderungen abschließen
|Progen Emerus
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Fahrzeug-Herausforderungen abschließen
|Inflatable Flamingo
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|50 Kokain-Flamingos zerstören
|MTL Pumper
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Offen: PC Gamer nennt Entdeckung im Fortschrittsmenü, PowerPyx keine Bedingung
|Vapid Stanier G2 Taxi
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Fünf Sport-Herausforderungen abschließen
|Hauners P-996 Lazer
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Herausforderungen abschließen
|HVY Bulldozer
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|← ↑ → ↓ ← → → ↓
|HVY Bulldozer im Fortschrittsmenü entdecken
|Lapwing Mallard
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Fünf Fahrzeug-Herausforderungen abschließen
|Brimstone Golfer
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Sport-Herausforderungen abschließen
|Hauners Rhino Tank
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Überlebens-Herausforderungen abschließen
|Maibatsu Sanchez
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Fünf Verbrechens-Herausforderungen abschließen
|Nagasaki Sea Sparrow
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Fünf Erkundungs-Herausforderungen abschließen
|Speeder 700 GT
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Fünf Kampf-Herausforderungen abschließen
|Truffade Thrax
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Einkaufs-Herausforderungen abschließen
|Western Zombie Bobber
Erzeugt das genannte Fahrzeug oder Objekt
|Code noch nicht verifiziert
|Alle Verbrechens-Herausforderungen abschließen
Wetter- und Welt-Cheats
|Cheat / gemeldete Wirkung
|PS5- & Xbox-Code
|Gemeldete Freischaltung
|Move Time Forward
Stellt die Tageszeit vor
|Code noch nicht verifiziert
|Zehn Sammeluhren finden
|Pause Time of Day
Hält die Tageszeit an
|Code noch nicht verifiziert
|20 Sammeluhren finden
|Cycle Weather
Wechselt das Wetter
|↓ → ↑ ↓ → ↑ →
|Story abschließen
Bildfilter-Cheats
|Cheat / gemeldete Wirkung
|PS5- & Xbox-Code
|Gemeldete Freischaltung
|Golden Hour
Goldener Breitbildfilter
|Code noch nicht verifiziert
|Vier Stunden Händchen halten
|Powdered Sugar
Weißer Glitzerfilter
|Code noch nicht verifiziert
|Weltraumschrott mit WAiNK vollständig scannen
|Pinhole
Lochkamera-Effekt
|Code noch nicht verifiziert
|25 Gang-Operationen mit der Partnerfigur abschließen
|Neon Jungle
Neonfarbfilter
|Code noch nicht verifiziert
|Alle 16 Girlypop-Fahrzeuge entdecken
|Yesteryear
Schwarzweißer Röhrenbildfilter
|Code noch nicht verifiziert
|Ridgeway entdecken
|Cataclysm
Rauchiger Bildfilter
|Code noch nicht verifiziert
|Marthas Vamos im Fortschrittsmenü entdecken
|Videotape
Videoband-Effekt
|Code noch nicht verifiziert
|50 Aktivitäten mit der Partnerfigur abschließen
|Dark Mirror
Umgedrehter dunkler Bildfilter
|Code noch nicht verifiziert
|500.000 Dollar durch Fahrzeugverkäufe verdienen
|Migraine
Unscharfer Verzerrungsfilter
|Code noch nicht verifiziert
|Sechs Minuten mit sechs Fahndungssternen überleben
|Dollhouse
Kräftiger Filter mit schmalem Bildformat
|↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ →
|Acht Stunden mit der Partnerfigur verbringen
|Bubblegum
Violett-gelber Glitzerfilter
|Code noch nicht verifiziert
|Alle 24 Sammelkarten der Vice City Flamingos finden
|Fast Forward
Bewegungsunschärfe und schnellere Wolken
|Code noch nicht verifiziert
|50 Meditationen abschließen
|Fisheye
Fischaugenlinse
|Code noch nicht verifiziert
|100 Fische fangen
|Faded Glory
Farbiger Röhrenbildfilter
|Code noch nicht verifiziert
|50 Geschäfte mit der Partnerfigur überfallen
|Pixel Art
Pixelbildfilter
|Code noch nicht verifiziert
|250.000 Dollar durch Sammelobjektverkäufe verdienen
|Hellscape
Rot-oranger Hitzeflimmerfilter
|Code noch nicht verifiziert
|100 Polizeifahrzeuge stehlen
Polizei- und Fahndungs-Cheats
In der Figurenkategorie stehen sowohl Raise Heat Level als auch Raise Wanted Level. Die Folge für Heat, ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑, nennen beide Quellen. Beim unmittelbaren Fahndungslevel fehlt eine übereinstimmend belegte Eingabe. Ein Cheat zum Senken der Fahndung ist in den beiden Listen nicht nachgewiesen.
Deaktivieren Cheats Trophäen, Erfolge und das Speichern?
PowerPyx und PC Gamer schreiben übereinstimmend, dass nach Aktivierung eines Cheats in dieser Spielsitzung nicht gespeichert werden kann und Trophäen beziehungsweise Achievements ausgesetzt sind. PC Gamer weist besonders darauf hin, dass sich deshalb auch Fortschritte in Nebenaktivitäten nicht mit Cheats sichern lassen. Legt vor dem Ausprobieren einen normalen Spielstand an. Detaillierte offizielle GTA-6-Regeln von Rockstar liegen hierzu noch nicht vor.
Welche Angaben widersprechen sich?
Bei Max Ammo nennt PowerPyx 25 Bronzemedaillen am Schießstand, PC Gamer nur 20. Für den MTL Pumper nennt PC Gamer die Entdeckung im Fortschrittsmenü, PowerPyx keine Bedingung. Auch einzelne Schreibweisen weichen ab, etwa „Stanier“ und „Stainer“. Acht weitere Tastensequenzen stehen nur bei PowerPyx. Bis ein eigener Konsolentest oder eine weitere unabhängige Bestätigung vorliegt, behandeln wir sie nicht als verifizierte Codes.
Häufige Fragen zu GTA-6-Cheats
Gibt es tatsächlich 61 Cheats?
Beide Originalguides führen 61 Einträge in denselben fünf Kategorien. Die Zahl ist damit als Quellenangabe gut belegt; die einzelnen Tastenkombinationen sind es noch nicht alle.
Funktionieren die Codes schon vor dem Story-Ende?
Nach dem Test von PC Gamer nicht. Die Cheatliste soll erst nach Abschluss der Hauptgeschichte sichtbar werden.
Gibt es einen Geld-Cheat?
Beide Quellen nennen einen Eintrag für 250.000 Dollar und dieselbe Richtungsfolge. Die Story muss laut den Guides abgeschlossen sein.
Funktionieren GTA-5-Codes in GTA 6?
Dafür liefern die beiden neuen Guides keinen Beleg. Übernehmt bekannte GTA-5-Telefonnummern und Tastenkombinationen daher nicht ungeprüft.
Weitere Informationen zum Spiel findet ihr in unserem GTA-6-Hub.Öffnet in einem neuen Tab