Wer in Red Dead Redemption 2 die Platin-Trophäe verdienen möchte, braucht Ausdauer. Rockstars Western-Abenteuer verlangt nicht nur den Abschluss der Geschichte rund um Arthur Morgan, sondern auch zahlreiche Nebenaktivitäten, Herausforderungen, Sammelaufgaben und Fortschritte in Red Dead Online.

Insgesamt warten 52 PlayStation-Trophäen auf euch. Mit unserer interaktiven Checkliste könnt ihr verfolgen, welche Erfolge ihr bereits freigeschaltet habt und welche Aufgaben noch vor euch liegen. Angemeldete PlayCentral-Nutzer können ihren Fortschritt dauerhaft im eigenen Konto speichern und später auf einem anderen Gerät fortsetzen.

Besonders wichtig ist eine gute Vorbereitung: Einige Trophäen lassen sich im späteren Spielverlauf nicht mehr ohne Weiteres nachholen. Wer die Platin-Trophäe möglichst in einem einzigen Durchgang verdienen möchte, sollte deshalb bestimmte Aufgaben frühzeitig erledigen.

Alle RDR2-Trophäen im Überblick

Die PlayStation-4-Basisliste von Red Dead Redemption 2 enthält insgesamt 52 Trophäen. Diese verteilen sich auf eine Platin-, drei Gold-, vier Silber- und 44 Bronze-Trophäen.

Die Platin-Trophäe „Legend of the West“ erhaltet ihr, sobald ihr alle übrigen Trophäen der Basisliste freigeschaltet habt. Dazu zählen auch die entsprechenden Aufgaben in Red Dead Online.

Platin 1 Gold 3 Silber 4 Bronze 44 Gesamt: 52 · Erledigt: 0 · Offen: 52 · 0 %

Angemeldete Leser können ihren Fortschritt privat im PlayCentral-Konto speichern. Keine PlayStation-Network-Synchronisierung. Erledigt Legend of the West Platin · Gesamt Schaltet alle übrigen Trophäen frei. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schaltet alle anderen Trophäen der PlayStation-4-Basisliste frei. Erledigt dafür sowohl die Story- und Sammelaufgaben als auch die erforderlichen Trophäen in Red Dead Online. Tipp: Beginnt mit den verpassbaren Story-Aufgaben; die Filter zeigen euch später die noch offenen Einträge.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spielt die Hauptgeschichte bis zum Ende von Kapitel 1. Die Trophäe gehört zum regulären Story-Fortschritt. Back in the Mud Schließt Kapitel 1 ab.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt in Kapitel 1 die Mission „Enter, Pursued by a Memory“ ab. Just a Scratch Schließt „Enter, Pursued by a Memory“ ab.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Beendet die Hauptmissionen von Kapitel 2 und setzt die Geschichte fort. To Greener Pastures Schließt Kapitel 2 ab.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt Kapitel 3 der Hauptgeschichte ab. Settling Feuds Schließt Kapitel 3 ab.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spielt die Hauptgeschichte bis zum Ende von Kapitel 4. Washed Ashore Schließt Kapitel 4 ab.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Beendet Kapitel 5 der Hauptgeschichte. No Traitors Schließt Kapitel 5 ab.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt die Story-Mission „Goodbye, Dear Friend“ ab. Third Time Lucky Schließt „Goodbye, Dear Friend“ ab.

Erledigt Geheime Trophäe Silber · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spielt die Hauptgeschichte bis zum Abschluss der Mission „Red Dead Redemption“. Redemption Schließt „Red Dead Redemption“ ab.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt im Epilog die Mission „A New Jerusalem“ ab. Cowboy Builder Schließt „A New Jerusalem“ ab.

Erledigt Geheime Trophäe Gold · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spielt den Epilog vollständig zu Ende. Endless Summer Schließt den Epilog ab.

Erledigt Lending a Hand Silber · Story Schließt alle optionalen Ehrenmissionen der Geschichte ab. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt alle für die Trophäe relevanten optionalen Ehrenmissionen während der Geschichte ab. Prüft vor jedem Kapitelwechsel die verfügbaren Nebenmissionen und ihre Voraussetzungen. Tipp: Legt zur Sicherheit vor wichtigen Kapitelwechseln einen getrennten Spielstand an. Verpassbar: Vor dem Abschluss der jeweiligen Story-Kapitel prüfen.

Erledigt Best in the West Gold · Story Erreicht im Spiel 100 Prozent Gesamtfortschritt. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet im Spielmenü „Fortschritt“ und dort die Übersicht zum Gesamtfortschritt. Erledigt die vom Spiel für 100 Prozent gezählten Story-, Sammel-, Herausforderungs- und Nebenaktivitäten. Tipp: Die spielinternen 100 Prozent sind nur eine von mehreren Voraussetzungen für Platin. RDR2-Checkliste für 100 Prozent

Erledigt Gold Rush Silber · Story Verdient 70 Goldmedaillen in Story-Missionen. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Verdient insgesamt 70 Goldmedaillen in Story-Missionen. Prüft die optionalen Ziele einer Mission und wiederholt geeignete Missionen, bis die benötigte Zahl erreicht ist. Tipp: Wählt zuerst Missionen, deren Zeit-, Treffer- und Kampfziele ihr zuverlässig erfüllen könnt.

Erledigt Friends With Benefits Bronze · Story Schließt in jedem Lager eine Begleiteraktivität ab. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Nehmt in jedem für die Trophäe relevanten Bandenlager an mindestens einer Begleiteraktivität teil. Achtet besonders während der Kapitel 2, 3 und 4 auf entsprechende Gelegenheiten im Lager. Tipp: Verschiebt Lageraktivitäten nicht bis zum Epilog. Verpassbar: Vor dem Abschluss der jeweiligen Story-Kapitel prüfen.

Erledigt Hobby Horse Bronze · Story Spielt alle Minispiele. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spielt jede der vier Tischspielarten mindestens einmal: Poker, Blackjack, Domino und Five Finger Fillet. Tipp: Für diese Trophäe genügt die Teilnahme; ihr müsst nicht jede Partie gewinnen. RDR2-Checkliste für 100 Prozent

Erledigt Breaking and Entering Bronze · Story Bergt die versteckte Beute aus vier Gehöften. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Findet vier Gehöfte mit versteckter Beute. Bergt in jedem der vier Gehöfte das jeweilige Versteck, statt nur das Gebäude zu betreten. Tipp: Hinweise auf Hausraubgelegenheiten ergeben sich unter anderem aus Begegnungen und Gesprächen. Interaktive RDR2-Karte

Erledigt Artificial Intelligence Bronze · Story Entdeckt, was mit Marko Dragic geschehen ist. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spielt die Nebenmissionsreihe um Marko Dragic weiter, nachdem ihr ihm begegnet seid. Kehrt nach dem Abschluss seiner Experimente zu seinem Labor zurück und untersucht, was mit ihm geschehen ist. Tipp: Die Trophäe verlangt die Entdeckung seines Schicksals, nicht nur das Spielen der ersten Mission.

Erledigt Take From the Rich Bronze · Story Erbeutet 250 Dollar durch Raub oder Plünderung. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Raubt andere Figuren aus oder plündert sie, bis ihr insgesamt 250 Dollar auf diesem Weg erbeutet habt. Tipp: Normale Einnahmen aus Verkäufen zählen nicht als Raub- oder Plünderungsbeute.

Erledigt Give to the Poor Bronze · Story Spendet 250 Dollar an die Lagerkasse der Bande. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spendet insgesamt 250 Dollar an die Lagerkasse der Bande. Erledigt die Spenden, solange die Kasse während der Story-Kapitel verfügbar ist. Tipp: Wartet nicht bis zum Epilog; spätestens vor dem Ende von Kapitel 4 sollte die Summe erreicht sein. Verpassbar: Vor dem Abschluss der jeweiligen Story-Kapitel prüfen.

Erledigt Pony Up Bronze · Story Gebt insgesamt 5.000 Dollar in Geschäften aus. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Gebt insgesamt 5.000 Dollar in den Läden der Spielwelt aus. Tipp: Käufe bei verschiedenen Händlern tragen zum Gesamtwert bei.

Erledigt Extreme Personality Bronze · Story Erreicht den höchsten oder niedrigsten Ehrenwert. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Bringt Arthurs Ehrenwert bis zum maximalen oder minimalen Ende der Skala. Handelt über längere Zeit entsprechend ehrenhaft oder unehrenhaft, bis der Grenzwert erreicht ist. Tipp: Ein mittlerer Ehrenwert reicht für diese Trophäe nicht aus.

Erledigt Western Stranger Bronze · Story Schließt zehn Fremdenmissionsreihen ab. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt zehn vollständige Fremdenmissionsreihen ab. Spielt bei mehrteiligen Reihen alle verfügbaren Folgemissionen bis zum jeweiligen Abschluss. Tipp: Einzelne Teilmissionen zählen nicht als zehn abgeschlossene Reihen. RDR2-Checkliste für 100 Prozent

Erledigt Bountiful Bronze · Story Überlebt drei Tage mit 250 Dollar Kopfgeld in allen Bundesstaaten. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Sorgt für ein Kopfgeld von mindestens 250 Dollar in allen für die Trophäe gewerteten Bundesstaaten. Überlebt anschließend drei Spieltage, ohne die Kopfgelder zu begleichen. Tipp: Kontrolliert vor dem Warten die Kopfgeldanzeige in jeder Region.

Erledigt Collector's Item Silber · Story Schließt einen vollständigen Sammelstrang ab. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt einen vollständigen Sammelstrang ab, statt nur einzelne Fundstücke einzusammeln. Die zehn Felsschnitzereien bilden einen nachvollziehbaren Sammelweg: Findet alle Fundorte und schließt die zugehörige Aufgabe ab. Tipp: Prüft nach dem letzten Fund auch den Abschluss der jeweiligen Questreihe. Passende Fundorte auf der RDR2-Karte Fundorte der Felsschnitzereien

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Besucht nach der Geschichte die Gräber aller neun verstorbenen Gefährten. Interagiert an jedem Grab, damit der Besuch gezählt wird. Tipp: Der Epilog ist ein sinnvoller Zeitpunkt für eine vollständige Gräberrunde. Passende Fundorte auf der RDR2-Karte Fundorte aller neun Gräber Paying Respects Findet die Gräber aller verstorbenen Gefährten.

Erledigt Errand Boy Bronze · Story Erfüllt fünf Gegenstandsanfragen von Bandenmitgliedern. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Erfüllt fünf Gegenstandsanfragen von Mitgliedern eurer Bande. Sprecht regelmäßig mit den anderen im Lager, besorgt die gewünschten Gegenstände und übergebt sie rechtzeitig. Tipp: Die Anfragen sind an die Lagerzeit gebunden; wartet nicht bis zum Epilog. Verpassbar: Vor dem Abschluss der jeweiligen Story-Kapitel prüfen.

Erledigt Geheime Trophäe Bronze · Story Zum Anzeigen geheime Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt die fünf Jagdaufträge von Ms. L. Hobbs ab und holt die Eichhörnchenstatue ab. Stellt die Statue im Epilog in Beecher’s Hope auf und sucht sie erneut, wenn sie verschwindet. Wiederholt das Auffinden, bis die Statue ihren dauerhaften Platz erhält. Tipp: Für diese Trophäe genügt der bloße Erhalt der Statue nicht. RDR2-Checkliste für 100 Prozent It's Art Findet einen dauerhaften Platz für die Eichhörnchenstatue.

Erledigt Self Sufficient Bronze · Story Stellt im Story-Modus 30 unterschiedliche Gegenstände her. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Stellt im Story-Modus 30 unterschiedliche Gegenstände her. Verwendet verfügbare Rezepte an einem Lagerfeuer oder an anderen geeigneten Herstellungsplätzen. Tipp: Mehrfaches Herstellen desselben Gegenstands erhöht die Zahl einzigartiger Rezepte nicht.

Erledigt Skin Deep Bronze · Story Häutet im Story-Modus alle erforderlichen Tierarten. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Häutet die für die Trophäe erforderlichen Tierarten im Story-Modus. Kontrolliert im Kompendium, welche Arten ihr bereits gehäutet habt. Tipp: Verbindet diese Aufgabe mit „Zoologist“, damit ihr Tiere auf derselben Erkundungstour studieren und häuten könnt. Interaktive RDR2-Karte

Erledigt Zoologist Bronze · Story Studiert im Story-Modus alle erforderlichen Tierarten. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Studiert die für die Trophäe erforderlichen Tierarten im Story-Modus. Beobachtet Tiere mit Fernglas oder Visier und prüft anschließend den Eintrag im Kompendium. Tipp: Notiert fehlende Arten nach Regionen, statt die gesamte Karte planlos abzusuchen. Interaktive RDR2-Karte

Erledigt It was THIS Big! Bronze · Story Fangt einen Fisch mit mindestens 16 Pfund (7,3 kg). ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Fangt einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 16 Pfund beziehungsweise 7,3 Kilogramm. Kontrolliert das Gewicht nach dem Fang. Tipp: Größere Fische verlangen Geduld beim Einholen der Schnur. Guide zu legendären Fischen

Erledigt Locked and Loaded Bronze · Story Verbessert alle verfügbaren Komponenten einer einzelnen Waffe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Wählt eine einzelne Seiten- oder Langwaffe beim Büchsenmacher aus. Verbessert für genau diese Waffe jede verfügbare Komponente. Tipp: Ihr müsst dafür nicht jede Waffe im Spiel aufrüsten.

Erledigt Grin and Bear it Bronze · Story Überlebt 18 Bärenangriffe und tötet jedes Mal den angreifenden Bären. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Überlebt im Story-Modus insgesamt 18 Angriffe durch Bären. Tötet den jeweils angreifenden Bären noch während der betreffenden Begegnung. Tipp: Bereitet Gesundheit und eine geeignete Waffe vor; bloßes Töten eines unbeteiligten Bären zählt nicht. Guide zu legendären Tieren

Erledigt Trusty Steed Bronze · Story Erreicht die höchste Bindungsstufe mit einem Pferd. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Erhöht die Bindung zu einem Pferd bis zur höchsten Bindungsstufe. Reitet, pflegt und füttert dasselbe Pferd, bis Stufe 4 erreicht ist. Tipp: Achtet im Pferdemenü auf die aktuelle Bindungsstufe. RDR2-Checkliste für 100 Prozent

Erledigt Breakout Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Schließt die Einführung ab. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Startet Red Dead Online und spielt die Einführung vollständig durch. Tipp: Die Story-Einführung des Einzelspielermodus zählt hierfür nicht.

Erledigt Series Major Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Nehmt an einer Serie teil. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Nehmt in Red Dead Online an einer Serie teil. Startet eine passende Playlist über das Online-Menü und spielt eine Runde. Tipp: Es geht um die Teilnahme, nicht um einen Sieg.

Erledigt Gun For Hire Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Nehmt zehn Free-Roam-Missionen von Figuren an. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Nehmt in Red Dead Online zehn Free-Roam-Missionen von Figuren in der offenen Welt an. Sucht auf der Karte nach Missionsgebern und nehmt weitere Aufträge an, bis zehn Annahmen gezählt wurden. Tipp: Achtet darauf, tatsächlich Free-Roam-Aufträge von Figuren zu starten.

Erledigt Eventful Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Spielt fünf Free-Roam-Events. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Spielt in Red Dead Online fünf Free-Roam-Events. Nehmt Einladungen zu diesen offenen Ereignissen an und wiederholt das bei weiteren Events. Tipp: Die Trophäenbedingung nennt Teilnahme, nicht fünf Siege.

Erledigt Buckle Up Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Verdient fünf goldene Gürtelschnallen. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Verdient in Red Dead Online fünf goldene Gürtelschnallen durch Auszeichnungen. Prüft im Auszeichnungsmenü, welche Aufgaben ihr für Gold noch abschließen müsst. Tipp: Wählt Auszeichnungen, deren Fortschritt zu euren üblichen Online-Aktivitäten passt.

Erledigt The Real Deal Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Werdet dreimal MVP in Runden mit mindestens vier Spielern. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Erreicht in Red Dead Online dreimal die MVP-Auszeichnung. Jede gewertete Runde muss mindestens vier Spieler umfassen. Tipp: Kontrolliert nach der Runde, ob ihr ausdrücklich als MVP geführt werdet.

Erledigt Horses for Courses Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Besitzt gleichzeitig fünf Pferde. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Besitzt in Red Dead Online gleichzeitig fünf Pferde. Schafft ausreichend Stallplätze und kauft beziehungsweise erhaltet die benötigten Pferde. Tipp: Nacheinander fünf Pferde zu besitzen reicht nicht; sie müssen gleichzeitig in eurem Besitz sein.

Erledigt Getting Started Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Erreicht Rang 10. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Erreicht Rang 10 in Red Dead Online. Sammelt Online-Erfahrung durch Missionen, Events oder andere Aktivitäten. Tipp: Der Rang im Story-Modus ist hierfür ohne Bedeutung.

Erledigt Notorious Gold · Red Dead Online Red Dead Online: Erreicht Rang 50. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Erreicht Rang 50 in Red Dead Online. Sammelt Online-Erfahrung durch Missionen, Events und weitere Aktivitäten, bis der Rang erreicht ist. Tipp: Plant diese Trophäe als langfristiges Online-Ziel ein.

Erledigt All's Fair Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Kontert erfolgreich die Free-Roam-Mission einer rivalisierenden Posse. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Kontert in Red Dead Online erfolgreich die Free-Roam-Mission einer rivalisierenden Posse. Nehmt eine entsprechende Gegenmission an und erfüllt deren Ziel, bevor der gegnerische Auftrag abgeschlossen ist. Tipp: Eine beliebige Auseinandersetzung mit anderen Spielern zählt nicht automatisch.

Erledigt Home Comforts Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Kauft fünf Lagerverbesserungen. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Kauft in Red Dead Online fünf Verbesserungen für euer Lager. Öffnet die Lagerverwaltung und wählt fünf verfügbare Upgrades aus. Tipp: Prüft vor dem Kauf, dass es sich um Lagerverbesserungen handelt.

Erledigt Non-Regulation Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Stellt 25 Stück Munition her. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Stellt in Red Dead Online 25 Stück Munition her. Nutzt dafür freigeschaltete Munitionsrezepte und passende Materialien. Tipp: Diese Anforderung betrifft Munition, nicht andere hergestellte Gegenstände.

Erledigt Posse Up Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Gründet eine permanente Posse. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Gründet in Red Dead Online eine permanente Posse. Wählt bei der Posse-Erstellung die dauerhafte statt der temporären Variante. Tipp: Eine temporäre Posse erfüllt die Bedingung nicht.

Erledigt Master Craftsman Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Stellt 20 Gegenstände ohne Munition her. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Stellt in Red Dead Online 20 Gegenstände her. Verwendet Herstellungsrezepte für Gegenstände außerhalb der Munitionskategorie. Tipp: Munition zählt für diese Trophäe ausdrücklich nicht mit.

Erledigt Butchered Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Verkauft 20 Gegenstände an einen Schlachter. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Verkauft in Red Dead Online insgesamt 20 Gegenstände an einen Schlachter. Bringt geeignete Jagdbeute oder andere ankaufbare Waren zum Schlachter. Tipp: Verkäufe bei anderen Händlern erfüllen diese Bedingung nicht.

Erledigt Picked to Perfection Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Pflückt 25 Kräuter. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Pflückt in Red Dead Online insgesamt 25 Kräuter. Sammelt Wildpflanzen in der offenen Welt, bis der Zähler erreicht ist. Tipp: Diese Trophäe bezieht sich auf Red Dead Online.

Erledigt Strength in Numbers Bronze · Red Dead Online Red Dead Online: Schließt als Teil einer Posse mit mindestens zwei Mitgliedern eine Free-Roam-Mission ab. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Schließt in Red Dead Online eine Free-Roam-Mission als Mitglied einer Posse ab. Während des Abschlusses müssen mindestens zwei Mitglieder der Posse beteiligt sein. Tipp: Startet die Mission gemeinsam; ein Solo-Abschluss zählt nicht.

Keine Trophäen entsprechen diesen Filtern.

Die Bedingungen wurden mit den von Rockstar veröffentlichten Steam-Achievements abgeglichen; die PlayStation-Stufen mit einem PSN-Datenspiegel. Die Steam-Liste enthält keine Platin-Trophäe.

Wie lange dauert die Platin-Trophäe in Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2 gehört zu den zeitaufwendigeren Spielen für Trophäensammler. Je nach Spielweise, Erfahrung und Online-Fortschritt müsst ihr mit mehreren Hundert Stunden rechnen.

Besonders viel Zeit beanspruchen die 100-Prozent-Komplettierung, 70 Goldmedaillen in Story-Missionen, das Studium und Häuten zahlreicher Tierarten sowie die Anforderungen von Red Dead Online.

Eine häufig genannte Orientierung liegt bei etwa 240 bis 300 Stunden für Platin. Die tatsächliche Dauer kann deutlich abweichen, insbesondere wenn ihr viele Aktivitäten bereits während der Geschichte erledigt oder die Online-Trophäen später nachholt.

Entscheidend ist nicht allein die reine Spielzeit. Auch die Reihenfolge der Aufgaben spielt eine wichtige Rolle, weil einige Trophäen verpasst werden können.

RDR2-Platin-Roadmap: In welcher Reihenfolge solltet ihr vorgehen?

Wer die Platin-Trophäe möglichst effizient freischalten möchte, sollte die Aufgaben in mehrere Phasen aufteilen.

Phase 1: Geschichte spielen und verpassbare Trophäen beachten

Spielt zunächst die Hauptgeschichte und konzentriert euch besonders auf die optionalen Ehrenmissionen, Lageraktivitäten und Anfragen eurer Bandenmitglieder.

Erledigt frühzeitig die Voraussetzungen für „Give to the Poor“, „Errand Boy“ und „Friends With Benefits“. Achtet außerdem während der gesamten Geschichte auf die optionalen Missionen für „Lending a Hand“.

Diese Aufgaben sollten nicht bis zum Epilog aufgeschoben werden.

Phase 2: Nebenaktivitäten und 100 Prozent

Nach der Geschichte könnt ihr viele noch offene Aufgaben systematisch erledigen.

Dazu gehören Herausforderungen, Sammelobjekte, Aktivitäten, besondere Begegnungen und weitere Voraussetzungen für die 100-Prozent-Komplettierung.

Nutzt dafür die vorhandenen PlayCentral-Checklisten und die interaktive RDR2-Karte, sofern die jeweiligen Inhalte dort bereits verfügbar sind.

Phase 3: Goldmedaillen und aufwendige Herausforderungen

Für „Gold Rush“ benötigt ihr 70 Goldmedaillen in Story-Missionen. Arbeitet gezielt an Missionen, deren Anforderungen ihr zuverlässig erfüllen könnt.

Auch Tierstudien, Häutungen und andere umfangreiche Sammelaufgaben lassen sich in dieser Phase abschließen.

Phase 4: Red Dead Online

Ein Teil der Basis-Trophäen setzt Red Dead Online voraus.

Plant deshalb ausreichend Zeit für Online-Rangaufstiege, Aktivitäten und weitere Mehrspieleranforderungen ein.

Der Fortschritt in Red Dead Online ist von vielen Aufgaben des Story-Modus getrennt.

Phase 5: Fehlende Trophäen abschließen

Verwendet zum Schluss die PlayCentral-Filter „Offen“ und die verschiedenen Trophäenstufen, um noch nicht erledigte Aufgaben gezielt aufzurufen.

Eure persönlichen Häkchen zeigen, welche Trophäen ihr bereits selbst freigeschaltet habt. Eine automatische Synchronisierung mit dem PlayStation Network findet nicht statt.

Diese RDR2-Trophäen könnt ihr verpassen

Besonders aufmerksam solltet ihr bei vier Trophäen sein.

Give to the Poor: Spendet insgesamt 250 Dollar an die Lagerkasse, solange sie während der Geschichte verfügbar ist.

Errand Boy: Erledigt fünf Gegenstandsanfragen eurer Bandenmitglieder. Diese Gelegenheiten sind an die Zeit im Lager gebunden.

Friends With Benefits: Nehmt in den relevanten Bandenlagern an Begleiteraktivitäten teil, bevor die Geschichte weiter fortschreitet.

Lending a Hand: Schließt die optionalen Ehrenmissionen ab. Einige davon sind nur in bestimmten Kapiteln oder unter passenden Voraussetzungen verfügbar.

Wer diese Aufgaben ignoriert, muss unter Umständen auf einen älteren Spielstand zurückgreifen oder einen weiteren Durchgang beginnen.

Was ist der Unterschied zwischen 100 Prozent und Platin?

Die 100-Prozent-Komplettierung und die Platin-Trophäe sind in Red Dead Redemption 2 nicht dasselbe.

Für „Best in the West“ müsst ihr die vom Spiel definierten Voraussetzungen für einen 100-Prozent-Abschluss erfüllen.

Die Platin-Trophäe verlangt darüber hinaus sämtliche anderen Trophäen der PS4-Basisliste. Dazu gehören auch Aufgaben, die nicht Bestandteil der spielinternen 100-Prozent-Checkliste sind, sowie Trophäen aus Red Dead Online.

Wer bereits 100 Prozent erreicht hat, ist deshalb nicht automatisch kurz vor Platin.

Geheime Trophäen und Spoiler-Schutz

Einige Trophäen sind auf PlayStation zunächst verborgen, weil ihre Namen oder Bedingungen wichtige Ereignisse der Geschichte verraten können.

Unsere interaktive Liste schützt diese Informationen standardmäßig.

Über „Geheime Trophäen anzeigen“ könnt ihr die versteckten Einträge bewusst aufdecken. Anschließend stehen auch ihre Beschreibungen und Lösungen zur Verfügung.

Wenn ihr die Geschichte noch nicht abgeschlossen habt, empfehlen wir, den Spoiler-Schutz zunächst aktiviert zu lassen.

Persönliche RDR2-Trophäen-Checkliste

Mit einem PlayCentral-Konto könnt ihr eure freigeschalteten Trophäen direkt im Guide markieren.

Der Fortschritt wird privat in eurem Konto gespeichert. Ihr könnt ihn nach einem erneuten Login wieder aufrufen und auf verschiedenen Geräten weiterführen.

Die Filter helfen euch dabei, abgeschlossene und noch offene Trophäen getrennt anzuzeigen.

Die Checkliste ersetzt allerdings keine Verbindung zum PlayStation Network. Die Häkchen werden von euch selbst gesetzt und nicht automatisch mit eurem PSN-Profil abgeglichen.

Häufige Fragen zu den RDR2-Trophäen

Wie viele Trophäen hat Red Dead Redemption 2?

Die PS4-Basisliste enthält 52 Trophäen: eine Platin-, drei Gold-, vier Silber- und 44 Bronze-Trophäen.

Kann ich alle Trophäen in einem Durchgang freischalten?

Grundsätzlich ist ein einzelner Story-Durchgang ausreichend, wenn ihr die verpassbaren Aufgaben rechtzeitig erledigt. Zusätzlich müsst ihr die Anforderungen von Red Dead Online erfüllen.

Brauche ich Red Dead Online für Platin?

Ja. Die Platin-Trophäe setzt auch die entsprechenden Online-Trophäen der Basisliste voraus.

Sind 100 Prozent im Spiel gleichbedeutend mit Platin?

Nein. Die spielinterne 100-Prozent-Komplettierung ist nur ein Teil der gesamten Trophäenanforderungen.

Kann ich meine Trophäen automatisch mit PlayStation synchronisieren?

Nein. PlayCentral bietet eine persönliche Checkliste, in der ihr eure Fortschritte selbst markieren könnt.

Kann ich meinen Fortschritt auf mehreren Geräten verwenden?

Ja, sofern ihr angemeldet seid und die serverseitige Account-Speicherung erfolgreich funktioniert. Euer Fortschritt ist dann mit eurem PlayCentral-Konto verbunden.

Öffnet in einem neuen Tab