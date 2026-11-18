Blizzard greift gegen einen Gold-Exploit in World of Warcraft: Forever durch. Mehrere Accounts, die eine fehlerhafte Beutequelle im Dungeon Blackmaw Hold intensiv ausgenutzt haben, erhalten vorübergehende Sperren. Zusätzlich entfernt der Entwickler das auf diesem Weg erwirtschaftete Gold.

Die Maßnahmen folgen nur zwei Wochen nach dem weltweiten Start von World of Warcraft: Forever am 4. November 2026. Gerade in der jungen Ingame-Wirtschaft können mehrere Tausend zusätzlich erzeugte Goldstücke erhebliche Auswirkungen auf Preise und Angebot im Auktionshaus haben.

Fehlerhafte Gegner sorgten für ungewöhnlich viel Gold

Im Mittelpunkt steht eine große Gruppe nicht elitärer Gegner in Blackmaw Hold. Laut dem offiziellen Forenbeitrag ließen diese Kreaturen irrtümlich Beute in einer Menge fallen, die eigentlich von Elitegegnern zu erwarten wäre.

Community-Berichten zufolge befanden sich ungefähr 30 Blackmaw Devotees an der betreffenden Stelle. Da sie lediglich einfache automatische Angriffe verwendeten, konnten insbesondere Magier die Gruppe vergleichsweise gefahrlos zusammenziehen und wiederholt besiegen. Wertvolle Beute ließ sich anschließend direkt verkaufen oder über das Auktionshaus zu Gold machen.

Blizzard schloss die Farm bereits per Hotfix. Die betroffenen Gegner lassen inzwischen keine Beute mehr fallen, womit sich die Methode nicht länger wiederholen lässt. Blackmaw Hold ist ein Dungeon für die Stufen 55 bis 60 und befindet sich laut der offiziellen Dungeon-Übersicht in Azshara.

Mehrere Hundert Accounts gerieten ins Visier

Blizzard unterscheidet ausdrücklich zwischen zufälligen Nutznießern des Fehlers und Accounts, die gezielt über längere Zeit ausschließlich diese Gegner farmten. Wer Blackmaw Hold lediglich einige Male regulär absolvierte und dabei zusätzliche Beute erhielt, muss demnach keine Sanktionen befürchten.

Nach Angaben des Studios erkannten jedoch einige Hundert Nutzer weltweit die unbeabsichtigte Mechanik und investierten erhebliche Zeit in deren Ausnutzung. Blizzard versah ihre Accounts zunächst mit wirtschaftlichen Einschränkungen, um weitere Transfers über Handel, Post oder Auktionshaus zu verhindern. Anschließend begann das Unternehmen damit, das durch den Fehler erhaltene Gold zu entfernen und deutliche Missbrauchsfälle zu suspendieren.

Wie unterschiedlich die Strafen ausfallen, ist bislang nicht vollständig aufgeschlüsselt. Ein Betroffener berichtet in einem Reddit-Beitrag von einer 24-stündigen Sperre, nachdem er nach eigener Aussage mehr als 6.000 Gold gefarmt hatte. Nach der Freischaltung seien ihm weniger als 100 Gold sowie ein deutlich reduzierter Inventarbestand geblieben.

Kurze Sperren sorgen für Diskussionen

Innerhalb der Community wird vor allem über die Länge der Sanktionen diskutiert. Ein Teil hält die Kombination aus Goldentzug, gelöschten Gegenständen und einer kurzen Accountsperre bei einem ersten Verstoß für angemessen. Andere befürchten, dass Strafen von nur einem oder wenigen Tagen nicht abschreckend genug wirken und künftigen Exploit-Missbrauch sogar begünstigen könnten.

Zusätzliche Kritik richtet sich gegen mutmaßliche Unterschiede bei der Behandlung bekannter Content Creator. Blizzard nennt in seiner Stellungnahme allerdings keine einzelnen Accounts und macht keine Angaben dazu, ob Reichweite oder öffentlicher Status bei der Bewertung eine Rolle spielen. Fest steht lediglich, dass absichtlicher Missbrauch klar unbeabsichtigter Spielmechaniken auch künftig Sanktionen nach sich ziehen soll.

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